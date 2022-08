Flip, Fold, Watch, Buds: 6 saker vi förväntar oss att se på Samsung Unpacked

Nästa produktlansering av Samsung Galaxy är bara några dagar bort; Samsung Unpacked äger rum den 10 augusti och det är då vi förväntar oss att få höra om alla företagets kommande enheter.

Vi pratar inte om Samsung Galaxy S23; nej, Samsung brukar spara sina stora flaggskeppsprodukter för en lansering i början av året och vi fick se S22 mycket tidigare 2022.

Så vad kommer vi att få se på evenemanget? Tja, vi har en ganska god uppfattning om det, tack vare att Samsung själva hintat om vissa produkter och öppnat för förbeställningar på andra. Så låt oss gå igenom de olika tillkännagivanden som vi förväntar oss att få se.

Samsung Galaxy Z Flip 4

Samsung Galaxy Z Flip 4 är den mest troliga prylen vi förväntar oss att få se den 10 augusti, främst för att en sidovy av den visades upp i teasern för Samsung Unpacked.

Det här kommer att vara en vikbar mobil med en musselliknande formfaktor och en fortsättning på Galaxy Z Flip 3 från förra året.

Läckor tyder på att det här kan vara en ganska kraftfull liten mpbil, fast med svagare kameror än andra toppmoderna Samsung-mobiler, och fans hoppas också på att den ska bli billigare än den förra modellen. Denna mobil verkar vara huvudfokus för evenemanget, med tanke på att den var med i teasern.

Samsung Galaxy Z Fold 4

Så här ser fjolårets Samsung Galaxy Z Fold 3 ut. (Image credit: Aakash Jhaveri)

Den superladdade mobilen som troligen kommer att dyka upp bredvid Flip-modellen är såklart Fold-modellen - nämligen bestämt Samsung Galaxy Z Fold 4.

Det här kommer sannolikt att vara en vikbar mobil i bokstil, som kan vikas upp från en formfaktor som liknar en vanlig mobil till en surfplatta - det var åtminstone fallet för Galaxy Z Fold 3 och det finns ingen anledning att tro att Samsung har ändrat någonting.

Precis som med Flip låter det som att uppgraderingar till den här mobilen mestadels är iterativa, med ett nyare chipset och kanske några uppgraderade kameror. Vissa tror att mobilen kommer att ha större integration med Samsungs S Pen-stylus, eventuellt med en dedikerad plats för att den ska kunna lagras i själva mobilen, men vi får vänta och se.

Samsung Galaxy Watch 5

Samsung Galaxy Watch 5 är, som namnet antyder, efterföljaren till Galaxy Watch 4 – Samsung har låtit folk lägga ut pengar för att förboka en ny premium smartklocka, så det verkar väldigt troligt att den kommer att dyka upp.

Läckor får inte den här kommande Apple Watch-konkurrenten att låta alltför annorlunda jämfört med sin föregångare, eftersom vi inte har hört talas om särskilt många designändringar eller nya funktioner, där höjdpunkten hittills verkar vara ett större batteri.

Men det betyder inte nödvändigtvis att det inte kommer något nytt, bara för att inget större har läckt ut. Därför är detta är vårt största frågetecken kring Samsung Unpacked.

Samsung Galaxy Watch 5 Pro

Kommer vi att få se någon typ av efterföljare till Samsung Galaxy Watch 4 Classic? (Image credit: Future / Srivatsa Ramesh)

Samsung Galaxy Watch 4 Classic presenterades tillsammans med Watch 4, komplett med en mer förstklassig design och en roterande ram. Men rykten för det här året pekar mot att Watch 5 kommer att få något annorlunda.

Läckor tyder på att en Galaxy Watch 5 Pro kommer att presenteras, som en mer premiumversion av Watch 5... men vi är inte exakt säkra på vad som kommer att vara "Pro" med den.

Än så länge låter det som att den här inte kommer att ha en roterande ram som Classic. Istället har vi hört att det helt enkelt kommer att ha ett mer premiummaterial och ett större batteri, men det är allt.

Samsung Galaxy Buds 2 Pro

Samsung Galaxy Buds 2 Pro är inte direkt det enklaste namnet att säga, men det är vad folk tror att Samsungs nya öronproppar kommer att heta.

Dessa förväntas vara ett par äkta trådlösa öronproppar med ett ganska högt pris och precis som de vikbara mobilerna och klockorna kan du göra en förbeställning för de ännu okända kommande hörlurarna från Samsung, vilket i sig är en ganska god anledning att förvänta sig att de kommer att lanseras.

Men utöver det vet vi inte mycket - läckor har varit väldigt tysta om dem, annat än att antyda att Buds 2 Pro kan dyka upp innan själva Unpacked-evenemanget.

Samsung Galaxy Buds Pro kommer troligen att få en efterföljare. (Image credit: Future)

One UI

One UI är Samsungs version av Android - de flesta teknikföretag tar Android och lägger till sin egen tvist på det, för att lägga till nya funktioner och ändra hur det ser ut. One UI är Samsungs version.

Vi förväntar oss att få höra om den senaste versionen av One UI snart, som är byggd på den senaste versionen av Googles operativsystem som är Android 13. Android 13 ger förbättrad närdelning och en förändring av Google Wallet-appen, och Samsung kan komma med motsvarande funktioner och mer.

Vi kan eventuellt få se Samsungs två nya mobiler komma med Android 13 förinstallerat, även om det inte är garanterat och vi kan behöva vänta tills Galaxy S23 för mobiler som kommer med det installerat från start.

Hur som helst kommer många Samsung-mobiler att uppdatera till denna nya mjukvara inom en inte alltför avlägsen framtid, så det är värt att uppmärksamma om du har en ny mobil från företaget.