Regissøren av «Sonic The Hedgehog» lover å endre utseendet til Sonic

Fansen har reagert med avsky de siste dagene etter å ha sett den første traileren til den kommende Sonic The Hedgehog-filmen, og det med god grunn – den populære Sega-maskotens design i filmen er som et blått mareritt.

Fra de grufulle mennesketennene til de merkelig muskuløse beina og små føttene, er det ikke mye som minner om spillfiguren vi kjenner fra de klassiske spillene fra 90-tallet og en rekke senere utgivelser.

Nå kan imidlertid fansen prise seg lykkelige, for Paramount og filmens regissør, Jeff Fowler, har tydeligvis hørt klagene og melder nå at de skal endre designet før filmen slippes.

Fowler sier på Twitter at han og filmstudioet gjør at som må til for å sikre at filmversjonen av Sonic yter figuren rettferdighet.

Thank you for the support. And the criticism. The message is loud and clear... you aren't happy with the design & you want changes. It's going to happen. Everyone at Paramount & Sega are fully committed to making this character the BEST he can be... #sonicmovie #gottafixfast 🔧✌️May 2, 2019