Hyrule Warriors: Age of Imprisonment – ett episkt Zelda-äventyr

Hyrule Warriors: Age of Imprisonment är ett nytt action-äventyr som mixar Dynasty Warriors-style strider med The Legend of Zelda-världen. I spelet kastas du in i intensiva bataljer mot hordliknande fiender, med möjligheten att styra en rad olika klassiska karaktärer – från Link och Zelda till mer udda hjältar från serien.

Spelet bjuder på en helt ny berättelse där Hyrule står inför en mystisk fångenskapens makt som hotar att krossa landet. Uppdrag och huvudscenario varvas med större strider och sidouppdrag där strategi, kombinationsattacker och karaktärsutveckling spelar stor roll. Med tydlig Zelda-känsla kombinerat med massiv action gör Age of Imprisonment det till ett starkt val för fans av både Warriors-serien och Nintendo-klassikerna.

