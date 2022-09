Xbox Game Pass rullar ut en efterlängtad funktion för PC-gamers

Upptagna PC-spelare kan nu få en exakt översikt över hur lång tid det tar att spela igenom ett Game Pass-spel innan de startar det.

Xbox Game Pass (opens in new tab) har massor av coola funktioner för konsolspelare på Xbox Series X (opens in new tab)|S, som den senaste Discord (opens in new tab)-integrationen. Men den senaste uppdateringen (opens in new tab) är en för PC Game Pass, där Xbox samarbetat med HowLongToBeat för att kunna tala om för dig hur lång tid det tar att slutföra en titel i ditt PC Game Pass-bibliotek.

Den nya funktionen, som presenterades på Xbox-bloggen, är perfekt för både troféjägare och spelare med upptagna scheman. Det är också väldigt praktiskt för att ta reda på om du hinner spela dig igenom Death Stranding (opens in new tab) eller någon annan titel innan ditt abonnemang går ut.

En enkel överblick

Så här ser den nya funktionen ut. (Image credit: Xbox)

HowLongToBeat-funktionen är live nu och erbjuder uppskattningar för olika spelstilar. Det finns bland annat uppskattningar för alla Completionists, som vill göra precis allt som finns i ett spel, samt de som föredrar att bara spela igenom huvudkampanjen och lämna det där.

HowLongToBeat är en community-driven hemsida som är dedikerad till att ge information om just hur lång tid det tar att köra igenom spel. Tiderna som visas kommer att vara en ganska korrekt guide, men du kan alltid hjälpa hemsidan ytterligare genom att skicka in dina egna tider.

Det finns fyra kategorier för tillfället, uppdelade så här:

Main Story (obligatoriskt)

Du slutför huvudmålen, precis tillräckligt för att få se sluttexten.

Main Story + Additional Quests/Medals/Unlockables

Du tar tid på dig, utforskar och slutför ytterligare uppgifter som inte krävs.

Completionist (100%)

Du vill klara av varje prestation, låsa upp varje medalj och erövra allt som spelet har att erbjuda.

Combined

Ett snitt på alla spelstilar kombinerade.

För de som vill ha ännu mer information och statistik, finns det mer tillgängligt på den officiella hemsidan (opens in new tab). Där finns det recensioner från spelare, playthrough-noteringar, information om hur folk spelar och ännu mer data som är uppdelad efter plattform och spelstil.

Uppdateringen inkluderar också en 15% ökning av lanseringshastigheten för Xbox-appen på PC, samt förbättrad respons när du använder "nyckelupplevelser" i appen. Siffrorna för krasch-fria sessioner ser bättre ut och likaså har rapporter om spel som inte laddats ned eller installerats korrekt minskat med nästan 50%.

Om du går med i Xbox Insider-programmet får du prova nya och kommande funktioner för konsol- och användargränssnitt före alla andra. Om det låter som att det kan vara av intresse kan du ta reda på mer information och hur du registrerar dig på den officiella hemsidan (opens in new tab).