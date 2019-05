Sonic the Hedgehog-regissören lovar att ändra karaktärens design efter kritik

Internet har under de senaste dagarna klart och tydligt visat sitt missnöje efter att ha fått se den första trailern för Paramount Pictures liveaction Sonic the Hedgehog-film och med god anledning - den kända Sega-karaktären i filmen är något av en blå mardröm.

Från hans otäcka mänskliga tänder till hans märkligt biffiga ben och små fötter - filmversionen av den snabba hjälten liknar knappt karaktären vi alla känner igen och tycker om (älskar kanske är ett lite starkt ord för Sonic).

Nu kan dock alla internetkrigare klappa sig själva på axeln, ni har nämligen vunnit! Paramount och filmens regissör Jeff Fowler har nämligen hört er kritik och har nu lovat att ändra på karaktärens design innan filmens utgivning.

Fowler laddade upp ett inlägg på Twitter där han försäkrade alla fans om att han och studion kommer att göra vad som krävs för att se till att filmversionen av Sonic gör karaktären rättvisa.

Thank you for the support. And the criticism. The message is loud and clear... you aren't happy with the design & you want changes. It's going to happen. Everyone at Paramount & Sega are fully committed to making this character the BEST he can be... #sonicmovie #gottafixfast 🔧✌️May 2, 2019