Battlefield 6 fungerar inte på Steam Deck – och det finns inga planer för en Switch 2-version, bekräftar EA

EA:s vice VD Vince Zampella har bekräftat att Battlefield 6 inte fungerar på Steam Deck

Han säger att det finns andra "bärbara plattformar utöver Steam Deck" som spelet fungerar på

Det finns inga nuvarande planer på att släppa spelet till Nintendo Switch 2

EA har nu bekräftat att kommande Battlefield 6 inte kommer att fungera på Steam Deck, men att det däremot finns andra bärbara PC-enheter där spelet kommer att kunna köras.

Det var EA:s vice VD Vince Zampella som i en intervju med PCGamesN under spelets multiplayer-avslöjande bekräftade att det inte blir något Steam Deck-stöd. När han fick frågan om spelet kan komma att köras på bärbara spelkonsoler för PC, som exempelvis Steam Deck eller ASUS ROG Ally, svarade han:

"Det fungerar inte på Steam Deck. Jag tror att det finns några andra bärbara plattformar, utöver Steam Deck, där det kommer att fungera, antagligen, eller hur? Men jag tror inte att det är det bästa sättet att spela spelet."

Någon exakt orsak till varför spelet inte fungerar på Steam Deck angavs inte, men det tros handla om att EA:s anti-fuskprogramvara inte är kompatibel med Linux, vilket Steam Deck bygger på.

När det gäller Nintendo Switch 2 så meddelade Zampella att det för tillfället inte finns några planer på en version till den kommande konsolen.

"Vi jobbar inte med Switch-kompatibilitet än. Jag säger inte att vi kommer att göra det, jag säger bara att det inte är något vi överväger för tillfället."

Under eventet avslöjades även att Battlefield 6 lanseras den 10 oktober 2025 till PS5, Xbox Series X, Xbox Series S och PC. Det blir även ett early access-läge den 7–8 augusti, följt av öppna betaperioder den 9–10 augusti och 14–17 augusti.

