Star Wars Jedi: Fallen Order: De bästa färdigheterna för att bli en Jedi Master

Cal Kestis resa skulle inte vara något utan ett riktigt bra Skill Tree, därför kommer vi i den här artikeln lista några av de bästa färdigheterna du kan låsa upp i Star Wars Jedi: Fallen Order.

När Cal i början av spelet lever livet som en flykting så lider han av en självförvållad minnesförlust, ett resultat av hans exil bland Sith på grund av Order 66. Detta betyder att han inte har alla sina Jedi-krafter förrän du tar dig igenom spelet och låser upp dem. Längs med vägen plockar du upp färdighetspoäng genom att besegra fiender och du kan välja och vraka mellan vilka färdigheter du låser upp med de poäng du får genom spelet.

I den här guiden kommer vi visa dig vilka färdigheter du bör plocka tidigt för att få ett lite enklare äventyr med Cal och gänget.

Så här låser du upp färdigheter i Star Wars Jedi: Fallen Order

(Image credit: Respawn Entertainment)

När du besegrar fiender kommer du se en liten manöver-mätare längst ned på skärmen fyllas, som är en del av Fallen Orders minimalistiska HUD. När mätaren är helt full får du en färdighetspoäng, som inte kan tas ifrån dig. Om Cal däremot dör medan han bygger upp mot en färdighetspoäng kommer han att förlora alla framsteg han gjort mot en färdighetspoäng och du blir tvungen att ta tillbaka dina framsteg genom att attackera fienden som besegrade dig.

För att använda en färdighetspoäng behöver du bara vila vid en av Fallen Orders Meditation Points och gå in i Skill Tree-menyn.

De bästa färdigheterna i Star Wars Jedi: Fallen Order

(Image credit: Respawn Entertainment)

Dash Strike + Improved Dash

Den här färdigheten låter Cal snabbt närma sig fiender och attackera samtidigt och är utan tvivel en av de bästa färdigheterna i spelet. Den gör galet mycket skada och om du har tillräckligt med Force så kan du helt enkelt fortsätta slänga dig mot fiender för att bli av med dem. Den andra uppgraderingen gör färdigheten ännu bättre.

Empowered Slow

Den här färdigheten gör så att Cal kan få grupper av fiender att stanna upp, vilket är väldigt användbart när du behöver hantera flera Stormtroopers samtidigt. Håll nere knappen för att stoppa alla samtidigt och gör striden enklare.

Agile Deflection

Den här färdigheten gör så att Cal automatiskt blockerar Blaster-skott när han springer. Det är speciellt användbart när du inte vill behöva krångla med en stor blockad av fiender: du kan helt enkelt springa förbi dem och känna dig säker på att enstaka Blaster-skott inte kommer orsaka några problem. Att deflektera Blasters är fortfarande en väldigt bra taktik, men det här gör hela spelet enklare, i alla fall vad gäller projektiler.

The Power of Friendship

Den här färdigheten kostar hela tre poäng och dyker inte upp förrän senare i spelet, men det är ändå en väldigt bra färdighet att ha. Det betyder att när du använder en av BD-1:s Stims så återfår du också all din Force Power. Det här ändrar hur du tar dig an boss-strider och svåra fiender, till och med när du har väldigt lite hälsa så kan du använda upp all din Force Power innan du använder en Stim för att få in lite skada på dina fiender. När du väl fått den här färdigheten kan du använda den tidigare nämnda Dash Strike och Lightsaber Throw för att enkelt besegra jobbiga fiender som tål alldeles för mycket.