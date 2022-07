Samsung Galaxy Buds 2 Pro: 5 sätt de kan slå Apple AirPods

Det är bekräftat: Samsung kommer att hålla ett Galaxy Unpacked-event (opens in new tab) den 10 augusti – alltså det stora evenemanget där teknikjätten traditionellt brukar presentera sina senaste enheter och wearables. Nu har vi dessutom fått reda på att Galaxy Buds kommer att dyka upp, eftersom Samsung har bjudit in kunder att "reservera nästa Galaxy-mobil, klocka och öronproppar" på sin hemsida (opens in new tab).

Ivrig? Bra, det borde du vara – det är ett helt ekosystem av ny teknik att njuta av. Men låt oss fokusera på de efterlängtade öronpropparna Galaxy Buds 2 Pro, för om vi ska tro på läckan Max Jambor, kan Buds 2 Pro dyka upp före Unpacked-evenemanget (se nedan).

Buds Pro2 will launch before UnpackedJune 23, 2022 See more

Om Samsung Galaxy Buds 2 Pro (ett namn som verkar ha bekräftats via indonesisk telekomhemsida – via Pricebaba (opens in new tab)) kan komma med lika många stegvisa förbättringar som Samsungs senaste version bjöd på jämfört med sin föregångare (opens in new tab), som i sin tur redan var mycket bättre än de tidiga modellerna Galaxy Buds Plus (opens in new tab) och Galaxy Buds Live (opens in new tab), kommer de sannolikt att bli en stark konkurrent för Apple AirPods Pro (opens in new tab).

Om så är fallet kan de faktiskt bli de absolut bästa äkta trådlösa öronproppar (opens in new tab) vi testat. Men det krävs en del arbete för att uppnå det. Här är de fem viktigaste sakerna vi tror att Samsung behöver göra rätt för att de nya Samsung Galaxy Buds 2 Pro ska kunna stjäla Apples krona.

Pris och släppdatum

Samsungs första Galaxy Buds Pro säljs för närvarande för cirka 1 800 kronor, vilket placerar dem mitt emellan de bästa trådlösa öronpropparna i budgetklassen (opens in new tab) och premiummodeller som Sony WF-1000XM4 (opens in new tab) och naturligtvis ovannämnda AirPods Pro.

Det är en smart strategi och även om det inte finns något officiellt besked om hur mycket Galaxy Buds Pro 2 kommer att kosta just nu, kan Samsung verkligen ha hittat ett vinnande koncept om de lyckas erbjuda en uppdaterad Pro-modell till ett överkomligt pris. Vi gissar dock på att de kommer att vara några hundralappar dyrare vid lanseringen, men om de håller hög nivå är det fortfarande ett rimligt pris.

När det gäller släppdatum vet vi att de kommer att vara tillgängliga att förbeställa direkt efter evenemanget. Så vi misstänker en lansering i slutet av augusti.

Samsung Galaxy Buds Pro har en snygg design, men batteritiden är sådär. (Image credit: Future)

Samsung Galaxy Buds 2 Pro: Vad vi vill se

Vi har redan skrivit lite om hur Samsungs Galaxy Buds Pro jämför sig med Apples AirPods Pro (opens in new tab), men mer måste göras om den kommande andra generationens Pro-modell ska bli Android-alternativet till AirPods Pro.

1. Bättre batteritid

Högst upp på önskelistan är förbättrad batteritid, eftersom Samsung släpar efter lite här.

De ursprungliga Buds Pro levererade en underväldigande batteritid på fem timmar i själva öronpropparna plus ytterligare 12 från laddningsfodralet – något som många andra öronproppar överskuggar idag, även av öronpropparna JLabs Go Air Pop (opens in new tab) för 249 kronor, som har en total batteritid på 32 timmar.

Flera öronproppar i mellanklassen erbjuder numera en kombinerad batteritid på upp till 22 timmar – och Samsung måste minst komma upp i 24 timmars batteritid (vilket är vad du får från AirPods Pro) om de ska kunna överskugga eller ens jämföra sig med klassledarna.

Samsungs Galaxy Buds Pro stöder Bluetooth 5.0, men nyare versioner finns i överflöd 2022. Bluetooth 5.1 låter Bluetooth-enheter lokalisera din plats och möjliggör "Find my earbuds" i appen, men Bluetooth 5.2 (som ger Bluetooth LE (opens in new tab) för minskad strömförbrukning och Auracast-ljuddelning (opens in new tab) för att ge AirPods-liknande ljuddelning) verkar vara en nödvändig uppgradering om Samsung på allvar ska kunna mäta sig med AirPods Pro.

Dessutom stöder vissa öronproppar den högre upplösningen 24-bitars Sony LDAC och Qualcomm aptX HD Bluetooth-codec, men Samsungs meritlista när det gäller att stödja aptX HD är i bästa fall medelmåttig. Samsung Galaxy S22 har det exempelvis inte, så våra förväntningar är låga här.

Det starkaste kortet för Buds Pro 2 kommer nästan säkert att vara Samsungs egna Bluetooth-teknik – Samsung Scalable Codec. I grund och botten bör detta ge en stabil anslutning mellan Samsung-enheter och öronproppar, genom att ständigt analysera radiofrekvensen runt hörlurarna och källenheten, och justera bithastigheten dynamiskt för att undvika lagg.

Scalable är väl godkänt, men Bluetooth 5.2 med Bluetooth LE hade varit perfekt.

3. Förbättrad ljudkvalitet

I vår djupgående recension av Galaxy Buds Pro skrev vi att vi upplevde ljudet som något platt, så det finns verkligen utrymme för förbättringar här.

Men det är inte bara dåliga nyheter: en snabb titt i vår Samsung Galaxy Buds 2 (opens in new tab)-recension avslöjar också att Samsungs nyare öronproppar bjuder på flera förbättringar jämfört med Buds Pro, inklusive ett övergripande bättre ljud och något förbättrad aktiv brusreducering – så Samsung kan mycket väl förbättra saker och ting även denna gång.

När vi ändå tog upp det - ANC också förbättras; i vår recension av Galaxy Buds 2 beskrev vi den som "grundläggande" och tyckte det var synd att ANC inte var starkare. Vi vill gärna se förbättringar på båda dessa fronter!

4. Sömlös ljudväxling

Det här är mer ett önsketänkande än något vi faktiskt räknar med att få se. De kommande Google Pixel Buds Pro (opens in new tab) kommer att inkludera stöd för Googles nya ljudväxlingsfunktion, som sömlöst växlar mellan enheter automatiskt beroende på om du tar emot ett samtal på din mobil eller exempelvis lyssnar på en podcast på din surfplatta.

Google hävdar att de kommer att rulla ut funktionen till utvalda JBL- och Sony-produkter, samt till andra plattformar i framtiden. Finns Samsungs Galaxy Buds Pro 2 med på den listan? Kanske, kanske inte, men vi hoppas åtminstone det!

Samsungs Galaxy Buds Pro buktar ut en bit från öronen. (Image credit: Future)

5. Mindre knoppar

Tävlingen om att lyckas inkludera ANC, längre batteritid och uppslukande ljudteknik i allt mindre knoppar har pågått ganska länge nu – men andra tillverkare ligger för närvarande i täten.

Sony ligger steget före konkurrensen med sina Sony LinkBuds S (opens in new tab), som utan tvekan är öronsnäckorna med absolut bäst passform för dem med mindre öron (opens in new tab). Samsungs Galaxy Buds Pro buktar ut ganska mycket från öronen - och ingen har väl glömt de bönformade Galaxy Buds Live (opens in new tab)? För att använde dessa krävdes det att du tryckte in högtalargallret hela vägen in i örat, medan laddningskontakterna satt emot den övre delen av ytterörat. När de väl var på plats upplevde vi att de hade en förvånansvärt bekväm och näst intill perfekt passform – men trots det blev det ingen design som tog fart på allvar.

Om Samsung kan implementera Bluetooth 5.2 med Bluetooth Low Energy (opens in new tab) för minskad strömförbrukning, skulle de kunna krympa storleken på öronpropparna eftersom det hade inneburit att de hade kunnat hålla igång längre, även med ett mindre batteri.