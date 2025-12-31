Nintendo har ett stort 2026 framför sig med Switch 2 i täten

Nintendo kommer från ett år med två tydliga halvor under 2025. I vår tillbakablick pekade jag på att det skedde ett tydligt skifte i riktning när Switch 2 lanserades i juni, och att utmaningen nu handlar om att behålla momentum.

Nintendo ser de redo ut att göra just det, med en rad exklusiva titlar, starkare tredjepartsstöd än vad original-Switchen fick under sin livstid, samt de där viktiga Switch 2-versionerna av spel – potentiellt också med ett utökat utbud av olika bundle-paket.

Efter Switch 2-konsolens stora lansering är det här allt vi förväntar oss under 2026 och de stora frågor som fortfarande hänger över Nintendos kommande år.

Många exklusiva spel – men var är Mario?

Nintendo Switch 2-konsolens första månader har gett oss Mario Kart World, Donkey Kong Bananza, Pokémon Legends: Z-A och Metroid Prime 4: Beyond. Även om ett par av dem även finns på fjolårets hårdvara har Nintendo redan gott om exklusiva titlar planerade för första kvartalet 2026.

Mellan januari och mars får vi Mario Tennis Fever, Pokopia och Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition. Med tanke på att det sistnämnda var Switch 1:s näst mest sålda titel lär uppgraderingen locka stora skaror. Det leder oss också vidare till andra Switch 2-uppgraderingar. Super Mario Bros. Wonder får till exempel en Switch 2 Edition, vilket är mycket välkommet.

Samtidigt är Nintendos prissättning lite spretig. Vissa utgåvor får prestandalyft gratis, eller till en låg kostnad, vilket är toppen. Andra är svårare att motivera, som Super Mario Party Jamboree.

Lyckligtvis finns det också helt nya spel att se fram emot. Yoshi and the Mysterious Book, Fire Emblem: Fortune’s Weave och den mer eller mindre oundvikliga avtäckningen av fler förstapartstitlar under en ännu ej tillkännagiven Nintendo Direct lär tilltala redan frälsta Nintendo-fans. Samtidigt, med en Mario-filmuppföljare på väg under 2026, skulle jag satsa på att företagets maskot också får någon form av nytt 3D-plattformsspel runt samma tid – särskilt med tanke på att Super Mario Odyssey då kommer att vara nio år gammalt. Nio!

För första gången på länge ser Nintendos första år med en ny konsol också ut att bli fullpackat med tredjepartsstöd. Många utgivare var mer avvaktande med original-Switchen, men Nintendo lyckades vinna över dem med tiden.

Med spel som Final Fantasy 7 Remake och Elden Ring på väg till Nintendo för första gången kan man hävda att det fortfarande handlar om stora titlar som dyker upp flera år efter lansering. Samtidigt fylls kalendern på även med nya släpp. 007 Fire Light, Resident Evil: Requiem, Reanimal och Dragon Quest 7: Reimagined lanseras under de kommande månaderna, medan FromSoftwares Bloodborne-doftande The Duskbloods förblir en Switch 2-exklusiv titel.

Allt sammantaget ser 2026 ut att bli ett avgörande år för Nintendo – och just nu finns det mycket som talar för att Switch 2 får precis den starka uppföljning den behöver.

Räkna med nya bundle-paket – men ingen ny hårdvara

Amazon sänkte priset på Nintendo Switch 2 under Black Friday-perioden, vilket antyder att det inte är helt orimligt att förvänta sig fler rabatter under 2026. Samtidigt skulle vi inte räkna med några stora prissänkningar, särskilt inte när konsolen säljer starkt vid ingången av året.

I stället bör vi räkna med fler bundle-paket. Nintendo inkluderade Mario Kart World och Pokémon Legends: Z-A i paket redan under konsolens första månader, och det är sannolikt att detta fortsätter med andra titlar under 2026.

Ett av de få återkommande klagomålen på Switch 2 är att den saknar en OLED-skärm, men det känns fortfarande för tidigt för en hårdvarurevision av den omfattningen. Vi tror också att det är för tidigt för en Switch 2 Lite – båda dessa känns mer som produkter för tidigast 2027, om Nintendo följer sitt etablerade mönster.

Däremot kan vi räkna med betydligt fler Joy-Con 2-alternativ till det nya systemet, med fler färgval och kanske även en ny design på Nintendo Switch 2 Pro Controller. Det skulle passa bra ihop med någon större lansering. Kanske i form av en begränsad design baserad på Resident Evil Requiem som lanseras den 27 februari – samma dag som spelet släpps.

Frågorna som återstår

Just nu är det ett tydligt "allt har varit bra hittills" för Nintendo. Företaget har undvikit de leveransproblem som präglade fjolårets generation och samtidigt levererat ett stort antal exklusiva spel tidigt i konsolens livscykel. Det andra året kan vara knepigt, men Nintendos breda bibliotek av exklusiva titlar – och det faktum att vi ännu inte har fått något renodlat Switch 2-spel med Mario eller Zelda – gör att det mesta talar för en fortsatt stabil resa.

Den kanske största frågan just nu rör den ursprungliga Switch. Den har utan tvekan förtjänat sin plats i Nintendos produktpantheon, men kommer Nintendo att fasa ut den helt eller behålla den som ett mer prisvärt instegsalternativ? Behöver företaget kapa bandet till cross-gen-spel för att fullt ut driva utvecklare mot Switch 2?

Och även om tredjepartsstödet ser mycket lovande ut de kommande sex månaderna, återstår frågan om det håller i sig. Kommer exempelvis Square Enix att ställa för höga krav på en portning av Final Fantasy 7 Remake – sex år efter originalsläppet – vilket i sin tur kan leda till ett mer försiktigt stöd för Switch 2 framöver?

Det får vi svar på längre fram, men just nu ser framtiden ljus ut för Nintendo.