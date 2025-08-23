Senaste trailern för Ghost of Yōtei bekräftar ett gratis Legends-flerspelarläge

Ghost of Yōtei kommer att få Legends-flerspelarläget 2026

Läget blir gratis för alla som äger grundspelet och erbjuder tvåspelar-storyuppdrag och fyrspelar-survivalmatcher

Flerspelar-DLC:n introducerades först i Ghost of Tsushima

Sucker Punch har meddelat att Ghost of Yōtei kommer att få ett gratis Legends-flerspelarläge 2026.

Detta avslöjades under Gamescom Opening Night Live 2025 tillsammans med en ny storytrailer inför spelets lansering i oktober. Legends ett kooperativt flerspelarläge som först lades till i det tidigare spelet Ghost of Tsushima.

Ghost of Yōtei Legends kommer att erbjuda tvåspelar-storyuppdrag och fyrspelar-survivalmatcher och kommer att vara tillgängligt utan extra kostnad för dem som redan äger grundspelet.

I denna version får spelare tillgång till fyra karaktärsklasser och kommer att behöva besegra demoniska, gigantiska versioner av medlemmarna i Yōtei Six, tillsammans med ett gäng nya fiender som slåss vid deras sida.

Konceptkonst för varje boss har avslöjats i ett nytt PlayStation Blog-inlägg, som du kan se här.

Ghost of Yōtei lanseras den 2 oktober 2025, exklusivt för PS5 och PS5 Pro, och utspelar sig mer än 300 år efter det första Ghost-spelet.

I denna indirekta uppföljare utforskar spelare områdena runt Mount Yōtei som protagonisten Atsu, som jagar personerna ansvariga för hennes familjs död.

Förbeställningar av Ghost of Yōtei är nu live, tillsammans med förbeställningar av Ghost of Yōtei PS5-paketet.