Anmeldelse: Logitech StreamCam

Anmeldelsen kort

Logi StreamCam er det seneste produkt i Logitechs serie af webkameraer og det er hurtigt blevet et populært valg blandt indholdsskabere og streamere. Når man ser på specifikationerne og Logitechs generelt gode ry, er det let at se, hvorfor det er så tillokkende.

Ydelsen er i top, selv om Logi StreamCam også har enkelte mangler. Det virker især som et sært valg at USB-C-forbindelsen er kablet til enheden. Prisen er som udgangspunkt høj - 1.299 kr. koster kameraet hos Logitech. Heldigvis er prisen på markedet ikke så høj, og du kan få det langt billigere, hvis du leder lidt på nettet, så der er gode muligheder for at du kan overtale chefen til at sponsorere en enhed til hjemmekontoret.

Det er nemt at hive kameraet op af holderen (Image credit: Peter Hoffmann)

Logitech Capture-softwaren er utrolig nem at bruge til mindre justeringer, men du skal muligvis bruge en anden app, hvis du vil foretage større ændringer. Du kan også bruge Logitech Capture-feed via andre programmer som OBS eller StreamLabs, hvis du ønsker at beholde de justeringer, der er foretaget via appen, i stedet for at bruge de rå webcamoptagelser.

Output er 1080p ved 60 fps, hvilket er mærkbart mere flydende end de typiske 30 fps tilbud på billigere modeller, men om dette vil være noget for dig, afhænger helt af dine behov. En masse konference-software som Google Meet giver ikke mulighed for 60 fps eller endda 1080p-kvalitet i nogle tilfælde, så det er usandsynligt, at du vil få den fulde fordel af kameraets evner der .

Til platforme som Twitch eller YouTube Live kan du dog bruge StreamCam og få fuld valuta for pengene. Hvis du leder efter et webcam i høj kvalitet, er dette uden tvivl et af de bedste tilbud på markedet. Du får virkelig, hvad du betaler for, især hvis du ønsker at skabe online-indhold eller begynde at streame.

Der følger to holdere med: Den ene til brug på skærm eller monitor, den anden til montering på stativ, så du får meget præcis styring af kameraet (Image credit: Peter Hoffmann)

Pris og tilgængelighed

Logi StreamCam har en vejledende pris på 1.299 kr. Men hvis du bruger noget tid på at lave research kan du sandsynligvis finde det mindst 400 kr. billigere hos en af de mange danske forhandlere.

Den vejledende pris ligger sandsynligvis i den høje ende af de fleste brugeres webcam-budget. I hvert fald, hvis de kun skal bruge det til at hilse på bedsteforældrene eller kæresten ind imellem. Men Logitech markedsfører også kameraet målrettet til content-skabere i højere grad end til almindeligt kontorarbejde med online-møder. Det skal konkurrere med andre modeller i streamingbranchen som f.eks. det evigt populære C920, et andet Logitech kamera, der har været det pålideligt (og billigere) og sikkert valg for alle, der har brug for et webkamera af god kvalitet til streaming. Du kan købe C920 for en langt lavere pris, så den høje pris kan afskrække folk, der går ind på Logitechs hjemmeside og ser prisen. Men som nævnt kan du finde StreamCam billigere, hvis du leder.

Når det er sagt, er dette ikke så dyrt som webkameraet Razer Kiyo Pro, men det mangler så også nogle af de af de funktioner, som konkurrenten tilbyder, såsom et variabelt synsfelt eller HDR-indstillinger. Du bruger måske ikke disse funktioner til noget på dine arbejdsopkald, men et bredere synsfelt er især nyttigt til streaming på platforme som Twitch eller Youtube, så den type indholdsskabere vil måske være lidt skuffede over Logi StreamCam.

De to holdere og Logitech StreamCam (Image credit: Peter Hoffmann)

Specifikationer Her er specifikationerne for Logi StreamCam.:

Forbindelsestype: USB-C 3.1

Kameraopløsning: 2.1 Megapixels

Videoopløsning: 1080p @ 60/30/24FPS / 720p @ 60FPS / 480p @ 30FPS / 360p @30FPS

Mikrofon: Dobbelt mikrofon med støjreducerende filter

Opløsning på fotos: 1920x1080

Justering af indstillinger for billedkvalitet: Ja

Diagonalt synsfelt (FOV): 78°

Fokus Type: Auto

Monteringsmuligheder: Indbygget fod (skærmkant eller bord) eller på tripod

Kabel: 1,5 meter indbygget kabel

Design

Du kan vende kameraet vandret eller lodret (Image credit: Peter Hoffmann)

Logi StreamCam har et ret unikt, aflangt og firkantet design, som ikke ses hos konkurrenterne, så her er Logi StreamCam umiddelbart ret genkendeligt blandt webcams. Designet er dog ikke kun et stilmæssigt valg - webkameraet kan monteres enten vandret eller lodret,, hvor lodret video får videoen til at ligne et klip, der er optaget på mobiltelefonkameraer. Kameraet kommer med to holdere - en, til at sætte på kanten af din computer-monitor og én, som kan skrues fast på et kamerastativ eller en mikrofonarm. Det gør det nemt hurtigt at vende kameraet, for du kan hurtigt hive det ud ad holderen, vende det og skubbe det tilbage igen, hvis du er i en situation, der kræver en hurtig ændring.

Det betyder dog ikke, at den vertikale optagelsesmulighed er en livsnødvendig funktion, da den sandsynligvis kun vil blive brugt meget lidt. Uden for apps som Snapchat eller TikTok er de fleste videoplatforme horisontalt optimeret, så det er nok mest brugere på de to platforme, der får glæde af den funktion - hvis de altså ikke bare bruger mobilen.

Muligheden for at montere kameraet på et rigtigt stativ, betyder også, at StreamCam kan monteres på alle de kamerastativer, som findes derude, og det giver dig stor fleksibilitet mht., hvor du placerer kameraet.

Ledningen er fastmonteret på Logitech StreamCam (Image credit: Peter Hoffmann)

Kameraet har en USB-C-forbindelse, og det er et valg, der kan give udfordringer. Kablet er fastgjort på kameraets bagside, så du kan altså ikke skifte til længere ledninger efter behov uden en USB-C adapter. Samtidig er det langt fra alle computere, der har en USB-C port, så du vil skulle købe en adapter for at få StreamCam til at virke med dine gamle USB-porte.

StreamCam fås i sort eller i en hvid - begge versioner med gråt stof på fronten omkring linsen. Dette ser ikke ud til at have nogen praktisk anvendelse, men det får webkameraet til at se mere moderne og stilfuldt ud end en traditionelt webcam. Hvis du har et minimalistisk setup, så vil dette sandsynligvis passe rigtig godt til din stil.

Ydelse

Logitech Brio med 4K, 30 fps ikke blev så godt modtaget af streaming-folket, men her tilbyder StreamCam en mere tiltalende 1080p-kvalitet med en jævn 60 fps. Dette er bedre til streaming af indhold som shows og spil, selv om det nok ikke er alle, der har brug for video i den kvalitet.

De rå optagelser er usædvanligt gode, med god farvebalance og autofokus lige ud af boksen. Vi bemærkede dog en del uheldig billedstøj i baggrunden af optagelser selv i et veloplyst rum, så sørg for at sætte dig selv ved en god lyskilde, hvis du skal sende på fuld skærm. Det er nu også ret usandsynligt, at dette vil blive opfanget på nedskaleret video som f.eks. gaming-streams eller konferenceopkald.

Nedenfor nogle fotos med forskellige indstillinger. Du kan se, at software beskærer billedet en del, når du slår billedstabilisering til. Det er som vist også muligt at tage billeder/video på højtkant, så resultatet ligner det fra mobilen. De to sidste fotos er med og uden kompensering for bagbelysning. Her fremhæver gør softwaren skyggerne lysere, så du kan se flere detaljer.

Billede 1 af 5 Her et standardbillede uden justering af indstillingerne (Image credit: Peter Hoffmann) Billede 2 af 5 Slår du billedstabilisering til, bliver billedet beskåret. (Image credit: Peter Hoffmann) Billede 3 af 5 Når du vender Logitech StreamCam på højkant får du fotos som på mobilen (Image credit: Peter Hoffmann) Billede 4 af 5 Her med kompensation for bagbelysning slået til - detaljer i skyggerne bliver lysere (Image credit: Peter Hoffmann) Billede 5 af 5 Uden kompensation for bagbelysning bliver skyggerne mørkere (Image credit: Peter Hoffmann)

Du kan bruge StreamCam sammen med streaming-programmer som Xsplit eller OBS, da Logitech Capture vises som et separat, aktivt videofeed på selve enheden, hvilket er nyttigt, hvis du har lavet justeringer af dine optagelser, som du ønsker at overføre. Du kan justere eksponeringen og farvekorrektionen, men hvis du bruger råoptagelserne i OBS, får du større frihed, hvis du vil lave større ændringer.

Capture-appen giver dig også mulighed for at skifte indstillinger såsom videoopløsning (360p/720p/1080p) og framerates (24/25/30/30/50/50/60fps), ligesom den giver mulighed for automatisk at holde dit ansigt i fokus ved at zoomer ind på dit ansigt og følger det uanset hvor på skærmen du er.

Alt i alt er dette et godt valg af webcam, hvis du har pengene, og et fantastisk valg for indholdsskabere, der vil have 60 fps glidende optagelser i høj opløsning under streams og optagelser.

Kameraet sidder godt fast på skærmen med den tilhørende holder (Image credit: Peter Hoffmann)

Skal du købe det?

Køb det, hvis...

Du skal streamer dit indhold

Selv om den mangler nogle få funktioner, som vi gerne ville have set, så har Logi StreamCam en fantastisk videokvalitet. Dette ville være et godt valg af streamingkamera til din kanal.

Du vil have dét der smooth 60fps look

Optagelse med 60 billeder i sekundet får dine videooptagelser til at se glidende og flotte ud, og så kan du vist ikke forlange mere.

Du vil have et webcam, der passer til minimalistiske smag i design

Logitech kan noget med design, og det gælder også dette kamera, som ser meget pænere og mere stilfuldt ud end mange andre webkameraer på markedet. Hvis æstetik betyder noget for dig, så bliver det ikke meget mere sexet end dette.

Købe det ikke, hvis...

Du har brug for et bredt synsfeldt i optagelserne

StreamCam er indstillet til en 78-graders synsfeldt, så du kan ikke få nogen brede optagelser, der fanger et helt lokale. Så hvis du har det behov, skal du lede andre steder.

Du ikke lige har en USB-C port til rådighed

Logi StreamCam har indbygget USB-C kabel, hvilket er nødvendigt for at opnå den vidunderligt HD-video med 60 fps. Det er ikke så godt, hvis du ikke har en USB-C-port på din enhed, eller hvis den allerede er optaget af et andet udstyr.