Apple iOS 26 förändrar CarPlay rejält – här är de 4 hetaste nya funktionerna

iOS 26 ger CarPlay sin största uppdatering på flera år

Stora förbättringar för Kartor och andra populära appar för bilkörning

Live Activity-widgets gör att mer information kan visas direkt på skärmen

I september kommer Apple-användare att få en notis om att uppdatera sina enheter till iOS 26 – en av de största produktuppdateringarna på länge.

Förutom ett nytt ”Liquid Glass”-gränssnitt introducerar Apple flera nya funktioner och appförbättringar som gör CarPlay mer användbart för alla som gillar att koppla in iPhone och utnyttja systemets bekvämligheter på vägen.

Den mest uppmärksammade nyheten är att Live Activities nu kommer till CarPlay. Det fungerar som widgets som kan visas bredvid navigation och musikappar, och ger snabba uppdateringar om pågående händelser.

I Apples exempel används funktionen för att följa ett flyg och se om det är försenat – praktiskt för den som ska hämta familj eller vänner på flygplatsen. Andra användningsområden är live-väder, sportresultat eller att följa en matleverans.

Men det är inte allt – här är de fyra största förändringarna i CarPlay med iOS 26.

1. Mer personliga val

(Image credit: Apple)

Det nya Liquid Glass-utseendet ger CarPlay-användare mer kontroll över hur systemet känns och ser ut. Istället för endast enkla ljusa och mörka lägen finns nu möjligheten att lätt anpassa bakgrunden från en förvald lista av wallpapers.

Det finns också ett alternativ för ett “transparent” utseende som ger tydligare separation mellan appikonerna och bakgrunden. Tidiga intryck, bland annat från Tom’s Guide, menar att detta gör gränssnittet mindre distraherande och enklare att använda när man kör.

2. Smidigare meddelanden och samtal

(Image credit: Apple)

I den nuvarande versionen av CarPlay hanteras inkommande textmeddelanden främst av Siri, vilket innebär att svar måste dikteras med rösten.

Alla som använder CarPlay regelbundet vet att detta kan vara opålitligt i en bullrig bilmiljö, där Siri ofta missförstår och meddelanden blir osammanhängande. Ofta tar det flera försök innan man lyckas få iväg ett korrekt svar.

Med iOS 26 får CarPlay istället en Tapback-funktion för inkommande meddelanden, som gör det möjligt att snabbt svara via en förvald lista med vanliga svar – ungefär som vi redan kan på en iPhone.

Detta tar bort behovet av att skriva eller diktera ett svar, eftersom vi enkelt kan svara med exempelvis “Jag kör, ringer senare” genom ett enda tryck.

Utöver detta bygger Apple även in Call Screening, som samlar information från den som ringer och levererar den till föraren. På så sätt kan vi avgöra om det är värt att avbryta podden vi lyssnar på för att ta samtalet.

3. Widgets på hemskärmen

(Image credit: Apple)

Förutom att vi nu får större möjligheter att anpassa CarPlays utseende introducerar Apple också widgets till en särskild panel. Här kan vi placera saker som en digital klocka, en kalender och till och med Apple Home-genvägar på CarPlays hemskärm för enkel åtkomst.

Detta upplägg kan fungera som en samlad genväg till mer iPhone-integrerat innehåll. Till exempel kan ett klick på en kalenderpost även visa tillhörande plats, som sedan öppnas i valfri kartapp.

Det innebär att vi i slutändan behöver plocka upp vår iPhone mer sällan när vi kör bil, något som både är distraherande och farligt – och dessutom olagligt i många länder.

4. Video via AirPlay

(Image credit: Apple)

Efter WWDC 2025 avslöjade Apple att CarPlay kommer att tillåta videouppspelning på bilens infotainmentskärmar via AirPlay, vilket gör det möjligt att se innehåll när bilen står parkerad.

Det finns dock två viktiga begränsningar. Den första är att inte alla underhållningsappar stöder AirPlay, vilket innebär att vi exempelvis inte kommer kunna se Netflix.

Den andra är att biltillverkare själva måste aktivera funktionen separat från resten av CarPlay, vilket sker från fall till fall och med hänsyn till lokala lagar och regler.

Detta är dock inget stort problem, eftersom många moderna bilar redan erbjuder populära streamingtjänster direkt i sina infotainmentsystem. Men möjligheten att streama video kan bli ett stort plus för den som har en äldre bil eller ett enklare infotainmentsystem.