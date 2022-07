Samsung Galaxy Z Flip 4 bekräftad för lansering den 10 augusti – troligen tillsammans med fler enheter

Vi fick nyligen höra ett rykte (opens in new tab) om att Samsung skulle tillkännage sin nästa våg av enheter den 10 augusti och nu vet vi att ryktet stämde, eftersom företaget precis har bekräftat att nästa Samsung Unpacked-evenemang kommer att äga rum då.

Företaget har delat en teaser-video som – förutom datumet – också mycket tydligt visar en vikbar mobil som är väldigt lik Samsung Galaxy Z Flip 3 (opens in new tab), så det här är nästan säkert Samsung Galaxy Z Flip 4 (opens in new tab).

Som om det inte var tillräckligt tydligt innehåller videon också texten "unfold your world", medan Samsung i ett medföljande Twitter-inlägg (opens in new tab) skrev "Watch something greater than before unfold." Så vi känner oss säkra på att minst en vikbar kommer att dyka upp den 10 augusti, och nästan helt säkra på att det är Galaxy Z Flip 4 som kommer att göra det.

Aug 10.2022 > TodayWatch something greater than before unfold at https://t.co/D6nxwskXj1. #SamsungUnpacked pic.twitter.com/xopUxDhpRZJuly 19, 2022 See more

Men den mobilen kommer förmodligen inte att vara ensam, eftersom det ryktas kraftigt att vi också kommer att få se Samsung Galaxy Z Fold 4 (opens in new tab), Samsung Galaxy Watch 5 (opens in new tab) och Samsung Galaxy Watch 5 Pro under samma evenemang.

På tal om det, nu har vi också fått se vad som verkar vara en läckt pressrendering av Samsung Galaxy Z Fold 4, som laddades upp av PriceBaba (opens in new tab). Sajten påstår sig ha fått detta från industrikällor och mobilen på bilden är väldigt lik Samsung Galaxy Z Fold 3 (opens in new tab).

Vi rekommenderar dock att ta den här bilden med en nypa salt, speciellt eftersom kameradesignen inte riktigt stämmer överens med en tidigare bild som laddades upp av MySmartPrice (opens in new tab). Men oavsett tyder läckor på att Galaxy Z Fold 4 kommer att vara anmärkningsvärt lik sin föregångare, så denna rendering är förmodligen inte alltför långt borta även om den inte är helt korrekt.

Eftersom mobilen med största sannolikhet kommer att dyka upp den 10 augusti tillsammans med sitt vikbara syskon, kommer vi få reda på sanningen snart.

(Image credit: PriceBaba)

Lanseringen bekräftad, men när släpps de?

Även om alla tidigare nämnda enheter från Samsung med största sannolikhet kommer att presenteras den 10 augusti, är det osannolikt att de kommer att släppas till försäljning samma dag.

Vi vet inte med säkerhet när de kommer att börja skickas ut, men Jon Prosser – en läcka med en blandad men hyfsad meritlista – pekade tidigare på ett datum den 26 augusti. Det är speciellt värt att nämna eftersom han korrekt läckte (opens in new tab) tillkännagivandet den 10 augusti – ett datum som han också påstår är dagen då förbeställningar kommer att gå live.