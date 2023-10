Logitech G Yeti GX anmeldelse: Mesterlig streamingmikrofon

Hvorfor du kan stole på TechRadar Vores ekspert anmeldere bruger timer på at teste og sammenligne produkter og tjenester, så du kan vælge det bedste for dig. Find ud af mere om, hvordan vi tester .

Logitech G Yeti GX: Anmeldelsen kort

Da Logitech fortalte os, at de ville lancere en ny tilføjelse, Logitech G Yeti GX, til Yeti-serien og dermed runde den op til fire modeller, var forventningerne forståeligt nok høje.

Når alt kommer til alt, er den originale Yeti på en måde blevet et kendt navn inden for USB-mikrofoner. Folk siger ikke nødvendigvis, at det er den absolut bedste USB-mikrofon på markedet, men den har helt sikkert sikret sig en plads i toppen for sin lydkvalitet, opbygning og design. Og den har sat en standard, som alle efterfølgende Yeti-mikrofoner skal leve op til.

Logitech G Yeti GX har dog en anden tilgang. Mens den originale Yeti er højt nok til at rage op over de fleste andre USB-mikrofoner, jeg har testet, med sit store og høje design med flere polarmønstre, er denne nye model lille og kort og kun med et superkardioid-optagemønster. Og for at gøre det tydeligt for potentielle købere, at den er beregnet til gaming og streaming snarere end til podcasts, vlogs og musikproduktion, har den også RGB-belysning.

Designet er dog veludført. Logitech G Yeti GX er stadig en elegant mikrofon med sin smukke kapselform, bløde, matte finish, solide konstruktion og førsteklasses popfilter. Selvom den kan monteres på en boom-arm - der følger en adapter med i æsken til dette formål - leveres den med et meget stabilt skrivebordsstativ, som er nemt at justere og er i meget robust byggekvalitet. Den har endda en drejeknap til nemt at justere mikrofonens position og låse den fast.

Der er ikke mange fysiske knapper på selve mikrofonen, kun en mikrofonforstærkningsknap med en lysindikator og en mute-knap, men til det, mirkofonen er lavet til, har du virkelig ikke brug for andet. For at tilslutte den til din pc eller laptop er der en USB-C-port i bunden. Og det er det hele.

Vær forsigtig, når du bruger den manuelle forstærkningskontrol, da denne mikrofon har en masse forstærkning, og du ikke ønsker at skrue helt op. Mellem 30-50% lydstyrke burde være godt nok, når du optager eller taler med dine holdkammerater i spillet. Heldigvis har den en smart audio lock, en lydbehandlingsteknologi i professionel kvalitet, der holder mikrofonens forstærkningsniveau for at forhindre klipning og forvrængning. Men mere om det senere.

Som jeg nævnte, er der en lysindikator, som er nyttig. Den fortæller dig, når mikrofonforstærkningsniveauet er for højt (den blinker rødt), og når smart audio lock er slået til (den bliver cyan).

De, der ikke er store fans af RGB-belysning - ja, de findes - kan også sagtens købe Yeti GX. RGB-belysningen er smagfuldt udført her, den dækker bunden af mikrofonen og udstråler en blød, men stadig klar glød, som bare er hyggelig og skaber stemning uden at være irriterende. Og hvis du virkelig ikke vil have lyset tændt, så kan du slukke det i G Hub-appen. Der er 13 lyszoner, som hver især kan tilpasses via Logitech G Hub-appen, hvor der er flere lysanimationer at vælge imellem og mulighed for at justere lysstyrken. Hvis du er for doven til at bruge appen, giver selve mikrofonen dig fem effekter på farten.

På grund af sin størrelse og gaming-æstetik kunne man tro, at Logitech G Yeti GX ikke er en USB-mikrofon, man skal tage alvorligt. Men den er faktisk ret imponerende, selv om der ganske vist er plads til forbedringer, når det gælder lydkvaliteten.

Det er vigtigt at bemærke, at dette er en superkardioid dynamisk mikrofon. Det betyder, at det er en kardioid mikrofon (som fokuserer på et begrænset område foran mikrofonen) med et endnu smallere optageområde, som skal gøre den bedre til at opfange din stemme og til at filtrere lyde, der kommer uden for optageområdet fra. Dynamiske mikrofoner er bedre til at opfange lyd, der er direkte foran dem, mens kondensatormikrofoner har et bredere lydbillede og har en tendens til at lyde bedre på grund af deres mere fyldige frekvensområde.

Med det i tankerne er det ikke overraskende, at Yeti GX leverer en lydkvalitet, der lyder lidt billig. Jeg oplever, at der ikke er så bredt et lydbillede i min stemme. Så jeg ville nok bruge en anden mikrofon, hvis jeg f.eks. skulle indtale en lydbog. Når det er sagt, lyder det mere end godt nok, hvis du livestreamer dit gameplay eller kommunikerer med dine holdkammerater under en online gaming-session - du kommer tydeligt og hørbart igennem.

Igen er der meget gain, så det er klogt at holde sig til 30% til 50% volumen eller skifte til Smart Audio Lock. Skruer du helt op for volumen, vil din din lyd blive hård og forvrænge lidt i mellemtoner og diskant. For at være fair vil lyden stadig lyde klar, bare ikke behagelig for ørerne. Jeg kan varmt anbefale at bruge Smart Audio Lock-funktionen. Den fungerer virkelig godt, og du kan faktisk høre, at den gradvist justerer efter behov.

Til gengæld er den meget god til at håndtere s-lyde eller hårde lyde, der opstår, når man taler - også kaldet sibilans og plosiver. Den har heller ingen nærhedseffekt, hvilket betyder, at du kan tale lige op ad den, og du vil lyde på samme måde, som når du er halvanden meter væk.

Den er også utroligt god til at afvise vibrationer og baggrundsstøj. Jeg bankede på dens fod, indtil mine fingre var helt ømme, og ingen af de bank blev registreret. Hvis jeg trykker på et tastatur, mens jeg taler, kan du stadig høre kliklydene, men de er meget dæmpede, selvom tastaturet kun er et par centimeter væk.

Jeg vil ikke vil anbefale den, hvis du laver en podcast eller YouTube-videoer, der kræver en mikrofon med en mere professionel lyd. Logitech G Yeti GX leverer dog en lydkvalitet, der er fantastisk til gaming og spilstreaming, og den har de nødvendige funktioner til det, hvilket jo er hele ideen. Det er også grunden til, at den er forholdsvis billig i anskaffelse.

Logitech G Yeti GX: Pris og tilgængelighed

Hvor meget koster den? 1.199 kr.

Hvornår er den tilgængelig? Tilgængelig nu

Hvor kan du få fat i den? Du finder den hos de fleste større elektronikforhandlere

Den lille USB-mikrofon er ikke helt billig. Logitech G Yeti GX koster 1.199 kr. og koster dermed næsten det samme som Yeti X til 1.349kr. - det er den professionelle model i Yeti-serien - og omtrent det samme som den fantastisk lydende Elgato Wave:3, som har fået topkarakter i vores test.

Hvis du er på udkig efter noget billigere, er HyperX Duocast en mere overkommelig løsning, der leverer en lydkvalitet, som er fantastisk til podcasting. Bare husk, at både Wave:3 og Duocast er kondensatormikrofoner, og ingen af dem er superkardioide.

Værdi: 3.5 / 5

Logitech G Yeti GX: Specifikationer

Swipe to scroll horizontally Polarmønster: Supercardioid Sample rate: 24bit / 96kHz Forbindelse: USB-C Vægt: 616g)

Skal du købe Logitech G Yeti GX?

Swipe to scroll horizontally Værdi Det er en dyr løsning for en mikrofon til gaming og spilstreaming. 3.5 / 5 Design Det elegante og kompakte design bliver kun bedre af den blødt strålende RGB-belysning. 4 / 5 Ydelse Lydkvaliteten kunne være bedre, men den måde, den minimerer artefakter og baggrundsstøj på, er virkelig imponerende. 4 / 5 Karakter Alt i alt en rigtig udmærket mikrofon, hvis du vil bruge den til gaming eller streaming 4 / 5

Køb den, hvis...

Du streamer dine spil

Hvis du spiller online eller live-streamer dine spil, er dette en god USB-mikrofon at overveje.

Du vil have flot RGB-belysning

Den strålende RGB-belysning er elegant udført, så den ser godt ud uden at være irriterende.

Køb den ikke, hvis...

Du vil have den bedste alround mikrofon til prisen

Du kan få bedre lydkvalitet for et par hundrede kroner ekstra.

Du skal bruge lydkvalitet på professionelt niveau

Du kommer klart og tydeligt igennem, men der er ikke meget dynamik i din stemme.

Logitech G Yeti GX: Andre muligheder

Swipe to scroll horizontally Logitech G Yeti GX HyperX Duocast Elgato Wave:3 Pris: 1.199 kr. 590 kr. 1.279 kr. Polarmønster: Supercardioid Cardioid, omnidirectional Cardioid Sample rate: 24bit / 96kHz 24bit / 96kHz 24bit / 96kHz Forbindelse: USB-C til USB Type A USB-C USB-C til USB Type A Vægt: 616 g 240g 305g

HyperX Duocast

HyperX Duocast er en fantastisk begynder-USB-mikrofon, der lyder godt og har masser af personlighed. Læs hele vores anmeldelse af HyperX Duocast

Elgato Wave:3

Elgato Wave:3 får det til at se let ud med sit stilfulde retrodesign, sin høje byggekvalitet og fantastiske lyd. Læs hele vores anmeldelse af Elgato Wave:3 review

Sådan testede vi Logitech G Yeti GX

Jeg testede USB-mikrofonen i løbet af nogle dage

Brugte den til at optage og under spil

Jeg har afprøvet superkardoid-funktionen ved at bevæge mig rundt om mikrofonen i forskellige afstande, imens jeg talte og lavede optagelser

Jeg har brugt Logitech G Yeti GX i et par dage til videoopkald, spil og optagelser, og jeg var meget opmærksom på lydkvaliteten og eventuelle uønskede lyde, som den kunne have opfanget. Jeg sørgede også for at teste styring med knapper og i Logitech G Hub-softwaren for at se, hvor nem den er at bruge, især for begyndere.

Under testen talte jeg både forfra, bagfra, fra siderne og fra forskellige afstande. Jeg har også tjekket, hvordan den håndterede ting som vibrationer og baggrundsstøj ved at banke på den overflade, den stod på, og på dens stativ og lave lyde i baggrunden under optagelserne.

Jeg har testet tilbehør til computere i årevis og min erfaring med lydenheder som gaming-headsets, hovedtelefoner og højttalere giver mig god indsigt i, hvad der betyder mest for brugerne under test.

