Drej på rattet og træd på speederen - McLaren og Nutribullet afslører nye blendere med F1-tema

Nutribullet og McLaren er gået sammen om tre blendere med F1-tema

Hver blender har McLarens signaturfarver grå og papaya

De originale versioner har alle fået gode anmdeldelser

Nutribullet, der fremstiller nogle af markedets bedste blendere, er gået sammen med McLaren Formula 1-teamet om et sæt suppe- og smoothie-maskiner med F1-tema. Samarbejdet lyder måske som en forsinket aprilsnar, men det er helt reelt, og de tre F1-blendere kan købes nu direkte fra Nutribullet.

Ifølge Nutribullet er de tre blendere »gennemsyret af McLarens karakteristiske papaya-æstetik - en blanding af hastighed, præcision og innovation fra racerbanen til køkkenet.«

”Synergien mellem nutribullet og McLaren F1-holdet er helt åbenlys. Begge brands kombinerer kraft og præcision til at levere resultater på højt niveau, fortæller Mallory Jurich, vicepræsident for global marketing hos nutribullet. – Hos nutribullet er vi dedikerede til at gøre sundhed og velvære så nemt som muligt for alle, og vi glæder os til at få samarbejdet med McLaren ud til et globalt publikum”.

Nick Martin, Co-Chief Commercial Officer hos McLaren Racing, udtaler: ”Det er en fornøjelse at annoncere vores samarbejde med nutribullet gennem lanceringen af Pressemeddelelse maj 2025 nutribullet x McLaren F1 Team-kollektionen. Sammen ser vi frem til at inspirere fans i hele verden til øjeblikke med høj ydeevne”.

Pris og tilgængelighed

Den eksklusive nutribullet x McLaren F1 Team-kollektionen er tilgængelig i nutribullets danske webshop fra d. 9. maj 2025

nutribullet x McLaren F1 Team-kollektionen indeholder følgende specialudgaver:

nutribullet x McLaren F1 Team Ultra : Denne slidstærke og kraftfulde blender har en motor på 1200 watt, et titaniumbelagt knivblad og blender-kopper fremstillet af det holdbare og bæredygtige materiale Tritan™ Renew. Ultra-specialudgaven leveres i Gunmetal Grey med Papaya-detaljer. Vejledende pris kr. 1.649

: Denne slidstærke og kraftfulde blender har en motor på 1200 watt, et titaniumbelagt knivblad og blender-kopper fremstillet af det holdbare og bæredygtige materiale Tritan™ Renew. Ultra-specialudgaven leveres i Gunmetal Grey med Papaya-detaljer. Vejledende pris kr. 1.649 nutribullet x McLaren F1 Team Pro 900 : Udstyret med en optimeret motor på 900 watt og knivblade i rustfrit stål. Pro 900 blender nemt selv de hårdeste råvarer til næringsrige shakes, smoothies, dip og puréer. Pro-specialudgaven leveres i Gunmetal Grey med McLaren Papaya-detaljer. Vejledende pris kr. 1.349

: Udstyret med en optimeret motor på 900 watt og knivblade i rustfrit stål. Pro 900 blender nemt selv de hårdeste råvarer til næringsrige shakes, smoothies, dip og puréer. Pro-specialudgaven leveres i Gunmetal Grey med McLaren Papaya-detaljer. Vejledende pris kr. 1.349 nutribullet x McLaren F1 Team portable: Designet til at være med på farten. Denne bærbare blender har låg med håndtag og et let, kompakt design – perfekt til eventyr både på og uden for racerbanen. Portable-specialudgaven fås i to farvevarianter – McLaren Papaya og grå med papaya-farvede detaljer. Vejledende pris kr. 549.

