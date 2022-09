Xbox Game Pass ruller en længe ventet funktion ud til pc-gamere

Travle pc-gamere kan nu få en nøjagtig overblik over, hvor lang tid det tager at gennemføre et Game Pass-spil, før de går i gang.

Xbox Game Pass (opens in new tab) har tonsvis af fede funktioner til konsolspillere på Xbox Series X (opens in new tab)|S, som den nylige Discord-integration (opens in new tab). Men den seneste opdatering er til PC Game Pass, hvor Xbox samarbejder med HowLongToBeat for at fortælle dig, hvor lang tid det tager at færdiggøre et spil i dit PC Game Pass-bibliotek.

Den nye funktion blev annonceret på Xbox-bloggen (opens in new tab) og er perfekt til både trofæjægere og gamere, der ikke har så meget tid til rådighed. Det er også superpraktisk, når du vil finde ud af, om du har tid til at spille dig igennem Death Stranding (opens in new tab) eller et af de andre fantastiske pc-spil (opens in new tab), før dit abonnement udløber.

Xbox Game Pass: Få et overblik

PC Game Pass HowLongToBeat-integration (Image credit: Xbox)

HowLongToBeat-funktionen er live nu og tilbyder estimater for forskellige spillestile. Blandt andet er der estimater for alle Completionists, der har lyst til at gennemføre stort set alt, hvad et spil har at byde på, og for dem, der kun vil spille sig gennem selve hovedhistorien.

HowLongToBeat er et websted baseret på fællesskab, der er dedikeret til at give information om, hvor lang tid det tager at spille forskellige spil. De viste tider vil være en ret præcis guide, men du kan hjælpe tjenesten med at blive endnu bedre ved at indsende dine egne spilletider.

I øjeblikket er der fire kategorier, som er opdelt på følgende måde:

Main Story (påkrævet) Du fuldfører hovedmålene, lige nok til at se rulleteksten

Main Story and Additional Quests / Medals / Unlockables Du tager dig god tid, udforsker og udfører yderligere opgaver, der ikke er nødvendige

Completionist (100%) Du stræber efter at fuldføre alt, hvad spillet har at byde på

Combined En kombination af alle spillestile



Hvis du vil have mere information og se flere statistikker, kan du se meget mere på den officielle hjemmeside (opens in new tab). Du kan bl.a. se anmeldelser fra andre gamere, gennemspilningsnoter, detaljer om, hvordan folk spiller, og endnu flere data, der er opdelt efter platform og spillestil.

Opdateringen byder også på en 15% forbedring af lanceringshastigheden af Xbox-appen på pc, samt forbedret respons ved brug af "nøgleoplevelser" i appen. Der er rapporteret færre crash og 50% færre rapporter om spil, der ikke downloader eller installerer korrekt.

Hvis du tilmelder dig Xbox Insider-programmet, kan du prøve nye og kommende konsol- og brugergrænsefladefunktioner før alle andre. Hvis det lyder som noget, du er interesseret i, kan du lære mere om, hvordan du tilmelder dig på den officielle hjemmeside (opens in new tab).