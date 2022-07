Samsung Galaxy Z Flip 4 och Fold 4 kommer troligen att presenteras den 10 augusti

Nu behöver vi förmodligen inte vänta länge till på Samsung Galaxy Z Flip 4 (opens in new tab) och Samsung Galaxy Z Fold 4 (opens in new tab), eftersom det ser ut som om båda mobilerna kommer att presenteras den 10 augusti. En läckt teaserbild som delades av Evan Blass (opens in new tab) (en läcka med bra historik) tyder åtminstone på det.

Den läckta bilden verkar vara en suddig bild av Samsung Galaxy Z Flip 4 vid sidan av datumet den 10 augusti. Det står också att detta kommer att vara ett Galaxy Unpacked-event, vilket Samsung brukar kalla sina stora lanseringsevenemang.

**THIS IMAGE HAS BEEN EDITED TO OBFUSCATE CERTAIN DETAIL**See what I did there? pic.twitter.com/BrH4sT99yUJuly 18, 2022 See more

Det finns inga tecken på Samsung Galaxy Z Fold 4 men baserat på tidigare år förväntar vi oss att den kommer att dyka upp samtidigt. Det är också troligt att Samsung Galaxy Watch 5 (opens in new tab) och Galaxy Watch 5 Pro kommer att presenteras under detta evenemang. Den 10 augusti kan alltså bli en hektisk dag för alla Samsung-fans och teknikjournalister.

TechRadar kommer naturligtvis att täcka lanseringsevenemanget i sin helhet när det är dags, men du kommer med största sannolikhet även kunna följa evenemanget live via en livestream om du föredrar det. Det brukar vara fallet vid stora lanseringar och den här teaserbilden nämner specifikt att evenemanget kommer att sändas live på Samsung.com.

Den 10 augusti ser väldigt troligt ut

Även om detta var det enda beviset på ett tillkännagivande den 10 augusti, skulle vi tro att det finns en stor chans att det är korrekt. Blass är trots allt en känd och vanligtvis pålitlig läcka, och bilden han laddade upp ser övertygande ut.

Men det finns också andra tecken som pekar mot en lansering den 10 augusti också. Dels har Jon Prosser (opens in new tab) – en läcka med en lite blandad men generellt solid meritlista – tidigare sagt att det kommer bli datumet vi kommer att få se Flip 4 och Fold 4.

Prosser hävdar också att båda dessa mobiler kommer ut i butik den 26 augusti, drygt två veckor efter tillkännagivandet – även om förbeställningar tydligen kommer att gå live omedelbart.

Det är inte allt. Samsung Galaxy Z Flip 3 (opens in new tab) och Galaxy Z Fold 3 (opens in new tab) presenterades den 11 augusti 2021, tillsammans med Samsung Galaxy Watch 4 (opens in new tab)-serien, så en lansering runt ungefär samma tidpunkt i år har alltid varit troligt.

Det verkar alltså som att det inte kommer att dröja alltför länge innan vi äntligen får se Samsungs nya vikbara mobiler (opens in new tab) och smartklockor (opens in new tab).