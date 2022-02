Aquaman 2: Allt vi vet hittills

Jump To:

Ingen DC Comics-karaktär har gjort ett större plask i biljettkassan än Arthur Curry. Aquaman 2 blev därför en självklarthet så fort dess föregångare simmade in på bio under 2017 – i själva verket kan det faktiskt vara den mest efterlängtade DC-filmen just nu.

Det är något av en totalvändning för en karaktär som ofta har varit skämtet i serietidningskretsar och har dykt upp i allt från Family Guy till Entourage. Karaktären har traditionellt släpat bakom den berömda trion bestående av Batman, Superman och Wonder Woman. Men tack vare Jason Momoas suveräna prestation i huvudrollen – och en makeover inspirerad av The New 52-serierna från DC – har Curry klättrat till tronen i topplistan över superhjältar.

Den här uppföljaren, som nu fått namnet Aquaman and the Lost Kingdom, återförenar Momoa med skådespelarna Amber Heard, Yahya Abdul-Mateen II, Nicole Kidman och Patrick Wilson, samt regissören James Wan (The Conjuring, Fast & Furious 7). Gänget kommer tillsammans att ta originalets episka undervattensaction till helt nya höjder, samtidigt som vi får följa med Aquaman till platser han aldrig har varit förut.

Jason Momoa återvänder som Arthur Curry, kungen av Atlantis, i Aquaman 2. (Image credit: Warner Bros.)

Produktionen av Aquaman 2 är avslutad och släppdatumet har satts i december 2022, vilket innebär att det är en perfekt tid att försöka luska fram nyckelinformation kring filmen – allt från skådespelarnyheter till spekulationer om det mystiska Lost Kingdom.

Utgivningsdatum: Det kommer att bli ett stort år för DC-filmer. Förutom The Batman, Black Adam och The Flash planerade för släpp under årets gång, är det nu klart att Aquaman 2 kommer att ha sin biopremiär den 16 december 2022.

Handling: Enligt Warner Bros officiella sammanfattning av Aquaman and the Lost Kingdom: "När en uråldrig makt släpps lös måste Aquaman ingå en orolig allians med en osannolik allierad för att skydda Atlantis och världen från oåterkallelig förödelse."

Skådespelare: Jason Momoa, Nicole Kidman, Amber Heard, Patrick Wilson, Yahya Abdul-Mateen II, Dolph Lundgren, Temuera Morrison och Randall Park är alla redo att återuppta sina roller från den första Aquaman-filmen.

Aquaman 2 - släppdatum

Aquaman 2 - släppdatum: 16 december, 2022

Den första Aquaman gick upp på bio i december 2018 och toppade listorna under en månad som även stoltserade med filmer som Mary Poppins Returns, Spider-Man: Into the Spider-Verse och Bumblebee. Det är därför ingen överraskning att Warner Bros har siktat in sig på ytterligare en decemberdebut för uppföljaren, med ett släppdatum för Aquaman 2 för närvarande satt till den 16 december 2022 – nästan exakt fyra år efter den första filmens premiär och bara några få veckor efter The Flash-filmen.

Aquaman and the Lost Kingdom kan dock oavsiktligt ha dykt in i årets mest fullspäckade biomånad. Faktum är att Arthur Currys äventyr kan börja se ut som småplock bredvid James Camerons Avatar 2, som i skrivande stund är planerad att släppas samma dag. Bli därför inte förvånad om en av de två storfilmerna väljer att flytta sitt premiärdatum med någon vecka – den stora frågan är förstås vem som lägger sig först.

Medan den första filmen spelades in på Australiens Gold Coast, spelades Aquaman 2 övervägande in i Storbritannien – men eftersom alla undervattensscener filmades i en studio, där skådespelarna bland annat fick använda sig av avancerade selar, borde det inte göra någon skillnad för hur filmen blir att se ut.

Vissa Aquaman and the Lost Kingdom-scener spelades också in i Malibu, något som regissören James Wan bekräftade i ett Instagram-inlägg i januari 2022 som tillkännagav slutet på de huvudsakliga inspelningarna:

A post shared by James Wan (@creepypuppet) A photo posted by on

Aquaman 2 - trailer

Aquaman 2 - trailer: när får vi se den?

Eftersom inspelningarna inte var klara förrän i början av det här året, är det lite för tidigt för en full trailer för Aquaman and the Lost Kingdom. Stjärnan Jason Momoa gav oss dock en första titt på Aquamans nya svarta Stealth Suit i ett Instagram-inlägg från september 2021:

A post shared by Jason Momoa (@prideofgypsies) A photo posted by on

Några veckor senare bjöd DC Fandomes virtuella evenemang i oktober 2021 en smygtitt på Aquaman 2, inklusive bidrag från stjärnorna Jason Momoa och Yahya Abdul-Mateen II, regissören James Wan och producenten Peter Safran, konceptkonst och bilder från bakom kulisserna – höjdpunkterna inkluderar Black Manta, monster på sanddyner och fantastisk ubåtsteknologi.

Förutom att be om ursäkt för den fyra år långa väntan sade Momoa till fansen: "Jag är väldigt stolt över uppföljaren eftersom den tar itu med många miljöproblem, insatserna är högre och jag är riktigt exalterad eftersom jag har haft en stor del av det hela tillsammans med min polare James Wan.”

"Den är mer mogen men behåller fortfarande sin roliga sida," tillade Wan, "den ger publiken något annorlunda, något nytt som de inte har sett förut."

"Det är en världsomspännande historia", fortsatte regissören, "vi besöker så många olika världar. Den här filmen är inte rädd för att omfamna sin fantasi och bege sig ut på denna magiska resa.”

Det låter riktigt lockande – så länge de kan hålla sina episka löften.

Aquaman 2 - medverkande

Aquaman 2 - medverkande: vilka spelar i filmen?

Här är skådespelarna i Aquaman and the Lost Kingdom, baserat på vad vi vet hittills:

Jason Momoa i rollen som Arthur Curry/Aquaman

Amber Heard i rollen som Mera

Yahya Abdul-Mateen II i rollen som David Kane/Black Manta

Nicole Kidman i rollen som Queen Atlanna

Patrick Wilson i rollen som Orm

Randall Park i rollen som Dr Stephen Shin

Dolph Lundgren i rollen som King Nereus

Temuera Morrison i rollen som Tom Curry

Indya Moore i rollen som Karshon

Jani Zhao i rollen som Stingray

Vincent Regan i rollen som Atlan

Pilou Asbæk, roll fortfarande oklart

Efter framgången med den första filmen var det självklart att Jason Momoa skulle återvända för att spela Arthur Curry/Aquaman för fjärde gången (efter Aquaman, Justice League (båda versionerna) och en väldigt kort cameo i Batman v Superman: Dawn of Justice).

Trots rykten om att Amber Heard inte skulle vara tillbaka som Xebelian-prinsessan Mera, använde skådespelaren sitt Instagram-konto för att bekräfta sin återkomst med en bild av sig själv där hon läser en bok under inspelningarna.

A post shared by Amber Heard (@amberheard) A photo posted by on

Efter att Arthur Curry visat barmhärtighet mot sin halvbror Orm (alias den självutnämnda Ocean Master) i slutet av den första filmen, är Patrick Wilson tillbaka i Aquaman 2 för rollen. Men som det här inlägget från Wans Instagram-konto visar, kommer han att få en helt annat look den här gången - kan detta räknas som en "Tom Hanks i Cast Away"-cosplay?

A post shared by James Wan (@creepypuppet) A photo posted by on

Warner Bros' filmförhandsvisning från 2022 bekräftar att Nicole Kidman också kommer tillbaka för att hålla de käbblande syskonen i schack som deras mamma, drottning Atlanna. Karaktären kan få en försenad chans att återuppväcka sin romans med Arthurs pappa, Thomas (spelad av Temuera Morrison från The Book of Boba Fett) – deras kärleksrelation var trots allt stark nog att få två olika världar att kollidera.

När det gäller invånare på ytan vet vi att vi kommer att få se mer från The Matrix Resurrections-stjärnan Yahya Abdul-Mateen II som den hämndbesatta David Kane/Black Manta. Baserat på vad vi fick se i sluttext-scenerna från föregångaren, kommer han förmodligen att samarbeta med Dr Stephen Shin, marinbiologen som blev Atlantis-besatt, som spelas av Randall Park från WandaVision (också bekräftad att återvända).

När det gäller undervattenskaraktärerna har vi ännu inte hört något om huruvida Willem Dafoe kommer att återuppta sin roll som Arthurs atlantiska mentor, Vulko, men vi vet att Dolph Lundgren är tillbaka i Aquaman and the Lost Kingdom som Meras far, kung Nereus av Xebel.

När det gäller nykomlingar kommer Pose-stjärnan Indya Moore att spela Karshon, en (traditionellt ond) människo-haj-hybrid från DC-serier som definitivt inte ska förväxlas med King Shark från The Suicide Squad.

Samtidigt rapporterade The Hollywood Reporter att Jani Zhao har skrivit på för att spela en ny karaktär som heter Stingray. Vincent Regan är ombord som Atlan, den ursprungliga kungen av Atlantis – en roll som spelades av Graham McTavish från The Witcher i den första filmen.

Med tanke på Pilou Asbæks historia som en oschysst snubbe i Game of Thrones, tror vi att det är troligt att hans roll i Aquaman 2 (enligt en rapport från Deadline, men ännu inte bekräftat officiellt) kommer att luta mer mot den mörka sidan än ljuset.

Aquaman 2 - handling

Aquaman 2 - handling: vad kommer vi få se i Aquaman and the Lost Kingdom?

Nu när DC Extended Universe lägger mindre fokus på att försöka skapa ett sammanvävt universum i MCU-stil för sina superhjältar, är den mest konkreta informationen vi har om handlingen i Aquaman och Lost Kingdom att filmens manus är skrivet av David Leslie Johnson-McGoldrick. Författaren har tidigare arbetat med regissören James Wan på två The Conjuring-filmer och den första Aquaman.

"Jag tycker att den andra känns lite mer seriös och lite mer relevant i världen vi lever i idag," hintade Wan på det virtuella DC FanDome-evenemanget i augusti 2020 (via Deadline). "Jag tror att det är i den riktningen den vill gå."

Så vad betyder allt detta för Arthur Curry nu när han har tagit på sig Aquamans klassiska guldiga och gröna rustning, fått tag på Trident of Atlan och tagit sin plats på Atlantis tron? Även om han och den vatten-manipulerande Mera till synes kom bra överens i slutet av den första filmen, kommer det troligtvis inte bli lika enkelt den här gången, om vi utgår från hur Hollywood-filmer brukar gå.

Den tidigare filmen tyder på att Orm inte kommer att göra livet enkelt för sin halvbror – även om ett Instagram-inlägg från Wilson tidigt i produktionen förvirrade oss något med dess kryptiska #brothersdontshakehandsbrothersgottahug-hashtag. Kan vi få se en familjeförsoning? Om vi ​​går tillbaka till Warners officiella sammanfattning av Aquaman and the Lost Kingdom, kan Orm vara den "osannolika allierade" som Aquaman måste ingå en allians med för att "skydda Atlantis och världen från oåterkallelig förödelse"?

Vad gäller det mystiska "Lost Kingdom" i Aquaman 2-titeln, är det ännu inte bekräftat via officiella källor, men ett foto från inspelningen som Wan laddade upp i juni 2021 kan ha gett en stor ledtråd:

A post shared by James Wan (@creepypuppet) A photo posted by on

"Necrus" som står skrivet på en clapperboard är stora nyheter i DC-serier. Den här kupolformade undervattensstaden, även känd som den svarta staden, har ingen fast plats utan dyker bara upp under korta ögonblick och styrs av Mongo, en hatare av ytbor. Han hade varit en utmärkt kandidat som filmens främsta antagonist. Kan detta möjligtvis vara den obekräftade rollen som Pilou Asbæk spelar?

Även om Mongo är huvudskurken, verkar David Kane (Black Manta) också göra sig redo för en större roll i Aquaman 2.

"Nu har vi en karaktär som är mer mogen, som har mer utrymme att andas", sade stjärnan Yahya Abdul-Mateen II till Variety. "Vi får förstå honom och några av hans värderingar och några av hans motiv." Förhoppningsvis kommer Aquaman 2 att visa upp en mer utvecklad och djupgående version av David Kane.

"I den första filmen fick vi liksom träffa honom, men det handlade mest om Black Manta," fortsatte han. "Den här gången är min förhoppning att vi får träffa David Kane lite mer och ta reda på vad som triggar igång honom och några av de saker som han vill och kämpar med."

I den första filmen anklagade Black Manta Arthur Curry för sin fars död under en ubåtsstrid och blev därefter besatt av att hämnas på Aquaman. Efter att knappt ha överlevt deras tidigare möte – trots att han var beväpnad med superkraftfulla atlantiska vapen – kommer han sannolikt inte att ge upp förrän Arthur Curry är död.

Black Manta kommer förmodligen att få hjälp Dr Stephen Shin, en karaktär från den nya versionen av Aquaman i The New 52. Under den avslutande scenen av Aquaman gick Shin med på att hjälpa Black Manta att hitta Aquaman – om Black Manta ger honom konkreta bevis om Atlantis existens.

Tyvärr kan Black Mantas uppdrag att hämnas vara dåliga nyheter för Thomas Curry – om han bestämmer sig för att skipa rättvisa genom att mörda pappan till mannen som han tror dödade sin egen pappa.

Bli inte heller förvånad om Aquaman and the Lost Kingdom gör en återresa till Trench - den mörka, läskiga delen av havet vars monstruösa invånare höll Atlanna fånge i Aquaman – speciellt med tanke på att den tidigare tänkta spin-off-filmen The Trench har lagts åt sidan av Warner Bros (enligt en rapport från Variety).