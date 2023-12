De mest populære Google-søkene i 2023 – inkludert sangene vi nynnet mest på

Google har avslørt toppsøkene i 2023 i ulike kategorier, som inkluderer de mest søkte filmene, TV-seriene, musikk og mye mer.

La oss starte med filmverdenen, der den mest Googlede filmen var Barbie – som nettopp slo ut Oppenheimer (du hadde kanskje gjettet at den ville komme på kjøpet med den andre, gitt hele «Barbenheimer»-greia).

Den tredje plasserte filmen var Jawan, etterfulgt av Sound of Freedom og deretter John Wick: Chapter 4 på femteplass, og presset Avatar: The Way of Water ut av topp fem.

Når det gjelder TV-serier har vi The Last of Us som det mest populære søket, etterfulgt av onsdag – ingen overraskelser der gitt hypen generert av sistnevnte (som var helt suveren) og spillforbindelsen til førstnevnte (som også var fantastisk). Etter det har vi Ginny & Georgia, One Piece og på femte plass Kaleidoscope.

I musikkens verden … dette får oss til å føle oss veldig gamle … var den mest søkte sangen イタール eller Idol av Yoasobi (temamusikken fra animeserien Oshi no Ko, tydeligvis), deretter Try That In A Small Town av Jason Aldean. Den ble fulgt på tredjeplass av Bzrp Music Sessions, Vol. 53 (Shakira og Bizarrap) Unholy (Sam Smith og Kim Petras) og deretter Cupid (Fifty Fifty) på femteplass.

Når det gjelder de mest søkte artistene, ble listen toppet av Shakira, deretter Jason Aldean (som gjenspeiler plasseringen hans i sangparentesen), Joe Jonas, Smash Mouth på fjerdeplass (hvis sanger Steve Harwell dessverre gikk bort i år), deretter Peppino di Capri.

Klikk her for å få en fullstendig oversikt over Googles mest populære søkeord i 2023, som dekker alle slags emner, fra nyheter til sportsstjerner til flere nisjevalg som de mest populære museumssøkene.

Søketrender i årenes løp

(Image credit: Google)

Når vi snakker om musikksøk, må vi ikke glemme Googles rangering av de beste sangene som kom opp med «hum to search»-funksjonen, der interessant nok to av dem var av Imagine Dragons – Bones var faktisk nummer én og Believer nummer fem. Idol of Yoasobi dukket også opp her med en tredjeplass.

De mest søkte filmskuespillerne var Jeremy Renner, deretter Jenna Ortega, med Ichikawa Ennosuke IV på tredjeplass, deretter Danny Masterson og Pedro Pascal på femte (som burde vært høyere, ikke sant?).

Vi må heller ikke glemme å nevne toppsøkene etter spill, hvor førsteplassen gikk til Hogwarts Legacy, foran The Last of Us. Connections var på nummer tre, etterfulgt av Battlegrounds Mobile India og Starfield klarte å sikre seg femteplassen, og henviste dermed Baldur’s Gate 3 til sjetteplassen.

Det er også verdt å merke seg at Google avduket sin Trends Time Capsule, som ser på tidligere toppsøk. Ved å bruke dette kan vi for eksempel se at World of Warcraft var det mest søkte spillet fra 2005 og helt frem til 2010. Minecraft holdt førsteplassen seks år på rad, fra 2012 til 2017, før Warcraft returnerte til tronen i 2020-2021.

Det er noe interessant materiale å utforske her, så vi anbefaler at du tar en titt selv. Det er veldig gøy å se seg rundt blant ulike kategorier!