Julegavetips til gamerens drømmejul

Er du på jagt efter den perfekte julegave? (Image credit: Future) Du kan bruge rigtig mange timer på at finde julegaver, men vi har gjort det nemt for dig. Vi samler de sikre valg på de bedste julegaver her

I dag er mange gamere også streamere. Det vil sige, at de optager, når de spiller, og sender video live, og også lægger videoerne op på deres egne YouTube-kanaler eller på andre tjenester. Det betyder, at der er en række produkter ud over en god computer, som gamerne går op i. Vi har lavet en liste med forslag til gode gaver, der vil vække glæde hos gamerne rundt omkring i de danske hjem.

Gaming-mus

Gaming-tastatur

Mikrofoner

Gaming-headset

In-ear høretelefoner til gaming på farten

Kameraer

RGB-lys

Kæmpe musemåtte

Gaming-mus

En god gamingmus kan være afgørende for, om du vinder eller taber kampen. Den, der skyder først, har jo en kæmpefordel, når duellerne skal afgøres. Derfor er det vigtigt at finde en mus, der kan levere. Her er tre bud.

Steelseries Aerox 3 Wireless sort | 399:- | Komplett

SteelSeries Aerox 3 er en letvægtsmus med en byggekvalitet, der føles både solid og behagelig. Den er nem at komme i gang med og leveres med veldesignet, bredt understøttet software. Fordi den har få programmerbare knapper og mindre problemer med hurtige bevægelser, egner den sig bedst til hverdagsbrug eller casual gaming.

Læs mere hos Steelseries

MSI Clutch GM51 (Image credit: MSI)

MSI Clutch GM51 | 661:- | Proshop

MSI Clutch GM51 er gamingmusen for dig, der leder efter en let gaming-mus til dine first-person shooter-spil, hvor du også får god ergonomi, fremragende specifikationer. Der er tale om en meget let mus på 85 gram. Den har en følsomhed på op til 26.000 dpi, som skal sikre, at du er hurtigst, når det gælder om at flytte musen og få ram på din modstander.

Musen kommer med en ladestation, med indbygget plads til USB-dongle, så du får den laveste forsinkelse imellem computer og mus. Ladestationen sikrer også, at din mus altid er ladet op og klar til at gå i krig.

Læs mere om musen hos MSI

Logitech G Pro X Superlight 2 | 1040:- | Coolshop

Logitech G Pro X Superlight 2 er ikke billig, men giver dig til gengæld en super let (60g) og super hurtig mus med masser af tilpasningsmuligheder. Den kan skifte hastighed imellem opløsning på 100-32.000 dpi. Her vil det kræve seriøst erfarne gamere at styre musen med 32.000 dpi, men så kan man jo øve sig indtil man når så langt. Musen kommer uden RBG-lys eller andet bling. Til gengæld finder du ikke mange mus, der kan hamle op med hastigheden her. For seriøse gamere og dem, der gerne vil være det. Du kan tilpasse musen i det gratis Logitech G Hub-software, du kan installere på din computer.

Læs mere om G Pro X Superlight 2 hos Logitech

Gaming-tastaturer

Tastaturet er lige så vigtigt som musen. Det rigtige tastatur kan være afgørende for, om du ender som vinder eller om du må se dig slået af konkurrenterne. Her er der mange forskellige holdninger og præferencer til både størrelse, lyd (klik) og tasternes hårdhed/modstand, for ikke at tale om, hvor hurtigt tasterne reagerer, og om du kan taste mange forskellige taster ad gangen. Udvalget er gigantisk, men her er et lille udvalg af gode tastaturer, der vil vække glæde hos gameren.

Steelseries Apex Pro Mini (Image credit: SteelSeries)

SteelSeries Apex Pro Mini | 1.236:- | Elgiganten

Dette lille, kablede tastatur fra SteelSeries fylder ingenting på skrivebordet eller i tasken, så du nemt kan have det med. Det sikrer også, at du har ekstra plads til at flytte musen ved siden af tastaturet. Ifølge SteelSeries selv er det faktisk verdens hurtigste tastatur.

Der er tale om et mekanisk tastatur, så du kan forvente højlydt klikken, når du banker i tasterne. Du skal bare have et USB-C-kable, så er der strøm på tastaturet og lys i RGB-knapperne. Men billigt, det er det ikke. Normalt ligger prisen omkring 16-1.700 kr., men lige nu finder du det billigt hos SteelSeries.

Læs mere om tastaturet hos SteelSeries

Logitech G Pro X TKL (Image credit: Logitech)

Logitech G Pro X TKL| 1.699:- | Proshop

Logitech G Pro X TKL er et rigtig godt trådløst tastatur med et kompakt design, hurtig respons og masser af tilpasningsmuligheder til alle dine spil. Der er tale om et kompakt TKL (Tenkeyless - uden numpad), som fylder mindre på skrivebordet og i tasken. Tastaturet er trådløst, og der medfølger en dongle, så du kan forbinde det til din computer og game med Logitechs Lightspeed-forbindelse uden forsinkelser. Du kan tilslutte tastaturet trådløst med Lightspeed eller Bluetooth, og du kan også tilslutte via USB-C. Og det mekaniske tastatur klikker selvfølgeligt som det skal. Hos Logitech får du i øvrigt en vanvittig lækker taske med, når du køber dette tastatur.

Læs mere om Logitech G Pro x TKL her

MSI Vigor GK71 Sonic | 985:- | CompuMail Hvis du elsker RGB-lys, så får du næppe fingre i et bedre tastatur end MSI Vigor GK71 Sonic. Det er ganske enkelt et af de smukkeste tastaturer, når det gælder udførelsen af RGB-belysningen. Det lyser op som et overstimuleret juletræ, og du kan selvfølgelig programmere det på alle mulige måder. Da det er et gamertastatur kan du også indstille et utal af genvejstaster og taste-kombinationer. Du får også en virkelig lækker taste-oplevelser på tastaturet. Der er her tale om et fuldt tastatur, så du også får nummertasterne med. Det er kablet, så du altid har den hurtigste forbindelse. Det fås kun med tysk layout, så det er helt klart bedst til gameren.

Læs mere om MSI Vigor GK71 Sonic her

Gaming-headsets

AceZone A-Rise | 5.499:- | Proshop er dansk producerede gaming-høretelefoner til professionelle gamere - og dem, der gerne vil være det. De er bygget til e-turneringer, hvor den indbyggede støjreducering og mikrofoner bygget på teknologi fra jagerfly gør det lettere at kommunikere med sine holdkammerater, selv om 10.000 fans råber og musikken brager løs, så taget løfter sig i hallen. Prisen er høj, men man får også vild kvalitet for pengene. AceZone A-Rise leverer noget af den bedste gaming-lyd på markedet. Samtidig kan vi med disse hovedtelefoner høre fjender i spillene tidliger end med mange andre gaming-høretelefoner. Men de er møgtunge, så de kan blive ret tunge at have på. Så ikke noget for børn og meget unge brugere. Læs anmeldelsen her.

Du kan også overveje AceZone A-Spire, som er noget mindre, letteret og billigere og mere egnet til gaming derhjemme. .

Læs mere om AceZone A-Rise her

Logitech Pro X2 Lightspeed | 1.981:- | Proshop

Logitech Pro X2 Lightspeed er udstyret med graphen-drivere, som er meget mere stive og lette end standard-drivere, og det giver en utrolig detaljeret lyd med et fantastisk lydbillede. Det betyder, at de både fungerer til dig, der gamer/streamer hjemme foran computeren, men også til brugere, der vil have en fordel i konkurrencer. Det er trådløse med Logitechs Lightspeed-teknologi, der giver lynhurtig forbindelse uden forsinkelser. De giver et bredt, fordybende lydbillede og har DTS Super Stereo, som egner sig smukt til musik. Samtidig er de meget behagelige at have på i længere tid. Læs hele anmeldelsen her.

Læs mere hos Logitech

Steelseries Arctis Nova 7P | 1.254:- | CompuMail

Steelseries Arctis Nova 7P er et utroligt behageligt headset, der gør kommunikation i co-op-spil lettere. De leverer samtidig en utrolig klar lyd. Du får også 360 graders lyd, så du for alvor kan høre, hvor dine fjender sniger sig rundt. Høretelefonerne forbindes med computeren med en 2.4 GHz-dongle. Du kan samtidig forbinde dem til din mobil med Bluetooth, så du f.eks. kan chatte med vennerne, imens du nedkæmper fjender. Vil du gerne fordybe dig i de bedste spil på PlayStation eller PC, så er SteelSeries Arctis Pro 7P helt sikkert noget for dig.

Læs mere om SteelSeries Arctis Pro 7P her

In-ear gaming-høretelefoner

JBL Quantum TWS Air (Image credit: JBL)

JBL Quantum TWS Air | 799:- | JBL

JBL Quantum TWS Air-høretelefoner leverer en fordybende og præcis lyd takket være JBL QuantumSURROUND, der er drevet af 6,8 mm drivere. Brugerne kan oprette forbindelse ved hjælp af den trådløse 2,4 GHz USB-C-dongle for at nyde spil med minimal forsinkelse, eller de kan bruge Bluetooth-forbindelsen, når de er på farten og ønsker at spille spil eller lytte til musik med fuld opmærksomhed på deres omgivelser takket være Ambient Aware-funktionen.

Med JBL Dual Source-teknologi er det muligt at oprette forbindelse til både donglen på konsollen eller pc'en og Bluetooth-enheden på samme tid.

Læs mere om JBL Quantum TWS Air her

Logitech G Fits (Image credit: Logitech)

Logitech G Fits | 1.715:- | CompuMail

Logitech G Fits er udstyret med Lightform-teknologi, som giver hver bruger en individuel pasform, der følger alle ørets konturer på bare 60 sekunder. Ved at bruge Lightform og Logitech G FITS-mobilappen udløses et antal indlejrede lysdioder i høretelefonerne. De gelfyldte dele af høretelefonen tilpasser sig formen i øret, og når de så bliver belyst med dioderne, hærder de gelen i præcis samme form som ørerne. De kommer med dongle til USB-C og USB-A, så du kan oprette 2.4 GHz-forbindelse til computere og konsoller og sikre dig god gaming-lyd uden forsinkelser.

Læs mere om Logitech G Fits her

(Image credit: ASUS)

ASUS Rog Cetra True Wireless| 785:- | Computersalg

ASUS Rog Cetra True Wireless leverer solid lydydelse med behagelige, punchy toner og masser af detaljer. Øretelefonerne har imponerende funktioner som aktiv støjreduktion og et trådløst opladningsetui. De har også en lav latenstid gaming-tilstand, der reducerer den forsinkelse, der normalt opleves af trådløse høretelefoner, til kun 80 ms. Du behøver altså ikke noget USB-C-dongle for at få god gaming-lyd på mobilen. De har en anstændig batterilevetid, der giver dig omkring seks timer i høretelefoner og hele fire opladninger fra etuiet. ASUS ROG Cetra er et fantastisk par trådløse øretelefoner, der vil appellere til både gamere og alle, der leder efter et billigere alternativ til AirPods Pro, uden at gå på kompromis med lydkvaliteten.

læs mere om ASUS Rog Cetra True Wireless

Mikrofoner

Streamer du dine gaming-sessioner eller laver optagelser? Så er en mikrofon også vigtig. God lyd betyder meget, når vi kigger på andres videoer, og dårlig lyd betyder, at vi ikke kommer igen. Samtidig viser en god mikrofon også, at du tager din opgave seriøst: En mikrofon i høj kvalitet giver et professionelt indtryk. Det viser, at streameren investerer tid og kræfter i deres indhold og ønsker at levere den bedst mulige oplevelse til deres seere.

Nogle streamingmiljøer kan være støjende, og en god mikrofon kan reducere baggrundsstøj og fokusere på streamerens stemme. Dette forhindrer distraherende lyde fra at forstyrre streamen. En god mikrofon gør det også lettere at redigere og klippe i dine videoer. Det er ærgerligt at have gode optagelser og så opdage, at lyden er elendig.

Logitech Yeti GX (Image credit: Future / Michelle Rae Uy)

Logitech Yeti GX| 1.199:- | Logitech

Logitech Yeti GX er en virkelig fremragende mikrofon, der leverer skarp lyd uden at være den dyreste på markedet. Det er en super kardiod mikrofon, hvilket vil sige, at den fokuserer på et meget smalt område foran mikrofonen for at minimere støj fra omgivelserne. Betjeningen er simpel, men der er masser af justeringsmuligheder i Logitech G Hub appen, som er gratis til computeren. Du får også Logitechs Blue Vo!ce-filtre, så du kan bruge sjove stemmer, når du gamer eller streamer.

Mikrofonen lyder virkelig godt, og har også indbygget indbygget RGB-belysning, der selvfølgelig kan justeres sammen med alle andre indstillinger i G Hub. Læs Logitech Yeti GX-anmeldelsen her.

JBL Quantum Stream (Image credit: JBL)

JBL Quantum Stream| 749:- | Proshop

JBL Quantum Stream kommer med et minimalistisk design og stor brugervenlighed. Det gør JBL Quantum Stream til en en overraskende god USB-mikrofon, der giver meget for pengene. Det er nemt at finjustere indstillingerne, enten via knapperne på mikrofonen eller JBL's app. Og mikrofonen leverer fremragende lyd. Paceringen af porten i bunden kan være noget bøvlet, og der findes også bedre USB-mikrofoner. Men til prisen er JBL Quantum Stream den perfekte første USB-mikrofon til streamere. Læs anmeldelsen af JBL Quantum Stream.

Læs mere om mikrofonen hos JBL

SteelSeries Alias Pro (Image credit: Steelseries)

Steelseries Alias Pro| 2.648:- | SteelSeries

Steelseries Alias Pro er topmodellen fra Steelseries. Der er tale om en XLR-mikrofon, der leverer lyd i studiekvalitet, som kan bruges til alt fra gaming til podcasting. Der er tale om en mikrofon, der leverer virkelig god lyd. Du kan tilslutte den til en XLR-port, eller du kan bruge den medfølgende XLR-forstærker til at tilslutte den til PC via USB-C. XLR-forstærkeren kan stå på skrivebordet og har knapper, der kan tilpasses, samt indbygget RGB-belysning. Prisen er i de højere luftlag, men mikrofonen er også tænkt til brugere, der er enten tager deres streaming meget seriøst eller er professionelle. Det er altså ikke en begyndermikrofon.

Læs mere om Steelseries Alias Pro

Logitech Blue Compass Boom Arm (Image credit: Logitech)

Logitech Blue Compass Boom Arm| 796:-| Komplett

Logitech Blue Compass Boom Arm er tilbehør til mikrofoner. Armen er udstyret med et standardgevind, der gør det nemt at montere mikrofonen. Boom-armen kan sættes fast på skrivebordet eller hvor der nu ellers er plads. Boom-armen gør det lettere at placere mikrofonen optimalt, og du slipper for at lyde fra tastaturet, museklik og i det hele taget lyde fra vibrationer kommer med på optagelser. Den kan låses i de forskellige positioner, så du altid ved, hvor du har din mikrofon. Samtidig er den robust og stærk, så du kan montere både lette og tunge mikrofoner uden problemer.

Læs mere om Blue Compass Boom Arm hos Logitech

Streaming-kamera

Det siger sig selv, at man skal have fat i et kamera, inden man går i gang med at streame eller optage indhold til diverse platforme. Nogle ting kan klares med en mobiltelefon, men det er lettere at få en jævn kvalitet med et godt webcam. Her er vores bud på tre gode muligheder, hvis du vil gøren en gamer glad i juletiden.

Logitech StreamCam (Image credit: Logitech)

Logitech StreamCam| 776:-| Proshop

Logitech StreamCam er perfekt til brugere, der vil streame til Twitch eller andre platforme eller lave indhold til YouTube. Hvis du leder efter et webcam i høj kvalitet, er dette uden tvivl et af de bedste tilbud på markedet. Du får et fremragende kamera til produktion af online-indhold eller streaming. Med Logitech Capture kan du justere indstillinger og lave setup med flere (Logitech) kameraer. Læs anmeldelsen af Logitech StreamCam her.

Læs mere hos Logitech

Razer Kiyo Pro| 720:-| Proshop

Razer Kiyo Pro er bare et af Razers mange webcams. Det er virkelig godt, og det ligger også helt fremme i feltet blandt de bedste streaming-webcams. Der er siden kommet et Razer Kiyo Pro Ultra, men det er virkelig dyrt. Dette kamera er faldet meget i pris siden lanceringen, og leverer stadig en præstation, der er hver en krone værd. Du kan vælge mellem tre forskellige synsfelter til forskellige scener i din livestream og vælge enten en jævn 1080p 60FPS-indstilling til gameplay eller en 'HDR'-tilstand i høj opløsning for forbedret videokvalitet under chatsessioner.

Læs mere om kameraet hos Razer.

Elgato Facecam Pro (Image credit: Elgato)

Elgato Facecam Pro| 2.661:-| Happii

Elgato Facecam Pro er et vanvittigt kamera til en vanvittig pris. Det er verdens første webkamera, der optager i 4K med 60 fps. Takket være Sonys 1/1,8-tommers Starvis-sensor leverer det også et imponerende dynamisk område og god støjhåndtering. Samtidig har Elgato en fantastisk autofokus, der reagerer hurtigt og præcist. Softwaren - Camera Hub - giver dig en række værktøjer til dit kreative arbejde. Prisen kan nok godt få de fleste til lige at tænke over købet en ekstra gang.

Læs mere om Facecam Pro hos Elgato

Gaming-lys

Lys kan mere end bare sørge for, at folk kan se dit ansigt i dine videooptagelser eller streams: Lys kan også sætte en stemning, så du får lige det udtryk - og gør lige præcis det indtryk, du gerne vil. Vi har samlet forskellige muligheder, der alle har deres egne funktioner, men som hver især kan hjælpe streamere med at give deres content et personligt udtryk.

Logitech Litra Beam LX | 1.299:-| Proshop

Logitech Litra Beam LX er et førsteklasses lys til brugere, der filmer, imens de gamer. Du får både et fremragende lys på dig selv, men Litra Beam LX har også farvede lys på bagsiden, så du kan skabe en virkelig fantastisk stemning i dine videoer. Det er samtidig let at justere lyset til den perfekte farvetone og lysstyrke. Litra Beam kan monteres på forskellige måder på standeren, så du altid får det bedste resultat. Litra Beam LX er også en af de mest lysstærke af denne type lys, vi har set. Så hvis du har brug for lys, der virkelig kan skinne igennem, så er Litra Beam LX et godt valg.

Læs mere om Litra Beam LX hos Logitech

Yeelight Cube (Image credit: Yeelight)

Yeelight Cube | 244:-| ComputerSalg

Yeelight Cube gør det super nemt at tilføje smartlys til skrivebordet eller hvor du ellers har behov for det. Lysene kan tilføjes i moduller, og du kan endda selv designe mønstre og farver til lige præcis dit setup. De kan både ligge ned og stå op, så du kan få setuppet, som du vil have det. Der findes forskellige slags moduler: Spotlys, lysende overflade og et modul med lysprikker.

Læs mere og se starter kit hos Yeelight