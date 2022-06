Anmeldelse: EPOS H3PRO Hybrid - Lækker gaming-lyd med power

H3PRO Hybrid er et yderst behageligt headset, der leverer velafbalanceret og detaljeret lyd. Selv om det primært er beregnet til spil, fungerer de også godt til musik. Hvis du leder efter et headset, der fungerer med og uden kabel, og som har stabil forbindelse, god lydkvalitet, komfort og krystalklar kommunikation - vil du blive glad for H3PRO Hybrid.

Anmeldelsen kort

H3PRO Hybrid fra EPOS er lidt dyrere end lignende headsets, men de leverer på flere kerneområder, der gør dem til et overbevisende køb: de er utrolig behagelige at have på, er udstyret med en fremragende mikrofon og leverer et tiltalende fyldigt og detaljeret lydbillede, der er perfekt til rumlig lyd.

Hovedtelefonerne er trådløse og fungerer med en tilhørende dongle, så du får hurtig kommunikation og lyd uden forsinkelse fra computeren. Det er samtidig muligt at bruge kabel med hovedtelefonerne, og takket være Bluetooth, kan du også forbinde dem til din mobil. Dermed er det nogle meget fleksible hovedtelefoner, du får her.

EPOS har samtidig gjort det vanvittig nemt at afmontere mikrofonarmen, hvilket er ret genialt. Lydstyrkeknappen er en lille smule svær at justere, og det er ikke muligt at skifte numre eller sætte musikken på pause. Vores største kritikpunkt er dog støjreduceringen, som virkelig ikke gør meget for at holde omgivelsernes støj ude. Generelt er H3PRO dog et meget positivt bekendtskab.

Konkurrencen fra trådløse hovedtelefoner betyder også, at kablede hovedtelefoner ikke er så oplagte som før. Den alsidighed, der tilbydes ved at kunne oprette forbindelse til alt med et 3,5 mm hovedtelefonstik - Nintendo Switch (opens in new tab), PS5 (opens in new tab), Xbox Series X (opens in new tab) og mere - er virkelig velkommen.

H3PRO Hybrid findes i hvid og sort, og for nylig har EPOS opdateret udvalget med en flot Racing Green-version med gyldne detaljer. Det er et virkelig flot par hovedtelefoner, og komforten, fleksibiliteten og den gode lyd gør dem til et virkelig godt valg for gamere.

H3PRO Hybrid er virkelig flotte i den grønne version (Image credit: Peter Hoffmann)

Pris og tilgængelighed

H3PRO Hybrid3 fås nu og koster 1.999 kroner. Dermed ligger de i den dyre ende af gaming headsets. Men trods prisen er det et godt par allround-hovedtelefoner til dem, der ønsker et gaming headset, der også udmærker sig på andre områder.

Design

H3PRO Hybrid kommer i tre farver: Sort, hvid og grøn/guld. H3PRO Hybrid er lavet af førsteklasses materiale, der giver en fornemmelse af kvalitet og holdbarhed. Noget af det første, man lægger mærke til, er den behagelige pasform.

Det er let at finde en god pasform med EPOS H3PRO Hybrid-headsettet. Hver side kan justeres i størrelse med 10 trin, der giver et lille klik for hvert trin, du justerer. Kopperne har et to-akset hængsel, der hjælper med at skabe en god forsegling over ørerne uanset hovedform. Det imiterede læder og det blødere materiale, der blev brugt på ørekopperne, sidder udenpå den bløde memory foam, som også er med til at øge komforten. Ørekopperne er store nok til at dække hele øret, og puderne former sig behageligt efter hovedet.

Det er nemt at skifte puderne på ørekopperne (Image credit: Peter Hoffmann)

Samlet set er H3PRO Hybrid sidder fantastisk behageligt på ørerne. Det skyldes dels, at vægten er godt fordelt, så de ikke trykker nogen steder, og man kan sagtens have dem på i flere timer ad gangen. Når man som jeg ind imellem bruger briller, kan det være svært at finde hovedtelefoner, der ikke begynder at presse på brillestangen eller øret efter noget tid. Det har jeg på intet tidspunkt oplevet med H3PRO Hybrid, og det er meget sjældent. De sidder faktisk så behageligt, at jeg flere gange har glemt, at jeg havde dem på, og så bliver det nærmest ikke bedre. De er ganske enkelt nogle af de mest komfortable gamingheadsets, vi har brugt længe, og vi følte heller ikke behovet for at være overdrevent forsigtige med dem takket være hovedtelefonernes solide konstruktion.

En stor mikrofon er placeret på venstre side af H3PRO Hybrid-headsettet. Den sidder magnetisk fast, og kan nemt tages af, hvis du hellere vil klare dig uden. Der er endda et lille, magnetisk dæksel med, som skjuler porten til montering af mikrofonen, så hovedtelefonerne ser helt symmetriske ud.

På ydersider af højre ørekop sidder der et lydstyrke-hjul. Den er flad, men forholdsvis nem at dreje efter lidt øvelse. Da hjulet kan drejes uendeligt rundt, er det svært at vide, hvornår du har skruet helt op for volumen.

Fleksible forbindelser

Du kan forbinde til dine forskellige enheder på flere måder: Der medfølger en dongle, som du kan smide i en usb-port, og så har du en hurtig og stabil forbindelse til din computer. Ud over AV-kablet følger der også et USB-C kabel med samt et forlængerkabel, så du kan bevæge dig længere væk fra din enhed.

Den trådløse dongle fungerer med pc, PS4 og PS5, og så har du AV- eller USB-C-forbindelse til alle kompatible enheder.

Er du forbundet med en enhed via dongle, kan du samtidig køre en Bluetooth-forbindelse til din mobil, og du kan høre lyden fra begge enheder samtidig. Det er en ret genial funktion at få med. H3PRO Hybrid er faktisk så fleksible, at det bliver svært at finde noget, som kan matche dem.

Det er nemt at styre funktionerne med de brugervenlige knapper (Image credit: Peter Hoffmann)

Fremragende batterilevetid

Selv om du kan bruge kabel, så er det faktisk ikke nødvendigt. Med én opladning får du cirka op til 30 timers trådløs lyd via donglen og 19 timer med ANC tændt. Du får op til 38 timers lyd på en Bluetooth-forbindelse uden ANC og 22 timer med ANC.

Lang batterilevetid betyder som regel, at producenterne har skruet ned for den maksimale volumen, for at holde lidt længere på strømmen. Det er ikke tilfældet her, og vi får lyd, der er høj nok til virkelig at brage igennem. Det er virkelig en fornøjelse.

Støjreducering er bedst til dybe frekvenser

H3PRO Hybrid kommer med indbygget støjreducering, der har sin egen dedikerede knap på højre kop. Når vi bruger den uden lyd, lægger den en dæmper på de dybere toner, men er ikke så effektiv til lyse toner. Sidder vi f.eks. ved siden af computeren og tænder for ANC, så mindskes blæserstøjen en smule, og de dybere frekvenser i lyden bliver dæmpet lidt. De lysere toner skifter lyd og bliver måske lidt mere behagelige, men støjniveauet er næsten det samme. Så du skal på ingen måde købe dem på grund af støjreduceringen.

Når du bruger H3PRO Hybrid med musik eller til film og gaming, er det svært at vurdere, om støjreduceringen hjælper. Det skal være nogle ret støjende omgivelser, hvis lyd udefra skal slippe igennem og genere din gaming.

Audio Performance

H3PRO Hybrid (Image credit: Peter Hoffmann)

Kort sagt er lyden fremragende. Uden at pille ved indstillingerne får vi en meget klar lyd, som byder på masser af bas og diskant. Mellemtonerne er sprøde og går meget detaljeret igennem, og bassen fylder en del, men uden at det kammer over. Diskanten er der, men uden at mase sig på, og samlet set skaber det et bredt og behageligt lydbillede.

Når vi gamer går omgivelserne tydeligt igennem, og Dolby Atmos sørger for, at lydene meget tydeligt kommer fra de rigtige retninger. Når vi lytter til musik, har vi et bredt lydbillede med en vokal, der ligger langt fremme i midten af lydbilledet.

Du vil altså sagtens kunne bruge dem, uden at pille ved lydindstillingerne og få en god oplevelser. På pc bliver lyden dog endnu bedre, hvis du installerer EPOS Gaming Suite. Her er det muligt at vælge forskellige presets som musik, film, esport, men du kan også lave dine helt egne indstillinger. Under lydindstillinger kan du også vælge, om du vil have 2.0-lyd eller om du vil høre 7.1 surround-lyd (det fungerer bedst, hvis du har lydkilder med 7.1-lyd). Vælger du 7.1 surround-lyd får lyden meget mere fylde, og lydbilledet bliver endnu større og lyden lidt varmere.

Der findes også en Android EPOS Connect app. Den fungerede dog ikke på vores mobil. Først kunne vi slet ikke få kontakt, selv om vi havde parret hovedtelefonerne med mobilen og kunne lytte til musik. Efter at have slettet og genoprettet Bluetooth-forbindelsen og genstartet hovedtelefonerne nogle gange, fik vi kontakt til app'en, men selv om vi kunne få nogle indstillingsmuligheder frem, skete der intet, når vi ændrede indstillinger. Android-app'en er elendig, og der er ingen som helst grund til at downloade den. Heldigvis lyder H3PRO Hybrid godt alligevel.

Mikrofonkvalitet

Mikrofonen leverer knivskarp lyd, og igen er der masser af indstillingsmuligheder i EPOS Gaming Suite. Her kan du skrue op og ned for din egen stemme - både, hvad andre hører, og hvad du selv hører i hovedtelefonerne. Du kan også gøre stemmen varm, kold, mere tydelig eller lave dine egne finjusteringer. Men igen er det måske ikke nødvendigt, fordi mikrofonlyden fra fabrikken er meget klar og tydelig.

I EPOS Gaming Suite kan du også slå Noise Cancelling for mikrofonen til. Her virker støjreduceringen fremragende. Vi kunne sidde og betjene tastaturet, uden at lyden rigtig gid igennem til dem, vi talte med. Det er en fremragende funktion, hvis du skal kommunikere med dit team, imens du sidder og banker desperat i tasterne.

Det er i øvrigt rart, at det er så nemt at bruge mikrofonen. For at slukke den, vipper du den bare op, og så hører du et lille klik, når den er slukket. Trækker du den ned fra lodret position, kommer der igen et lille klik, når mikrofonen er aktivet. Det er super nemt at bruge. Det er lige så nemt at pille mikrofonen af eller sætte den på igen, da den nærmest hopper på plads af sig selv takket være det magnetiske system. Når mikrofonen kan fjernes, er der også større sandsynlighed for, at vi vil tage dem på, når vi går forlader boligen, så igen er H3Pro

Skal du købe EPOS H3PRO Hybrid?

Køb dem hvis …

Du vil have noget, der er fleksibelt

H3PRO Hybrid-hovedtelefonerne fungerer på alle enheder. Du får uforlignelig fleksibilitet, uanset om du er til pc, mobil, PS5, Xbox eller noget helt andet.

Du ikke vil gå på kompromis med komfort

H3PRO Hybrid-hovedtelefonerne er behagelige at have på selv i længere tid. Vægten er fordelt godt, og vi kan have dem på i timevis uden problemer

Du har brug for god lyd og en god mikrofon

H3PRO Hybrid lader andre høre dig meget tydeligt, når du kommunikerer. Samtidig er lyden virkelig fremragende allerede inden du begynder at justere indstillingerne.

Køb dem ikke hvis …

Du har et stramt budget

H3PRO Hybrid kan mange ting, og det afspejler sig i prisen. Du kan sagtens købe gaming-headset, der lyder godt og koster mindre. Så hvis du skal holde øje med pengene, er det måske en ide at købe et billigere headset og så bruge noget tid på at spare op.

Du vil have den bedste noise-cancellation

Ja, du får støjdæmpning ved at bruge H3PRO Hybrid. Men du får ikke den bedste på markedet. Så hvis det er dit primære formål, skal du nok se dig om efter noget andetn.