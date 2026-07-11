Jag testar smartringar – här är de 6 uppgraderingarna Samsung Galaxy Ring 2 behöver för att hålla sig relevant

Samsung har nu officiellt bekräftat att Galaxy Ring 2 är under utveckling. Dr. Hon Pak, Senior Vice President och chef för Samsungs Digital Health Team, berättade nyligen för Forbes att företaget "arbetar på nästa generation" av sin smartring.

Utöver att bekräfta att en efterföljare är på väg avslöjade Pak bara ett fåtal detaljer om vad vi kan förvänta oss. Samtidigt ser marknaden för smarta ringar helt annorlunda ut än när den första Galaxy Ring lanserades 2024.

Konkurrensen växer snabbt och nya smartringar dyker upp nästan varje månad. Även om många fortfarande har svårt att mäta sig med modellerna i vår guide över de bästa smartringarna har ribban höjts rejält. Samsung Galaxy Ring är fortfarande vårt förstahandsval, medan den nyligen lanserade Oura Ring 5 är en av dess starkaste utmanare.

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Jag har testat många av de senaste smartringarna och om Samsung vill att nästa modell ska behålla sin topplacering är det här de uppgraderingar jag allra helst vill se.

1. Stå emot frestelsen att lägga till en prenumeration

Även om intresset för smartringar har ökat kraftigt de senaste åren skulle jag fortfarande säga att det är en relativt nischad produktkategori. Jag tycker också att en av de största trösklarna för nya användare är de återkommande prenumerationsavgifter som vissa tillverkare tar ut.

Oura kräver till exempel ett medlemskap på 5,99 dollar i månaden för att låsa upp hela upplevelsen och prenumerationer – oavsett om de är frivilliga eller inte – blir allt vanligare inom träningsappar. Samtidigt har konkurrenter som RingConn byggt en del av sin attraktionskraft på att erbjuda en liknande hälsospårning utan någon extra månadsavgift.

Här tycker jag att Samsung gjorde helt rätt med den första Galaxy Ring. I dagsläget finns det heller inga tecken på att en prenumeration är på väg. Samtidigt känns det allt viktigare att företaget håller fast vid den strategin. Vi har redan sett exempel på företag som först lanserat produkter utan prenumeration, för att senare låsa vissa funktioner bakom en betalvägg.

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Om Samsung vill att Galaxy Ring även fortsättningsvis ska vara ett riktigt konkurrenskraftigt alternativ måste de viktigaste hälsoinsikterna fortsätta vara tillgängliga utan någon månadsavgift.

2. En tunnare och lättare design

(Image credit: Future)

Att designa en smartring har alltid varit en utmaning. Tillverkarna måste få plats med sensorer, batteri och processorkraft, samtidigt som ringen ska kännas så bekväm och smyckeslik som möjligt.

Det är en av anledningarna till att nya Oura Ring 5 har fått så mycket uppmärksamhet. Den har blivit både mindre och lättare, samtidigt som den erbjuder några nya funktioner.

Galaxy Ring 2 behöver inte nödvändigtvis bli den minsta smartringen på marknaden. Men även en liten minskning i storlek och vikt skulle visa att Samsung förstår hur viktigt komfort är när man vill att användare ska bära enheten dygnet runt.

3. Bättre batteritid

Batteritiden är en av de viktigaste delarna av upplevelsen med en smart ring. Ju oftare jag behöver ta av mig ringen för att ladda den, desto mindre sannolikt är det att det blir en vana att bära den varje dag. Dessutom ökar risken att jag helt enkelt glömmer att sätta på mig den igen. Det gör också att mätningen av långsiktiga trender och genomsnittliga hälsovärden blir mindre tillförlitlig.

När jag skriver det här testar jag RingConn Gen 3, som utlovar betydligt längre batteritid än många konkurrenter – i genomsnitt upp till 12 dagar. Andra tillverkare utforskar också ny batteriteknik, och enligt rykten kan Samsung Galaxy Ring 2 få ett kraftfullt batteri med solid-state-teknik.

Den första Galaxy Ring erbjuder redan en bra batteritid, men förväntningarna ökar snabbt. Samsung behöver inte nödvändigtvis slå alla konkurrenter, men om andra smartringar fortsätter att erbjuda allt längre batteritid måste Galaxy Ring 2 hänga med i utvecklingen.

4. Stöd för iPhone

(Image credit: Apple/US Patent and Trademark Office)

Jag tror att vi lugnt kan säga att det här känns mindre som något jag skulle vilja se i nästa Galaxy Ring och mer som något som faktiskt är ett måste.

Samsung Galaxy Ring fungerade enbart med Android. Samtidigt pekar flera rapporter redan på att Samsung arbetar med stöd för iPhone. Om det stämmer skulle det kunna göra Galaxy Ring betydligt mer attraktiv.

Just nu begränsas ringen till Samsungs eget ekosystem, vilket stänger ute en stor grupp potentiella köpare. Samsung-användare kommer självklart fortfarande att få den djupaste integrationen och tillgång till vissa exklusiva funktioner, men att erbjuda grundläggande funktionalitet på både Android och iOS känns numera som en självklarhet.

Vi vet dessutom att Apple redan har lämnat in ett patent för ringteknik – se bilden ovan. Även om det aldrig leder till en färdig produkt visar det åtminstone att Apple undersöker den här produktkategorin.

5. Ny hälsomätning som verkligen sticker ut

De flesta smartringar mäter i dag samma grundläggande hälsodata, som sömn, puls, aktivitet, stress och återhämtning. Därför tror jag att Samsung behöver erbjuda något som verkligen skiljer sig frå