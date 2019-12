Efter massiv kritik- instruktøren af Sonic the Hedgehog ændrer designet på pindsvinet

Internettet har kogt de sidste par dage, efter den første trailer til Paramount Pictures live version af Sonic the Hedgehog filmen ramte nettet og med god grund – Segas kendte og elskede maskot ligner i filmen noget der er løgn.

Alt er galt ved designet, fra de frygtelige mennesketænder, til hans underligt muskuløse ben og små fødder. Filmversionen af det lynhurtige pindsvin ligner på ingen måde den Sonic vi kender fra spillene.

Og nu kan vi så klappe os selv på skulderen. Protesterne fra nettet har vundet – Paramount of filmens instruktør, Jeff Fowler, har lyttet til kritikken og lovet at ændre på designet af Sonic inden filmens premiere.

Fowler gik på Twitter for at forsikre fans, at han og studiet gør hvad de kan, for at filmversionen af Sonic lever op til oplægget.

Thank you for the support. And the criticism. The message is loud and clear... you aren't happy with the design & you want changes. It's going to happen. Everyone at Paramount & Sega are fully committed to making this character the BEST he can be... #sonicmovie #gottafixfast 🔧✌️May 2, 2019