Så väljer du dina nästa hörlurar: earbuds, over-ear, brusreducerande och mer

Hur bestämmer man egentligen vilka hörlurar som är bäst för en själv? I dag finns det så många olika märken, stilar och modeller att välja mellan att det kan kännas överväldigande. Att hitta de bästa over-ear-hörlurarna, de bästa earbuds-modellerna eller de bästa träningshörlurarna kan vara en utmaning – men vi hjälper dig att reda ut begreppen och guida dig till hur du hittar dina nästa hörlurar – så att du gör ett köp du verkligen blir nöjd med.

Att välja hörlurar handlar inte bara om märke och design – vi önskar att det vore så enkelt! Du behöver även fundera på vad du faktiskt vill lägga på dem. Har du budget för att köpa ett par av världens bästa hörlurar just nu, oavsett pris? Eller är det mer rimligt att satsa på prisvärda alternativ, som de bästa billiga hörlurarna eller budgetvänliga trådlösa earbuds?

Vi har testat ett enormt antal hörlurar genom åren, så vi vågar påstå att vi vet vilka faktorer som verkligen spelar roll – och vilka specifikationer du bör hålla utkik efter när du ska välja dina nästa musikkompisar. Oavsett om du letar efter moderna true wireless earbuds för musik på språng eller klassiska trådbundna hörlurar till skivspelaren hemma, hjälper vi dig att hitta rätt val för just dig.

Vilken typ av hörlurar passar dig bäst?

Låt oss börja med grunderna. Om du är på jakt efter ett nytt par hörlurar är det enklaste sättet att komma igång att fundera på vilken stil som passar dig bäst. I dag finns det tre huvudtyper att välja mellan: in-ear, on-ear och over-ear.

In-ear-hörlurar

Bose QuietComfort Earbuds 2 är suveräna in-ear-hörlurar med en tät försegling som innebär att de levererar bland den bästa brusreduceringen vi hört. (Image credit: TechRadar)

In-ear-hörlurar – även kallade earbuds eller öronsnäckor – placeras direkt i hörselgångens öppning, oftast med en silikon- eller skumpropp som ger en tät och bekväm passform. Den här designen gör dem små, lätta och smidiga att bära även under längre perioder.

Eftersom in-ear-hörlurar skapar en tät försegling mellan örat och omgivningen släpper de igenom mindre ljud utifrån, vilket gör att musiken låter bättre och att brusreducerande teknik fungerar mer effektivt. Ett perfekt exempel är Bose QuietComfort Ultra (2 Gen) – utan tvekan de bästa brusreducerande earbuds vi har testat hittills.

Trots att in-ear-hörlurar har mindre högtalarelement än on-ear- och over-ear-modeller kan de leverera fantastiskt ljud om du väljer ett par med hi-res-stöd och material av hög kvalitet. Ett av våra toppval för högupplöst ljud är Samsung Galaxy Buds 2 Pro, särskilt om du redan har en Samsung-telefon.

Om du däremot mest lyssnar på poddar och inte bryr dig om att få absolut toppklass på ljudet, kan ett par prisvärda earbuds vara det bästa valet för dig. Ett exempel är JLab Go Air Pop, som vi verkligen gillar – och de kostar bara runt 250 kronor.

On-ear-hörlurar

Sony WH-CH520-hörlurarna är utmärkta för pengarna och levererar ett klart och väl avrundat ljud i en on-ear-design. (Image credit: Future)

De bästa on-ear-hörlurarna består av en hjälmbåge som vilar på huvudet och två vadderade kåpor som sitter på öronen – snarare än runt dem.

De är vanligtvis billigare och mer kompakta än over-ear-hörlurar eftersom kåporna inte behöver vara lika stora. Det gör dem perfekta för resor, eller om du helt enkelt inte gillar känslan av earbuds i öronen. Även om det numera finns färre modeller i den här kategorin, är Sony WH-CH520 ett utmärkt exempel på vad du kan förvänta dig: de låter bra, är bekväma att bära och kostar bara runt 500 kronor.

On-ear-hörlurar är också ett bra val för personer som tycker att over-ear-hörlurar blir för varma över öronen. Eftersom kåporna inte omsluter hela örat blir de luftigare och svalare att använda. Nackdelen är att de inte stänger ute omgivande ljud lika bra, vilket också är anledningen till att du sällan hittar brusreducerande on-ear-hörlurar.

Over-ear-hörlurar

Sony WH-1000XM4-hörlurarna är några av våra absoluta favoriter bland over-ear-hörlurar, de ger dig fantastiskt ljud och en bekväm passform. (Image credit: Future)

Over-ear-hörlurar är förmodligen det bästa valet om du vill ha maximal ljudupplevelse och total inlevelse i musiken. De har stora högtalarelement som ger kraftfullt ljud, och kåpornas design stänger effektivt ute ljud från omgivningen.

Den här typen är också mest effektiv för brusreducering. Ett bra exempel är Sennheiser Momentum 4 Wireless, våra bästa over-ear-hörlurar just nu (tillsammans med klassikern Sony WH-1000XM4). De erbjuder ett neutralt, klart och detaljrikt ljud samt fantastisk aktiv brusreducering (ANC).

Finns det några nackdelar? Ja – plats i väskan. Om du pendlar med en liten ryggsäck får du räkna med att ha dem runt halsen större delen av dagen, eller uppgradera till en lite större väska.

JBL Tune 750BTNC-hörlurarna bevisar att du inte behöver betala stora pengar för att få kvalitetsljud från ett par over-ear-hörlurar. (Image credit: TechRadar)

Ett annat plus med over-ear-hörlurar är att de faktiskt kan vara bättre för hörselhälsan. Eftersom de skapar mer avstånd mellan ljudkällan och trumhinnan, och effektivt blockerar bakgrundsljud (särskilt med ANC), behöver du inte höja volymen lika mycket. Om du vill skydda din hörsel är det ännu ett bra argument för att välja over-ear-modeller.

Och även om de mest påkostade modellerna ger bäst ljud, finns det fortfarande prisvärda alternativ. Till exempel JBL Tune 750BTNC, som är bekväma, låter bra och har ANC – för runt 1 000–1 300 kronor.

Behöver du trådlösa hörlurar?

Sony WH-1000XM5-hörlurarna är ett utmärkt trådlöst alternativ och kommer med ett fodral. (Image credit: Peter Hoffmann)

Om du inte har tålamod att trassla med sladdar är trådlösa hörlurar eller earbuds ett riktigt bra alternativ. För några år sedan hade vi kanske avrått från det – tekniken var fortfarande i sin linda och ljudkvaliteten ojämn.

Men snabbspola till i dag, och Bluetooth-hörlurar har blivit betydligt mer pålitliga. När det gäller ljudkvalitet kan många modeller nu mäta sig med trådbundna hörlurar. Dessutom är det svårt att inte uppskatta friheten i att slippa kablar mellan enheten och hörlurarna.

Trådlösa hörlurar finns i flera varianter. Du kan välja trådlösa öronsnäckor med nackband (en stil som dock blivit allt mindre vanlig), trådlösa on-ear-hörlurar eller trådlösa over-ear-hörlurar – till exempel Sony WH-1000XM5, som är en av marknadens absolut bästa modeller. Alla drivs med batteri och kopplas till din telefon, dator, musikspelare eller till och med skivspelare via Bluetooth.

Behöver du true wireless-hörlurar?

Cambridge Audio Melomania 1 Plus-hörlurarna är några av våra favoriter – och de är dessutom prisvärda. (Image credit: TechRadar)

Det finns också true wireless earbuds, som till exempel Cambridge Audio Melomania 1 Plus. Skillnaden här är att de helt saknar sladdar – det finns varken kabel mellan öronen eller till enheten. Det betyder inga sladdar som fastnar i jackan och inga kablar som trasslar sig.

De levereras vanligtvis med kompakta laddningsetui, små nog att rymmas i fickan, vilket gör dem perfekta för pendlare och alla som vill ha något smidigt och lätt.

Apple AirPods Pro 2 är ett fantastiskt par hörlurar, men du behöver inte välja Apple för äkta trådlösa hörlurar i hög kvalitet nuförtiden. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

De senaste åren har marknaden för true wireless-hörlurar exploderat. När Apple AirPods lanserades var de ett av få alternativ, men nu finns det ett stort utbud av konkurrerande modeller.

Om du har en lite större budget och vill ha bästa möjliga kombination av ljud, brusreducering och funktioner är Sony WF-1000XM4 ett toppval. För träning rekommenderar vi Beats Fit Pro, som är speciellt utformade för att sitta säkert även under tuffa pass.

Oavsett vilka trådlösa hörlurar du väljer bör du tänka på batteritiden. Många modeller klarar över 30 timmars uppspelning, men längre batteritid kostar ofta lite mer. Ett av de bästa alternativen just nu är JBL Live Pro 2, som erbjuder 10 timmars lyssning i lurarna och ytterligare 30 timmar i fodralet – alltså hela 40 timmars total speltid.

JBL Live Pro 2 är ett par snygga hörlurar med hela 40 timmars batteritid – det är bland det bästa du hittar när det kommer till äkta trådlösa hörlurar. (Image credit: Future)

Vilka ljudspecifikationer ska du titta efter?

När du köper hörlurar – oavsett typ – finns det några ljudspecifikationer du bör känna till för att kunna göra ett smart val.

De flesta tillverkare listar de tekniska specifikationerna öppet, och även om siffrorna och facktermerna kan se krångliga ut vid första anblick, är de ganska lätta att förstå när du vet vad de betyder.

Drivrutiner (drivers)

En av de första sakerna att kolla på är storleken på drivrutinerna – alltså själva högtalarelementen i hörlurarna. Ju större de är, desto större ljudvågor kan de producera. De flesta over-ear-hörlurar har element på 40 mm eller större, medan in-ear-hörlurar vanligtvis ligger runt 6–8 mm.

Större element ger ofta kraftigare och högre ljud, men det är inte hela sanningen. Många earbuds med mindre element kan låta bättre än stora over-ear-hörlurar, tack vare smart design och material. Därför ska du inte stirra dig blind på siffran – men det är ändå bra att ha koll på när du jämför modeller i våra guider över bästa hörlurar.

Philips PH805 (bilden) har ett frekvensområde på 7–40 000 Hz. (Image credit: Philips)

Frekvensomfång

Ett annat mått du kommer att stöta på är frekvensomfång – alltså det spann av låga, mellan och höga toner (bas, mellanregister och diskant) som hörlurarna kan återge. Det mäts i hertz (Hz).

Människans hörsel ligger normalt mellan 20–20 000 Hz, men vissa audiofila hörlurar kan återge mycket bredare frekvenser, till exempel 5–40 000 Hz.

De riktigt låga frekvenserna (basen) kan kännas snarare än höras, vilket ger den där kraftiga, djupa vibrationseffekten i bröstet som många musikälskare uppskattar.

Högupplöst ljud (hi-res audio)

Om ljudkvalitet är en prioritet bör du försäkra dig om att hörlurarna stödjer hi-res audio. Det handlar om förlustfritt ljud, vilket betyder att du får med hela ljudspektrat från musik som mastrats i högre kvalitet än CD-ljud – så nära studioljud du kan komma.

Skillnaden mot komprimerade ljudformat (som Spotify-streams) är inte alltid uppenbar direkt, men du kommer att märka mer detaljrikedom och klarhet, särskilt i instrument och röster.

När vi testade Grado SR80x-hörlurarna berömde vi dem för deras klarhet, neutralitet och detaljrikedom. (Image credit: TechRadar)

De flesta trådlösa hörlurar stöder ännu inte full hi-res audio, men det finns undantag. Exempelvis Nothing Ear (2) erbjuder hi-res-stöd i ett true wireless-format, medan Grado SR80x är ett utmärkt trådbundet alternativ för dig som vill ha öppen ljudbild och studioinspirerad kvalitet.

Ett annat prisvärt val är 1MORE Triple Driver In-Ear Headphones – ett bevis på att du inte behöver stora over-ear-hörlurar eller dyra förstärkare för att uppleva högupplöst ljud.

Behöver du aktiv brusreducering?

Aktiv brusreducering, eller ANC, har blivit en allt vanligare funktion i hörlurar av alla typer.

De flesta hörlurar blockerar visst omgivningsljud naturligt tack vare sin fysiska konstruktion, men aktiv brusreducering tar det ett steg längre. Med hjälp av inbyggda mikrofoner analyseras ljudet i omgivningen och hörlurarna skapar så kallade ”anti-ljud”-frekvenser som blandas in i din musik. Resultatet blir att bakgrundsljud effektivt neutraliseras – antingen med analoga eller digitala filter.

Apple AirPods Pro 2 är det utmärkt ANC-alternativ om du har en iPhone – så länge du inte har en begränsad budget. (Image credit: TechRadar)

Om du använder hörlurarna under pendling, på flyg eller i öppna kontorsmiljöer är ANC en fantastisk funktion för att lyssna i lugn och ro. Tänk bara på att brusreducerande hörlurar ofta är dyrare än modeller utan ANC.

Precis som annan ljudteknik har brusreducering utvecklats enormt de senaste åren. Våra nuvarande toppval bland true wireless-hörlurar med ANC är utan tvekan Bose QuietComfort Ultra (2 Gen).

För Apple-användare är AirPods Pro 2 (IP54) det självklara valet, medan du som föredrar over-ear-hörlurar bör kika på Sony WH-1000XM4 – fortfarande en av de bästa modellerna för både ljud och brusreducering.