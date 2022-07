Någon har lyckats få tag på ett par Google Pixel Buds Pro tidigt

Google Pixel Buds Pro (opens in new tab) kommer inte att börja levereras förrän den 28 juli, men en lycklig köpare som förbeställde de trådlösa öronpropparna denna vecka har redan fått sina nya lurar i brevlådan – och det ger oss andra en tidig inblick på vad som erbjuds.

Reddit-användaren Linkakox (opens in new tab) laddade upp en tråd (via 9to5Google (opens in new tab)) om sina första intryck av öronpropparna, inklusive hur ljudkvaliteten är och vad du får med i förpackningen. Vi fick dessutom massor av bilder att titta på.

Den goda nyheten är att, enligt Linkakox åtminstone, är ljudkvaliteten vid musiklyssnande en förbättring jämfört med de billigare Google Pixel Buds A-Series (opens in new tab). Öronpropparna har också stöd för aktiv brusreducering som tydligen ska fungera "ganska bra".

Du får fixa sladden själv

Det nya Transparency Mode på Pixel Buds Pro, som släpper in ljud från omgivningen – vilket exempelvis är användbart när man pratar med någon eller ska korsa en gata – fungerar också som annonserat av Google, enligt denna tidiga och overifierade recension.

Något som däremot inte följer med i förpackningen är någon typ av laddningsmetod överhuvudtaget, inte ens en USB-kabel, så det får du reda ut själv. Det verkar också som om Pixel Buds-appen fortfarande behöver uppdateras för att inkludera alla funktioner som erbjuds av Pro-öronsnäckorna.

Förbeställningar kommer officiellt att börja skickas ut den 28 juli och Pixel Buds Pro kommer också att bli tillgängliga att köpa från Google Store och andra återförsäljare det datumet. Vi kommer att börja med vår recension av öronpropparna så fort de släpps, så kika gärna in här med jämna mellanrum om du är nyfiken på att läsa den. De äkta trådlösa öronpropparna från Google kostar cirka 2 000 kronor.

Konkurrenter till AirPods Pro?

Apple har som de allra flesta känner till haft stor framgång med sina AirPods och AirPods Pro (opens in new tab)-hörlurar, och de flesta andra tillverkare har nu hoppat på hajptåget för att försöka ta en del av marknaden. Samsung är en av dem, med sina Samsung Galaxy Buds 2 Pro (opens in new tab) som förväntas lanseras nästa månad.

Google lanserade de ursprungliga Pixel Buds (opens in new tab) redan under 2020 och de följdes upp av den mer prisvärda A-Series-varianten som vi redan har nämnt. Med de nya öronpropparna kommer Google återigen att försöka bjuda på seriös konkurrens för AirPods-sortimentet.

Det finns mycket som AirPods gör med iPhone som Google kan tillhandahålla även på Android, inklusive supersnabb parning och en dedikerad app. Du får också flerpunktsteknik, så att öronpropparna kan vara anslutna till flera olika enheter samtidigt.

Även om denna tidiga titt på Google Pixel Buds Pro verkligen är intressant, kommer vi att behöva ägna lite tid med dessa trådlösa öronproppar själva för att ta reda på om de är värda sitt pris eller inte – och om de kan lyckas locka köpare som annars hade satsat på AirPods.