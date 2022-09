watchOS 9: Nya träningsdata, sportlägen, hälsofunktioner, uppdateringar och mer

Apple tillkännagav watchOS 9, efterföljaren till watchOS 8 för Apple Watch 8 och tidigare, redan under WWDC 2022 (opens in new tab), men nu har vi äntligen fått lanseringsdatumet - nämligen den 12 september. Detta bekräftades vid företagets "Far Out"-evenemang (opens in new tab) den 7 september.

Det blir en helt ny look för den nya Apple Watch Ultra (opens in new tab), Apple Watch 8 (opens in new tab), Apple Watch SE 2 (opens in new tab) och tidigare wearables från Apple – även om Apple Watch 3 inte längre kommer att stödjas, trots att den fortfarande finns att köpa – och mjukvaran ger förbättrade löpmått, bättre sömnspårning, fler medicinska möjligheter och ett helt gäng nya urtavlor också.

Apple pratade mycket om fertilitetsförbättringar som kommer till watchOS 9 på Series 8, till exempel en kroppstemperatursensor som bättre kommer att kunna tala om för användarna när ägglossningen kan inträffa. Det finns också "bilolycksdetektering" som kommer till den senaste klockan, med en G-kraftaccelerometer och ett bättre gyroskop som båda kan upptäcka hårda stötar.

Det finns även ett nattläge som kommer bara för Ultra, tillsammans med ett nytt "batterioptimeringsläge" som kommer senare i år.

Här är allt som tillkännagavs vid lanseringen i juni och evenemanget den 7 september, plus detaljer om när du kan förvänta dig att få tag på den nya programvaran.

watchOS 9: Snabba fakta

Vad är det? Den senaste stora uppdateringen för watchOS

Den senaste stora uppdateringen för watchOS När kommer den ut? Den 12 september, 2022

Den 12 september, 2022 Hur mycket kostar den? Den är gratis

Nya watchOS 9 är den senaste uppdateringen för Apples eget operativsystem för wearables. Uppdateringen kommer att släppas den 12 september och kommer att vara en gratis nedladdning för alla Apple Watch-användare med kompatibla enheter (Apple Watch 4 och senare).

Det finns också ett "Low Power Mode" som kommer till Apple Watch Series 4 och senare, vilket speglar funktionen på iPhone och iPad.

watchOS 9: Nya funktioner

Det kommer mycket nytt till watchOS 9. Först tillkännagavs fyra nya urtavlor: en omgjord Astronomy-tavla, en Lunar-urtavla som stöder kinesiska, islamiska och hebreiska kalendrar, en Playtime-tavla med interaktiva delar och Metropolitan, med en dimma som dynamiskt sträcker sig över skärmen när du vrider på kronan.

Äldre urtavlor får också uppdateringar. Apple sade att "förbättringar och uppdateringar kommer till några av de mest klassiska urtavlorna, såsom Utility, Simple och Activity Analog" tillsammans med bakgrundsfärgsredigering som är tillgängligt för favoriter som Modular och X-Large.

Kinesiska skript har lagts till som alternativ för två urtavlor, Kalifornien och Typograph, medan Portraits visar djupeffekten på fler foton, inklusive katter, hundar och landskap.

watchOS 9 introducerar nya aviseringar och aktiva appar som kan fästas högst upp på urtavlorna. När du lyssnar på poddar när du är ute på språng kommer funktionerna Search och Listen Now att vara tillgängliga på Apple Watch och kontrolleras med hjälp av kronan. Callkit låter dig starta och stänga av samtal. Sex nya QWERTY-tangentbordsspråk nämndes också: franska, tyska, italienska, japanska, portugisiska (Brasilien) och spanska (Mexiko, Spanien, Latinamerika).

Fitnessfunktioner

Det blir massor av nya funktioner på fitnessfronten. watchOS 9 lägger till tre nya mått för löpform för att mäta hur effektivt du springer, genom att mäta bålrörelser separat från dina armrörelser via maskininlärning för att säkerställa noggrannhet. Mätvärden för steglängd, markkontakttid och vertikal oscillation är helt nya för watchOS 9 och kan läggas till i nya lättlästa Workout Views.

Bekanta mätvärden som delning och höjd har omorganiserats. Du kan också se vilken pulszon du befinner dig i, något som Fitbit och Polar redan har erbjudit ett tag. Du kan dock lägga till anpassade varningar som plingar på handleden när du faller in i och ut ur specifika pulszoner, så att du kan träna för specifika mål och konditionsnivåer.

På tal om det, anpassade träningspass låter dig förbättra specifika mätvärden med intervallpass. Det nya Power-måttet kan övervakas live under ett pass, inklusive under löpning, vandring, cykling, styrketräningspass och mer.

Apple fortsätter att försöka ta in mark på Garmin med sitt multisportläge. Det nya triathlonfokuserade läget låter dig automatiskt växla mellan simning, cykling och löpning i farten. Apple säger också: "Simmare kan nu spåra sin effektivitet med en SWOLF-poäng – antalet simtag i kombination med den tid, i sekunder, det tar att simma en längd av poolen. Användare kan se deras SWOLF-genomsnitt för varje set i träningssammanfattningen."

Slutligen finns det mer stöd för Apple Fitness+. Vägledning för Fitness+-pass kan nu visas på skärmen på din klocka under träningspass för HIIT, cykling, rodd och löpband. Denna vägledning inkluderar slag per minut (SPM) för rodd, varv per minut (RPM) för cykling och lutning för vandrare och löpare.

Fitness+-prenumeranter behöver inte heller Apple TV för att streama träningspass längre. Användare kan nu använda AirPlay för att streama träningspass och meditationer med alla vanliga mätvärden på skärmen till kompatibla tredjeparts-TV-apparater och andra smarta enheter.

Hälsa, sömn och välmående

I Sleep-appen kan dina sömnstadier avgöra och visa dig om du är i lätt-, djup- och REM-sömnläge. Hittills inget nytt: klockan kan dock hjälpa dig att driva "vetenskapen kring sömn" framåt genom att dela dina data med dedikerade sömnforskare i Research-appen.

Hjärtats hälsa får en stor uppgradering med den nya Afib History. Den här funktionen korsrefererar dina livsstilsfaktorer som träning, sömn och vikt med din hjärthälsa, och tittar på hur det påverkar ditt förmaksflimmer. Apple förväntar sig att få FDA-godkännande för AFib History snart, vilket gör att du kan använda AH i medicinskt syfte.

Du kan också spåra och hantera mediciner på din klocka eller i Health-appen på din mobil. Du kan skapa medicinlistor eller använda din iPhone-kamera för att spåra mediciner genom att skanna etiketten, där den automatiskt lägger till medicinen i din befintliga lista.

Bara i USA orsakar läkemedelsinteraktioner (en reaktion mellan två eller flera intagna substanser) över 250 000 sjukhusinläggningar varje år. Apple kan nu använda din medicinlista för att titta på kritiska, allvarliga eller måttliga läkemedelsinteraktioner som du sannolikt kommer att stöta på, vilket fungerar med Health Sharing. Du kan enkelt bjuda in dina familjemedlemmar för att dela hälsodata.

watchOS 9: Enheter som stöds

Vi har precis fått reda på att watchOS 9 kommer att stödjas på Apple Watch 8, Ultra, SE 2 och lägre, ända ned till Series 4-enheter.

Om du har en äldre klocka är detta goda nyheter, eftersom du fortfarande kommer att kunna använda många av funktionerna som presenterats. Men notera att Apple Watch 3 och tidigare modeller alltså kommer att bli utan stöd.