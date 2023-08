Anmeldelse: Logitech Pro X 2 Lightspeed

Logitech Pro X 2 Lightspeed er udstyret med graphen-drivere, som er meget mere stive og lette end standard-drivere, og det giver en utrolig detaljeret lyd med et fantastisk lydbillede - det perfekte headset til konkurrencer. Der er meget fokus på mellemtoner, og det kan næsten blive for meget, når surround sound er slået til, men det er ikke en deal-breaker.

Logitech Pro X 2 Lightspeed: Anmeldesen kort

Logitech Pro X 2 Lightspeed har helt klart nogle store sko at udfylde. Dens forgænger, Logitech Pro X Lightspeed, er cirka tre år gammel, men Logitech har gjort et så fantastisk stykke arbejde med den, at den er blevet ikonisk med sin smukke, luksuriøse gaming-design og sin imponerende lyd. Det gør den meget svær at overgå.

Men Logitech er opfindsomme, når det gælder deres flagskibsprodukter - og opfindsom er præcis, hvad man skal være, når man håber på at forbedre en allerede fantastisk udgivelse. De smøgede ikke bare ærmerne op for at forfine det allerede fantastiske design på Logitech Pro X Lightspeed, men også for at forbedre indmaden - eller mere specifikt, membranen indeni. Det er den del af en højttalerdriver, der er ansvarlig for at omdanne et elektrisk lydsignal til luftbølger for at skabe lyd.

For at overgå et af de bedste gamingheadset fra de seneste 10 år gik Logitech tilbage til laboratorierne og skabte drivere, der er 90% graphen-membran montered. Det gjorde de for at forbedre lyden og for at give brugerne en endnu bedre gamingoplevelse. Og indsatsen var ikke forgæves.

(Image credit: Future / Michelle Rae Uy)

Design

Designet er også ændret lidt. Logitech Pro X 2 Lightspeed har nogle ydre forbedringer i forhold til sin forgænger. Først og fremmest er de mærkbart lettere - de vejer 40 g mindre - og mere kompakte, hvilket gør dem meget behagelige at have på, og de er også mere rejsevenlige. Det en forbedring, da vi generelt er begejstrede for det overordnede design, der blander elegance med pro-gamer-stilen. Så det er høretelefoner, vi gerne vil tage med på rejsen.

Image 1 of 2 (Image credit: Future / Michelle Rae Uy) (Image credit: Future / Michelle Rae Uy)

Der er en anden forbedring, der også gør dem lettere at have med på rejsen: Det roterende hængsel på hver bøjle, som gør det muligt at dreje ørekopperne for at gøre headsettet fladt, så det kan gemmes af vejen (ligesom sin forgænger leveres det med et smart etui). Samtidig gør det roterende hængsel det lettere for brugerne at til passe headsettet til forskellige hovedformer og forbedre den generelle komfort.

Den aftagelige 6 mm kardioide mikrofon og de tre forskellige tilslutningsmuligheder bidrager til alsidigheden og rejsevenligheden. Du får Logitechs trådløse LIGHTSPEED usb-dongle, der har en maksimal rækkevidde på 30 m, samt Bluetooth og 3,5 mm kabeltilslutning.

Image 1 of 3 (Image credit: Future / Michelle Rae Uy) (Image credit: Future / Michelle Rae Uy) (Image credit: Future / Michelle Rae Uy)

Tilbage til komforten: Både ørekopperne og hovedbøjlen er stadig svøbt i blødt kunstlæder. Men for at give brugerne en anden mulighed, har Logitech inkluderet et par velourørepuder, som du nemt kan skifte ud med kunstlæder, især hvis du har tendens til at svede meget, når du spiller.

Fordi de er lettere, føles de bedre på hovedet end Pro X Lightspeed. Men der findes lettere headsets uden graphen-drivere, som er lette. Logitech fortæller selv, at graphen-drivere er lettere end traditionelle drivere, så måske kunne Pro X 2 Lightspeed have været endnu lettere. Hvad angår klemmekraften, er der lige nok til, at de sidder sikkert, uden at stramme for meget.

Design: 5 / 5

Ydelse

(Image credit: Future / Michelle Rae Uy)

Indvendigt er der også betydelige forbedringer, primært i driverne inde i ørekopperne. Som jeg nævnte tidligere, har Logitech designet sine egne Pro-G Graphen-lyddrivere, som hver især har en membran, der 90 procent af vægten er graphen. Jeg vil ikke gå i detaljer, men grundlæggende er denne membran bedre end den traditionelle mylar-membranen, som de fleste gaming-headset bruger, da den er mere stiv og let, hvilket resulterer i en mere præcis gengivelse af lydbølger. Derudover har Logitech sat graphen-membranen på et live edge-ophæng, som også minimerer forvrængning.

Samlet set skulle det give en mere præcis og detaljeret lyd samt en mere fordybende oplevelse. Og det lykkes for Logitech Pro X 2 Lightspeed.

Den originale Logitech Pro X Lightspeed var en fornøjelse at bruge, men lydkvaliteten var langt fra neutral. Dens lyse frekvensområde med beherskede mellemtoner og bas er langt fra, hvad dens efterfølger er blevet.

Selvom de er på den varme side, er de høje toner på Logitech Pro X 2 Lightspeed tydeligt til stede i spillet og lyder lige så detaljerede, som de ville gøre på høretelefoner med lysere lyd. Det gælder i flere spil, hvor vi stadig får klarhed og detaljer i lyden, selv om lyden generelt er mørkere. Mellemtonerne er fyldige og bliver ikke utydelige. Det ændrer sig dog, når surround sound er tændt (mere om det senere). Endelig er der en solid bund, som er ret nærværende, men velkontrolleret. I Cyberpunk 2077 er både musik og lyde fra spillet i den dybe ende, men her går de også tydeligt igennem og bliver ikke overdøvet af resten af lydfrekvenserne.

Lydbilledet er ganske imponerende. I stereotilstand er lydbilledet allerede bredt med fremragende detaljer. Også i Cyberpunk 2077 kan man tydeligt høre elementer tæt på, selv når der er meget omgivende støj - som når man går ind i en bar, hvor musikken brager løs afbrudt af lyde fra arkademaskiner. Her kan man stadig tydeligt genkende tre eller fire forskellige stemmer, der kommer gennem tv'erne og radioerne i lokalet, og det er tydeligt at høre, hvor i lokalet lydene kommer fra.

Lydbilledet ændrer sig, når man tænder for DTS X Spatial Sound surroundlyd. Den virtuelle surroundlyd gør lydene mere tredimensionelle, men lydbilledet bliver ikke bredere. Det påvirker også i høj grad frekvensområdet, hvor især mellemtonerne bliver mere fremtrædende. Vi hører stadig de andre elementer tydeligt, men lyde som musik og lyde fra omgivelserne fylder pludselig mere i omgivelserne, og det skaber en fornemmelse af et proppet lydbillede, som man godt kan blive træt i hovedet af efter en længere periode.

DTS X Spatial Sound-funktionen egner sig overraskende godt til musik takket være dens Superstereo-funktion. Når vi tænder for surround, bliver musikken meget mere fyldig, og i stedet for en dominerende vokal kommer musik og vokal på samme niveau og danner et varmt og fyldig boble med os i midten. Du får ikke det irriterende kunstige ekko, som nogle surround- funktioner skaber, men oplevelsen føles stadig tættere på en koncertoplevelse end en jeg-lytter-til-høretelefoner-ved-mit-skrivebord.

Trådløse høretelefoner har ofrer tit volumen til fordel for batterilevetid. Dét gør Logitech Pro X 2 Lightspeed ikke, så vær forsigtig med at skrue helt op for lydstyrken, for det kan være skidt for hørelsen at være udsat for høj volumen i længere tid. Når det er sagt, så er det fantastisk rart, at Logitech her har lavet nogle høretelefoner, der kan levere, når du ind imellem har brug for at blæse øregangen gennem med lækker musik (gør det bare ikke for tit).

Image 1 of 2 (Image credit: Future / Michelle Rae Uy) (Image credit: Future / Michelle Rae Uy)

Mikrofonen har også masser af volumen. Selv om lyden ikke er den skarpeste, og selv om den mister noget definition i forhold til den originale Logitech Pro X Lightspeed, går den højt og tydeligt igennem. Den gør også et godt stykke arbejde med at minimere baggrundsstøj og håndtere, hvis man laver mange s-lyde, når man taler. Mikrofonen fungerer med G Hubs Blue Voice-funktion, der giver rigtig mange indstillingsmuligheder i G Hub, og hvis du justerer for meget, kan du ende med at gøre lyden forvrænget. Vi aktiverede bare Blue Voice-funktionen, og det gav i sig selv bedre lyd.

Apropos G Hub-appen, så er den virkelig god. Den giver både mange mange tilpasningsmuligheder samt spilspecifikke forudindstillinger. Du kan downloade andre gameres lydprofiler, så du ikke selv behøver at justere. Samtidig er G Hub god til at forklare, hvad de enkelte funktioner gør. Logitech Pro X 2 Lightspeed lyder allerede virkelig godt uden justeringer, men i G Hub har du både en fem-bånds EQ, alle surround sound-indstillingerne og forudindstillinger for spil at lege med.

Det hele rundes af med en anstændig batterilevetid på op til 50 timer på en enkelt opladning. Det er virkelig flot, især taget i betragtning, at Logitech Pro X 2 Lightspeed faktisk kan spille højt. Hvis du spiller otte timer om dagen, skal du bare gøre det til en vane at oplade det i slutningen af hver uge.

Ydelse: 5 / 5

Logitech Pro X 2 Lightspeed: Pris og tilgængelighed

Hvor meget koster de? 1.999 kroner

1.999 kroner Hvornår er den tilgængelig? Tilgængelig nu

Tilgængelig nu Hvor kan du få fat i den? Hos et bredt udvalg af forhandlere i Danmark

Med en pris på 1.999 kr. er Logitech Pro X 2 Lightspeed dyrere end mange andre gaming-headsets på markedet.

Sammenlignet med de bedste trådløse gamingheadset på markedet ligger det dog komfortabelt i mellemklassen. Der er flere dyrere muligheder som Audeze Maxwell, SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless, og Turtle Beach Stealth Pro. Der er også billigere alternativer som Corsair HS55 Wireless og Corsair HS80 RGB USB.

Men med de nye drivere, det fantastiske lydbillede og den behagelige pasform, for ikke at nævne alle de funktioner, der er proppet ind i appen, betyder at Logitech Pro X 2 Lightspeed tilbyder rigtig meget og nærmer sig de mere eksklusive headsets her, hvilket betyder, at du virkelig får meget for pengene her.

Værdi: 4 / 5

Logitech Pro X 2 Lightspeed: Specifikationer

(Image credit: Future / Michelle Rae Uy)

Swipe to scroll horizontally Forbindelser: 2.4GHz LIGHTSPEED trådløs, Bluetooth, og 3.5mm kablet Platforme: PC, Mac, Playstation eller Xbox, Switch, Mobil Mikrofon: Aftagelig 6mm kardioid mikrofon Surround lyd: DTS Headphone: X 2.0 Vægt: 345g

Skal du købe Logitech Pro X 2 Lightspeed?

Swipe to scroll horizontally Værdi De er ikke for dyre, og du får en masse funktioner samt detaljeret og fordybende lyd. 4 / 5 Design De forbedrer originale luksus-gaming-design og gør det lettere, mere bærbar og mere behagelig at have på. 5 / 5 Ydelse Detaljeret diskant, fyldige mellemtoner og rummelig bas kombineret med et bredt lydbillede gør dette til et fremragende headset til gaming og musik. 4.5 / 5 Konklusion En vellykket opfølger til et ekstremt populært gaming-headset, som er endnu bedre end originalen. 4.5 / 5

Køb dem, hvis...

Du vil have et fordybende og meget detaljeret gaming-headset

Logitech Pro X 2 Lightspeed leverer mange detaljer, et bredt lydbillede og en meget præcis lydgengivelse. Det er perfekt til konkurrence gamere.

Du nyder at lytte til musik lige så meget som du nyder at game

Super Stereo-funktionen får musik på Spotify eller Apple Music til at lyde tættere på en live performance. Det lyder virkelig godt.

Du vil have et sæt fremragende høretelefoner, som ikke koster en spidsen af en jetjager

På grund af komforten, byggekvaliteten, funktionerne og lydkvaliteten virker det som et premium-headset til en premium-pris, men med en pris i mellemklassen.

Køb dem ikke, hvis...

Du vil have en meget bred surround oplevelse

Når du slår surround sound til, får du en meget mere fordybende lyd, men det føles også, som om lydbilledet bliver lidt smallere, fordi mellemtonerne er mere markante.

Du er på stramt budget

De er ikke super dyre, men til 1.999 kr. er de heller ikke ligefrem de billigste gamerbøffer på markedet.

Du ikke gider justere lyden

De lyder godt, uden at du justerer lyden. Men det er næsten en skam at købe dem, hvis du ikke som minimum vil aktivere Blue Voice eller benytte dig af nogle af dem mange justeringsmuligheder.

Logitech Pro X 2 Lightspeed: Alternative muligheder

Swipe to scroll horizontally Logitech Pro X 2 Lightspeed SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless EPOS H3PRO Hybrid Pris: 1.999 kr. 2.450 kr. 1.999 kr. Forbindelser: 2.4GHz LIGHTSPEED trådløs, Bluetooth, og 3.5mm 2.4 GHz, Bluetooth 5.0, 3.5mm 2.4 GHz trådløs, Bluetooth 5.2, 3.5mm Platforme: PC, Mac, Playstation, Xbox, Switch, Mobil PC, Mac, Playstation, Xbox, Mobil, Nintendo Switch PlayStation, Nintendo Switch, PC, Mac, mobil Mikrofon: Aftagelig 6mm Kardioid mikrofon ClearCast Gen 2 tovejs noise-canceling mikrofon Aftagelig tovejs mikrofon Surround lyd: DTS Headphone: X 2.0 360 Spatial Audio for PC via Sonar 7.1 Virtual Surround Sound Vægt: 345g 336g 719 g

SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless

SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless er fremtidens gaming-headset med tilslutningsmuligheder til flere enheder og platforme, lang batterilevetid, fantastisk komfort og fremragende lydkvalitet. Læs hele anmeldelsen af SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless

EPOS H3PRO Hybrid

H3PRO Hybrid er et yderst behageligt headset, der leverer velafbalanceret og detaljeret lyd. Det fungerer godt både til gaming og musik. Du får stabil forbindelse, god lydkvalitet, komfort og krystalklar kommunikation med H3PRO Hybrid. Læs hele anmeldelsen af EPOS H3PRO Hybrid

Sådan testede vi Logitech Pro X 2 Lightspeed

Testet i to uger

Brugt til gaming, streaming, og til at lytte til musik

Testet med et bredt udvalg af spil, musik og film

Jeg brugte Logitech Pro X 2 Lightspeed i et par uger, hvor jeg brugte det som mit primære headset til gaming, musiklytning og videoopkald på arbejde.

Udover at bruge det til spil som Cyberpunk 2077 og Hogwarts Legacy, har jeg brugt det til at lytte til en masse musik på Spotify. Jeg har desuden brugt høretelefonerne til at streame film og serier i sommerferien. Så kort sagt: Jeg har brugt Logitech Pro X 2 Lightspeed til både underholdning og arbejde - både med og uden mikrofon.

Læs mere om, vores tests her