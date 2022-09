watchOS 9: Nye opdateringer, fitnessmålinger, sports- og sundhedsfunktioner og meget mere

Apple annoncerede allerede watchOS 9, efterfølgeren til watchOS 8 til Apple Watch 8, i juni måned under WWDC 2022 (opens in new tab), og nu har vi endelig fået den officielle lanceringsdato: mandag d. 12. september. Datoen blev bekræftet under Apples event (opens in new tab) den 7. september.

Det bliver et helt nyt look for det nye Apple Watch Ultra (opens in new tab), Apple Watch 8 (opens in new tab), Apple Watch SE 2 (opens in new tab) og de tidligere wearables fra Apple. Apple Watch 3 er desværre ikke understøttet længere, selvom det stadig kan købet i butikkerne. Den nye OS byder på forbedrede løbemålinger, bedre indsigt i søvnmønstre, flere sundhedsmæssige funktioner og masser af nye urskiver.

Apple talte meget om fertilitetsforbedringerne i watchOS 9 på Series 8, der bl.a. omfatter en kropstemperaturmåler, der kan give brugeren et estimeret tidspunkt for ægløsning. Der kommer også en funktion til registrering af bilulykke i det nyeste ur, med et accelerometer til høje g-kræfter og et forbedret gyroskop, der begge er i stand til at registrere sammenstød og fald.

Ultra får også en nattilstand og en ny batterioptimeringsfunktion, som langeres senere i år.

Her kan du se alt, der blev annonceret tilbage i juni og under begivenheden den 7. september, samt detaljer om, hvornår du kan forvente at få fingrene i den nye software.

watchOS 9: Kort og godt

Hvad er det? Den nye store opdatering til watchOS

Den nye store opdatering til watchOS Hvornår udkommer den? 12. september

Hvad koster den? Den er gratis

Det nye watchOS 9 er den seneste opdatering til Apples eget wearables-operativsystem. Den nye opdatering er tilgængelig fra den 12. september og kan downloades gratis af alle Apple Watch-brugere med kompatible enheder (Apple Watch 4 og nyere).

Der kommer også en energibesparende fuintion til Apple Watch Series 4 og nyere modeller, som minder om funktionen på iPhone og iPad.

Nye løbemålinger blev præsenteret under WWDC 2022 (Image credit: TechRadar)

watchOS 9: Nye funktioner

Der kommer masser af nye ting til watchOS 9. Først blev der præsenteret fire nye urskiver: en ny opdateret Astronomy-urskive, en måneurskive, der understøtter kinesiske, islamiske og hebraiske kalendere, en sjov Playtime-urskive med søde animerede figurer og en Metropolitan, som er inspireret af en klassisk urskive.

De ældre urskiver får også et ansigtsløft. Apple fortalte, at "nogle af de mest klassiske urskiver som bl.a. Utility, Simple og Activity Analog bliver opdaterede og moderniserede" redigering af baggrundsfarver bliver tilgængelig for favoritter som Modular og X-Large.

Der er også blevet tilføjet muligheden for at vælge kinesiske scripts for de to urskiver Californien og Typograph, og du kan vælge at bruge billeder af fx din hund, kat eller et landskab.

watchOS 9 introducerer nye bannernotifikationer og aktive apps, der kan fastgøres til toppen af urskiverne. Når du lytter til podcasts på farten, vil funktionerne Søg og Lyt nu være tilgængelige på Apple Watch, og kan styres ved dreje på Digital Crown. Callkit giver dig mulighed for at starte og afslutte opkald. Apple nævnte også seks nye QWERTY-tastatursprog: fransk, tysk, italiensk, japansk, portugisisk (Brasilien) og spansk (Mexico, Spanien, Latinamerika).

watchOS 9 (Image credit: TechRadar)

Fitnessfunktioner

Der kommer masser af nye funktioner på fitnessfronten. watchOS 9 får tre nye løbemålinger som kan spore, hvor effektivt du løber. Målinger for skridtlængde, kontakttid med jorden og vertikale udsving er alle helt nye i watchOS 9.

De kendte målinger som træningszoner og stigninger er blevet arrangeret lidt anderledes. Du kan også se, hvilken pulszone du befinder dig i. Det er noget Fitbit og Polar efterhånden har kørt med i et stykke tid nu. Du kan dog tilføje brugerdefinerede notifikationer, der giver dig besked, når du bevæger dig ind og ud af specifikke pulszoner, så du kan træne efter specifikke mål og fitnessniveauer.

De brugerdefinerede træningsprogrammer giver dig mulighed for at forbedre specifikke målinger med intervaltræning. Den nye Power-måling kan ses live under en session uanset om det gælder løb, vandreture, cykling, funktionel styrketræning og mere.

Apple forsøger at vippe Garmin af tronen med sin nye multisport-funktion. Den nye triatlon-funktion giver dig mulighed for automatisk at skifte mellem svømning, cykling og løb, mens du er på farten. Apple fortalte også, at "svømmere nu kan spore deres effektivitet med en SWOLF-score – antallet af svømmetag kombineret med tiden i sekunder, det tager at svømme en længde i poolen. Brugeren kan se sit SWOLF-gennemsnit for hvert sæt i træningsoversigten."

Sidst men ikke mindst er der også kommet mere til Apple Fitness+. Appen kan nu vise dig vejledning på skærmen af dit ur under HIIT, cykling, roning, og løbebåndstræning. Denne vejledning inkluderer tag pr. minut (SPM) for roning, pedalomdrejninger pr. minut (RPM) for cykling og hældning under vandre- og løbeture.

Abonnenter på Fitness+ har heller ikke brug for Apple TV for at kunne streame træning længere. Brugere kan nu bruge AirPlay til at streame træning og meditationer med alle de sædvanlige målinger på skærmen af kompatible tredjeparts-tv'er og andre smartenheder.

WWDC (Image credit: TechRadar)

Sundhed, søvn og velvære

I appen Søvn kan dine søvnstadier vise dig, hvor længe du er i REM-søvn, Kernesøvn og Dyb søvn. Indtil videre er det ikke noget nyt. Uret kan dog hjælpe søvnvidenskaben ved at dele dine data med dedikerede søvnforskere i Research-appen.

Hjertesundhed får en stor opgradering med den Afib History. Denne funktion krydsreferencer dine livsstilsfaktorer som motion, søvn og vægt med din hjertesundhed og ser på, hvordan det påvirker din atrieflimren. Apple forventer at modtage FDA-godkendelse for AFib History inden længe, så du kan bruge din AFib History til medicinske formål.

Du kan også holde styr på din medicin på dit ur eller i appen Sundhed på din telefon. Du kan lave medicinlister eller bruge dit iPhone-kamera til at spore medicin ved at scanne etiketten, hvorefter den automatisk tilføjer medicinen til din eksisterende liste.

Lægemiddelinteraktioner er når et lægemiddel påvirker virkningen af et andet, og alene i USA forårsager disse lægemiddelinteraktioner 250.000 indlæggelser hvert år. Apple kan nu bruge din medicinliste til at finde kritiske, alvorlige eller moderate lægemiddelinteraktioner, som du kan støde på, hvilket fungerer med Deling i appen Sundhed. Du kan også nemt invitere dine familiemedlemmer til at dele deres sundhedsdata.

watchOS 9: Understøttede enheder

Vi har lige hørt, at watchOS 9 understøttes på Apple Watch 8, Ultra, SE 2 og helt ned til Series 4-enheder.

Hvis du har et ældre ur, er det gode nyheder, da det betyder, at du stadig vil være i stand til at bruge mange af de nye funktioner.