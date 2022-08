Galaxy Z Flip 4, Fold, Watch 5, Buds: 6 dispositivos nuevos que esperamos conocer en el evento de Samsung del 10 de agosto

El próximo gran lanzamiento de productos de Samsung será dentro de pocos días, ya que el evento Galaxy Unpacked será este miércoles 10 de agosto (opens in new tab). Ese día veremos muchos nuevos dispositivos de la compañía muy esperados.

No estamos hablando del Samsung Galaxy S23, no, los próximos buques insignia suelen lanzarse a principios de año, por lo que para eso todavía quedan unos meses.

Entonces, ¿qué dispositivos presentará Samsung el 10 de agosto? Pues por suerte lo tenemos bastante claro, ya que la propia compañía nos ha ido mostrando algunos productos, y por otro lado, otros ya se pueden reservar en algunos países, lo que nos ha confirmado también su lanzamiento.

Bueno, pues vamos a repasar cada uno de los 6 productos que Samsung lanzará la semana que viene casi con total seguridad: 5 dispositivos y un software, concretamente.

Samsung Galaxy Z Flip 4

El modelo sucesor del Galaxy Z Flip 3, el Galaxy Z Flip 4, está asegurado para el evento. (Image credit: Samsung)

El Samsung Galaxy Z Flip 4 es el dispositivo más confirmado de todos para este miércoles 10 de agosto, ya que aparece en la portada del evento (como podéis ver en la imagen de portada de este artículo), y también lo podemos ver en el tráiler oficial del Galaxy Unpacked que publicó Samsung.

Estamos deseando ver las novedades que trae el nuevo móvil plegable tipo concha, que es la versión renovada del anterior Galaxy Z Flip 3 del año pasado. Este tipo de plegable es básicamente un móvil normal, que además puedes plegar por la mitad para que ocupe mucho menos sitio y te lo puedas guardar fácilmente en el bolsillo.

Este Z Flip 3 fue un éxito de ventas el año pasado, y según las filtraciones, el Samsung Galaxy Z Flip 4 será un teléfono bastante potente, aunque las cámaras no son tan buenas como las de otros móviles de gama alta de la compañía. Además, esperamos que este año vuelvan a bajar su precio respecto al año pasado. Como hemos dicho, parece que este dispositivo será el mayor protagonista del evento, ya que aparece en la portada.

Samsung Galaxy Z Fold 4

Conoceremos la versión renovada del Samsung Galaxy Z Fold 3 (Image credit: Aakash Jhaveri)

Junto con el Flip, esperamos conocer también el Galaxy Z Fold 4 (o al menos esperamos que ese sea su nombre), que es el plegable más potente de la compañía.

Este dispositivo aparece igualmente en el tráiler oficial del evento, por lo que también parece estar asegurado. Este plegable tipo libro es como un móvil de tamaño tradicional que puedes desplegar para convertirlo en una tablet, al menos eso es lo que vimos en el Galaxy Z Fold 3 y en las anteriores versiones, y contamos con que este año sigan el mismo planteamiento.

Parece que además de contar con las típicas actualizaciones propias de una nueva generación, como contar con el último y mejor chip del mercado, el Galaxy Z Fold 4 podría llegar con cámaras mejoradas. También podría venir con una ranura para almacenar el lápiz óptico S Pen de Samsung.

Samsung Galaxy Watch 5

Esperamos la nueva versión del Samsung Galaxy Watch 4 (Image credit: Samsung)

Otro dispositivo que conoceremos el 10 de agosto es el Samsung Galaxy Watch 5, que es el sucesor del Galaxy Watch 4. Este dispositivo parece estar confirmado ya que en EEUU la gente ya puede reservar este nuevo smartwatch en la web de Samsung.

Según las filtraciones no parece que este próximo rival del Apple Watch suene demasiado diferente a su predecesor, ya que no hemos oído hablar de muchos cambios de diseño o nuevas características, eso sí, lo más destacado hasta ahora es que parece que contará con una batería de más capacidad.

Por supuesto, el hecho que todavía no se hayan filtrado grandes cambios que podríamos ver, no significa que no los haya, y por eso tenemos mucha curiosidad por conocer todos los detalles en el evento Samsung Unpacked.

Samsung Galaxy Watch 5 Pro

Parece que el Samsung Galaxy Watch 4 Classic será sustituido por el modelo Galaxy Watch 5 Pro (Image credit: Future / Srivatsa Ramesh)

El año pasado, el Samsung Galaxy Watch 4 Classic llegó junto con el Galaxy Watch 4. Este modelo de smartwatch cuenta con un diseño más premium y un bisel giratorio, pero según los rumores veremos un gran cambio este año.

Según parece, no habrá un "Classic" este año, sino que lo que veremos será un Galaxy Watch 5 Pro en su lugar, aunque no tenemos muy claro cómo será.

Todo parece indicar que el Pro no contará con bisel giratorio, mientras que se habla de que simplemente será un versión más premium del Watch 5, que además vendrá con una batería de mayor capacidad, lo cual sería genial ya que la duración de batería del Galaxy Watch 4 Classic era decepcionante.

Samsung Galaxy Buds 2 Pro

Parece que conoceremos la nueva versión de los Samsung Galaxy Buds Pro, es decir, los Galaxy Buds 2 Pro (Image credit: Future)

Bueno, Samsung Galaxy Buds 2 Pro no es que sea un nombre pegadizo, pero es como la gente cree que se llamarán los nuevos auriculares de Samsung.

Se espera que estos auriculares true wireless lleguen para rivalizar con los AirPods de Apple y que tengan un precio bastante elevado. Al igual que con los plegables y los smartwatches, parece que el lanzamiento de estos nuevos auriculares Galaxy Buds está confirmado ya que también se pueden reservar en la página web de Samsung de EEUU que hemos comentado antes.

Dicho esto, algunos filtradores han afirmado que los Buds 2 Pro podrían llegar incluso antes del 10 de agosto, aunque teniendo en cuenta las fechas a las que estamos ya, mucha prisa tendría que darse Samsung, por lo que lo más probable es que se lancen durante el evento junto con los demás dispositivos que hemos comentado en este artículo.

One UI

Por último, también esperamos ver nuevo software de Samsung durante el evento.

One UI es la capa de personalización para Android de Samsung. Como sabréis, la mayoría de fabricantes de móviles crean su propio sistema basado en Android para sus dispositivos, lo que les da un toque personalizado de la empresa, con cosas como nuevas funciones o cambios en el aspecto de Android. Pues bien, One UI es la versión de Samsung.

Esperamos conocer pronto la nueva versión de One UI, basada en la última versión del sistema operativo de Google, Android 13. Android 13 trae mejoras en Nearby Share, la herramienta para compartir archivos, y un cambio en la aplicación Google Wallet, que es la nueva Google Pay para almacenar tus tarjetas de crédito. Pues bien, Samsung podría implementar características equivalentes y más cosas en la nueva versión de One UI.

En teoría podría ser que los dos nuevos teléfonos plegables de Samsung vinieran con Android 13 precargado, aunque no lo creemos ya que es algo pronto para ello: lo más seguro es que haya que esperar hasta el Galaxy S23 para esto. Sea como sea, los plegables se actualizarán en un futuro cuando el nuevo sistema operativo esté disponible.

