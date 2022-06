Sony LinkBuds S - recension

Kort sammanfattning

Sony LinkBuds S är inte visuellt uppseendeväckande på samma sätt som de första Sony LinkBuds. De tidigare hörlurarna passade inte ens inuti ditt öra, utan var designade att släppa in ljud utifrån genom en loop över hörselgången. Ovanligt, men ganska coolt.

Men Sony LinkBuds S är faktiskt speciellt på sitt eget sätt när man tar en närmare titt och inser att de är mindre och lättare än något annat alternativ. De är designade som alla andra äkta trådlösa öronproppar (opens in new tab) på toppnivå, förutom att de lyckats packa in Sonys brusreducerande teknologi i en fantastisk diskret design.

Byggkvaliteten är obestridlig, specifikationerna är imponerande, batteritiden är mer än godkänd och det finns en hel del mycket välimplementerade kontrollalternativ också. Med återvunna material är Sony LinkBuds S dessutom mer miljövänliga än flesta konkurrenter, samtidigt som de är otroligt bekväma. På pappret ser de alltså riktigt imponerande ut.

I vårt test av Sony LinkBuds S fann vi att de håller det löftet i stor utsträckning. Detaljnivåer, ljudbild och tonalitet imponerar, och hur frekvensomfånget är balanserat från topp till bott är också formidabelt. Men när det gäller dynamiskt utrymme faller LinkBuds S lite kort – de har inte riktigt tillräckligt med kraft för att verkligen skapa tyngd i låtarna och saknar lite bas för att verkligen ha ett imponerande ljud enligt vår smak.

Detta står i ganska skarp kontrast till Sony WF-1000XM4 (opens in new tab), som länge har erkänts som en av de allra bästa brusreducerande hörlurarna (opens in new tab) som finns. Nu när de funnits ute på marknaden ett tag och dessutom fått en efterföljare (opens in new tab), kan du ofta hitta dem till priser som ligger runt samma nivå som LinkBuds S – så om storleken och vikten på dessa nya öronsnäckor inte är en stor faktor i ditt köpbeslut (och det kan det verkligen vara – det gör stor skillnad för dem med små öron), känns WF-1000XM4 som ett bättre köp överlag om du frågar oss.

Pris och släppdatum

Släpptes i maj 2022

Pris runt 1990 kronor

Sony LinkBud S släpptes i slutet av maj 2022 och finns att köpa hos en mängd svenska återförsäljare för 1990 kronor.

Det finns gott om konkurrens på marknaden av äkta trådlösa öronproppar, inte minst från Sony själva, men du hittar även liknande alternativ i form av Sennheisers Momentum True Wireless 3, Grell Audio TWS/1 och självklart Apple AirPods Pr (opens in new tab)o, som alla har ett liknande pris och många imponerande specifikationer.

Funktioner

Det tillhörande laddningsfodralet för LinkBuds S är litet och smidigt och håller öronsnäckorna väl på plats. (Image credit: Amanda Westberg)

Aktiv brusreducering med justerbart omgivande ljud

Bluetooth 5.2 med stöd för SBC, AAC och LDAC

27 timmars batteritid (som mest)

LinkBuds S kan vara små i storlek, men de har mäktiga specifikationer. Med undantag för flerpunktsparning, har Sony LinkBuds S alla funktioner du kan tänkas vilja ha.

Trådlös anslutning sker via Bluetooth 5.2 och de är kompatibla med SBC-, AAC- och LDAC-codecs men – som vanligt med Sony – ingen aptX-funktionalitet. Men om du har en LDAC-specificerad mobil, så är ändå LinkBuds S bekväma högupplösta hörlurar.

De använder samma V1-processor som kombinerar brusreducering och ljudbearbetning i ett precis som i Sony WF-1000XM4, men denna annvänder en ny 5 mm fullfrekvens dynamisk drivrutin, som är mindre än XM4. Själva öronsnäckorna kommer att hålla mellan allt från 6 och 9 timmars ström (beroende på om aktiv brusreducering är påslagen eller inte), medan det lilla laddningsfodralet håller upp till ytterligare ett par fulla laddningar. Vilket gör batteritiden väldigt konkurrenskraftig. Det är inte klassledande, men de öronproppar son gör det bättre är mycket större och tyngre. Som jämförelse klarar de lika lätta AirPods Pro cirka 4,5 timmar per laddning med ANC på, så Sony har ett stort försprång där.

Brusreducering kan slås på eller av i kontrollappen eller den kapacitiva beröringsytan på varje öronpropp, men det finns också alternativet "Ambient sound", som erbjuder 20 olika alternativ, vilket innebär att Sonys kommer att släppa in allt från en gnutta till en flodvåg av externt ljud om du så önskar.

Det är också via kontrollappen som all EQ-justering sker. Det är även där du kan välja mellan fokus på hög ljudkvalitet eller anslutningsstabilitet för Bluetooth och mycket mer. Det är samma app som Sonys premiumhörlurar använder och den är lika effektiv och stabil som vanligt.

Pekkontrollerna är pålitliga och välimplementerade och LinkBuds har inbyggt stöd för Alexa, tillsammans med Google Assistant-kompatibilitet. De externa mikrofonerna som tar hand om röststyrning, är synliga på utsidan av varje öronsnäcka bakom en liten cirkel av mesh.

Design

Designen på Sony LinkBuds S skiljer sig en del från Sony WF-1000XM4, trots att de delar mycket teknik. (Image credit: Amanda Westberg)

Varje öronsnäcka väger 4,8 gram och är väldigt små

Laddningsfodralet väger 35 gram och har ett USB-C-uttag

IPX4-klassificering

När en produkt är så liten och lätt som denna (Sony säger att LinkBuds S är 40 procent mindre och över 30 procent lättare än deras egna WF-1000XM4), är det inte jättemycket som kan hända när det gäller "design".

Naturligtvis är hela poängen med att LinkBuds S är så små och lätta att leverera en bekväm passform och i detta avseende är designen en rungande framgång. Varje öronsnäcka väger endast 4,8 gram, vilket är ytterst lite vad gäller äkta trådlös design och i kombination med de fyra olika stora paren av öronsnäckor som följer med i förpackningen är de enkelt att få en bekväm passform för just dina öron.

Passformen ser till att de är bekväma att använda flera timmar i sträck och du kan vara uppe och röra på dig, utan att behöva oroa dig för att de ska åka ur öronen. Vid lite mer intensiva aktiviteter som löpning, får öronsnäckorna lite problem att sitta på plats och behöver justeras med jämna mellanrum.

Så LinkBuds S är tillverkade i samma typ av texturerad återvunnen plast som företaget gör sina bästa hörlurar av. Du kan välja mellan de tre olika färgerna svart, vitt eller beige.

Laddningen sker via USB-C på baksidan av laddningsfodralet. Det finns ingen trådlös laddningskompatibilitet här och en laddning från tomt till fullt batteri kommer att ta några timmar. När det väl är klart kan du dock njuta av en hyfsad batteritid och vetskapen att du kan ta med dina öronsnäckor överallt; deras IPX4-klassificering gör att de tål svett från ett träningspass på gymmet eller vattenstänk från poolhäng.

Ljudkvalitet

Sony LinkBuds S har en mindre högtalardrivrutin än Sony WF-1000XM4, vilket är vettigt för mindre knoppar, men det påverkar ljudet. (Image credit: Amanda Westberg)

Detaljerat, organiserat och kontrollerat ljud

Saknar dynamisk styrka

Bra brusreducering

Så fort du sätter i Sony LinkBuds S i öronen och startar en låt, blir det tydligt vilken typ av ljudkvalitet du kan förvänta dig av öronsnäckorna. Den håller hög nivå, men saknar lite tyngd och bas. De finns inga hemligheter med dessa öronsnäckor - de är tydliga med sina styrkor och svagheter direkt från start.

Nyckelspecifikationer Typ: äkta trådlös in-ear

Vikt: 4,8g (öronsnäcka); 35g (etui)

Drivrutiner: 5 mm dynamisk

Batteritid: 6 timmar (ANC på), 9 timmar (ANC av) i öronsnäckorna; två fulla laddningar i laddningsfodralet

Kontroll: App, pekkontroller, rösttstyrning

Bluetooth: 5.2; SBC, AAC, LDAC

På plussidan får du en öppen, distinkt och ganska imponerande detaljnivå i ljudet. Låga frekvenser är fylliga och välkontrollerade och följer med bra i olika tempon och ser till att rytmnen låter naturlig. De har massor av detaljer när det gäller ton och textur också. Du får en liknande ljudbild i den övre delen av frekvensområdet också: diskantljud är tydliga och skarpa, och innehåller gott om detaljer.

Detaljerna håller hög nivå i alla typer av låtar på Sony LinkBuds S och sätter sången i fokus samtidigt som resten av intrumenten är snyggt integrerade och skapar en behaglig helhet.

Den övergripande balansen i ljudbilden är bra, samtidigt som Sony LinkBuds S träffar precis rätt i tempo och rytmn.

Vad som däremot saknas på ljudfronten är lite tyngd och bas. Den dynamiska frekvensen känns något begränsat och som ett resultat håller låtar en oföränderlig nivå och kan stundvis upplevas något platta, oavsett hur mycket du vrider upp volymen. Om du är typen av person som gillar bastungt ljud finns det ett par konkurrenter som levererar en lite mer engagerad ljudbild på den fronten.

När det kommer till brusreducering däremot, är Sony fortfarande oslagbara och LinkBuds S hanterar externa ljud på ett otroligt imponerande sätt och det är enkelt att slå av och på den med ett snabbt tryck på ena öronsnäckan. Samtalskvaliteten är också godkänd, ljudet är klart och tydligt och Sonys brusreduceringsteknik för vind fungerar bra.

Värde

Sony LinkBuds S har tyvärr bara stöd för laddning via USB-C på baksidan av laddningsfodralet. Du får ingen trådlös laddning här, trots priset. (Image credit: Amanda Westberg)

Byggkvaliteten håller förväntad standard

Har ett par värdefulla meriter vad gäller miljövänlighet

Ljudkvaliteten hade kunnat vara bättre med tanke på priset

Om vi tittar lite närmare på byggkvalitet, är Sony LinkBuds S felfria. Öronsnäckorna ger alla intryck av att vara byggda för att hålla under lång tid. Detsamma gäller laddningsfodralet, som stängs med ett snabbt och betryggande klick.

Sony har gjort stora framsteg när det gäller att minska miljöpåverkan från sina produkter under den senaste tiden och det gäller även deras nya LinkBuds S. De skickas i en oblekt, otryckt och plastfri förpackning medan öronsnäckorna och laddningsfodralet är byggda av ett material som kombinerar återvunna bildelar av plast med sten. Det dessutom återvinnas vid slutet av produktens livslängd.

Men som alltid med samtliga typer av hörlurar, är ljudkvaliteten det allra viktigaste och här är Sony LinkBuds S inte riktigt en fullträff. De gör såklart mycket mer rätt än fel, men de känns ändå något bristfälliga, framför allt när det gäller tyngd och bas, och det tar bort magin lite från favoritlåtarna.

Bör jag köpa Sony LinkBuds S?

Sony LinkBuds S - betyg Kategori Anteckningar Betyg Funktioner Svårt att klaga på något här - Sonys app ger dig så mycket kontroll. 5/5 Design Så bekväma, så små och så lätta. 4.5/5 Ljudkvalitet Detaljer och balans träffar rätt, men de saknar lite tyngd och bas. 4/5 Värde De är ett bra köp, men du kan få bättre ljud för ungefär samma pris på annat håll. 4/5

Köp dem om …

Du vill ha ett par riktigt små öronsnäckor

Lycka till med att hitta ett par äkta trådlösa öronsnäckor som är mindre, lättare och bekvämare att använda än dessa.

Ett detaljerat och balanserat ljud är viktigt

LinkBuds S levererar ett jämnt, imponerande detaljerat ljud som håller samma stadiga nivå oavsett vad du lyssnar på.

Du föredrar en lugn och behaglig ljudbild

Sony saknar som tidigare nämnt tyngd och bas i ljudet, vilket kan få låtar att upplevas något begränsade och platta.

Köp dem inte om …

Du vill få en energiboost av din musik

Som tidigare nämnt håller LinkBuds S en ganska snäll och behaglig nivå i sin ljudbild och du bör inte förvänta dig något mäktigt ljud från öronpropparna.

Du vill kunna ansluta till flera enheter

Möjligheten att kunna ansluta till två Bluetooth-källor samtidigt (exempelvis en laptop och en mobil) är i princip den enda viktiga funktion som LinkBuds S saknar.

Andra alternativ

(opens in new tab) Sony WF-1000XM4 (opens in new tab)

(opens in new tab)Dessa är det självklara alternativet till Sony LinkBuds S. Ja, de är märkbart större och tyngre, men de är riktigt suveräna öronproppar som har lite av kraften som LinkBuds S saknar. De är lite dyrare än LinkBuds S, men om du lyckas hitta dem till ett överkomligt pris, är de en bättre investering totalt sett.

(opens in new tab) Apple AirPods Pro (opens in new tab)

För iPhone-användare är detta också ett bra alternativ. De är väldigt lätta, låter bra, har en imponerande brusreducering och erbjuder alla möjliga användbara extrafunktioner när de används med Apple-produkter. Ljudet är dock inte anpassningsbart som Sonys och de har kortare batteritid.

(opens in new tab) Earfun Air Pro (opens in new tab)

Tycker du att LinkBuds S är för dyra? Dessa kostar ungefär halva priset, samtidigt som de också är väldigt lätta och har ett förvånansvärt bra ljud med tanke på priset. Brusreduceringen är också bra, speciellt jämfört med andra billiga öronsnäckor. Du får dock inga anpassningsalternativ här.