JBL Tune 750BTNC - recension

JBL Tune 750BTNC-hörlurarna är ett par prisvärda hörlurar med aktiv brusreducering och bra specifikationer. Även om de är något år gamla nu, rekommenderar vi dem fortfarande om du letar efter ett starkt par allround over-ear-hörlurar.

JBL Tune 750BTNC - specifikationer Batteritid: 15 timmar (ANC på) 22 timmar (ANC av)

Brusreducering? Ja

Trådlös? Ja (men kabel ingår också)

Bluetooth-version: 4.2

Driverstorlek: 40 mm

Känslighet vid 1kHz/1mW (dB): 95dBSPL/1mw

Dynamiskt frekvensomfång: 20Hz - 20KHz

Impedans: 32 ohm

Vikt: 220 gram

Funktioner: Ljudkabel, hopfällbara, stöd för röstassistent, handsfreesamtal, flerpunktsanslutning

JBL är ett populärt namn i världen av hörlurar och Bluetooth-högtalare, och det med rätta. De producerar pålitliga produkter och konsumenterna vet vad de kan förvänta sig av varumärket – hyfsad ljudkvalitet till ett hyfsat pris.

Det är precis vad vi upplevde med föregångarna till dessa hörlurar, som lanserades under 2019 – du kan läsa mer om dem i vår JBL Live 650BTNC (opens in new tab)-recension. JBL Tune 750BTNC-hörlurarna är en solid efterföljare och gör några anmärkningsvärda förbättringar.

Vi använde dem i en mängd olika scenarier från träning till den dagliga pendlingen och fann att upplevelsen är ganska anmärkningsvärd för priset. De erbjuder en bekväm passform kombinerat med bra ljudkvalitet, vilket gör dem till ett fynd i sin prisklass, speciellt med tanke på att de erbjuder brusreducerande teknik för att konkurrera med några av de bästa hörlurarna du kan köpa idag.

Det är därför de har fått topplaceringar i våra listor över bästa brusreducerande hörlurar (opens in new tab), bästa billiga hörurar (opens in new tab), bästa over-ear-hörlurar (opens in new tab) och absolut bästa hörlurar (opens in new tab). Det är få hörlurar som lyckas få en plats på alla dessa topplistor, vilket är ytterligare bevis på att 750BTNC är ett par riktigt starka allround-hörlurar.

Läs vidare för vår fullständiga recension av JBL Tune 750BTNC.

Pris och tillgänglighet

Kostar mellan 990-1 100 kronor

Utmärkt värde för pengarna

Vid sin lansering under 2020 kostade JBL Tune 750BTNC 1 290 kronor, men går att köpa billigare idag. Under reaperioder har de faktiskt legat så lågt som 490 kronor, men ligger oftast mellan 990-1100 kronor.

Fyra olika färger finns tillgängliga inklusive svart, blått, korall och vitt. Men eftersom dessa hörlurar nu är några år gamla kan du vara begränsad till den svarta versionen från vissa återförsäljare.

Även om de inte är det nyaste paret av over-ear-hörlurar på marknaden, är JBL Tune 750BTNC fortfarande ett utmärkt alternativ. Speciellt om man jämför med konkurrensen, som ofta ligger högre i pris.

Som jämförelse kostar de senaste brusreducerande over-ear-hörlurarna från Sony nästan 5 000 kronor. Du kan läsa mer om dem i vår recension av Sony WH-1000XM5 (opens in new tab). Men Sony är naturligtvis det bästa av det bästa och erbjuder bättre prestanda än detta fyndalternativ från JBL, så det går inte riktigt att jämföra. Men om du inte har någon lust att lägga ut flera tusen på ett par hörlurar, får du många liknande funktioner med detta billigare alternativ från JBL.

När det gäller direkt konkurrens är det mer rättvist att jämföra JBL Tune 750BTNC med de trådlösa hörlurarna AKG N60NC. Du kan köpa dem för ungefär samma pris, beroende på återförsäljare och du kan läsa mer om dessa i vår AKG N60NC (opens in new tab)-recension.

Sammanfattningsvis ger dig JBL Tune 750BTNC fantastisk valuta för pengarna. I skrivande stund finns 750BTNC inne hos svenska återförsäljare som ComputerSalg, Webhallen, Amazon och fler. Du kan även beställa dem direkt från JBL-hemsidan.

(Image credit: TechRadar)

Design

Bra design för priset, nästan Apple-liknande

Något tunna gångjärn

Bristen på en vattentålighet är synd

JBL Tune 750BTNC hade inte sett malplacerade ut tillsammans med ett par Apple-ägda Beats-hörlurar. När du plockar upp dem känns deras plastkonstruktion solid och säker; medan vissa plasthörlurar kan kännas billiga och tunna, ligger JBL Tune 750BTNC tryggt i dina händer. Plasten är slät och känns dyrare än vad priset för hörlurarna antyder.

Det enda stället där JBL Tune 750BTNC känns lite tunna är när gångjärnen blev blottade när vi justerade öronkåporna eller vek ihop hörlurarna för förvaring.

Gångjärnen ser lite billiga ut, men är helt okej stabila ändå. Det är värt att notera att dessa hörlurar inte kommer med ett fodral av något slag, så du kommer nästan säkert att vilja köpa till en väska att förvara dem när du är ute på språng.

(Image credit: TechRadar)

Hörlurarna känns någorlunda balanserade när det kommer till viktfördelning. De är inte superlätta, men när de sitter på ditt huvud kommer du inte att känna att de tynger ned dig på något sätt. Öronkåporna i tyg är bekväma även under längre lyssnarsessioner.

Något som däremot är lite irriterande är att det inte finns någon ordentlig IP-baserad vattentätning här och inte heller någon annan bekräftelse på att JBL Tune 750BTNC är resistenta mot lätt regn eller stänk. Vi skulle anta att det inte är något att oroa sig för om en och annan regndroppe faller ned på dem, men dessa hörlurar är helt klart designade för inomhusbruk. Den dagliga pendlingen eller gympasset funkar absolut, men en löprunda utomhus i ösregn? Då är det förmodligen bäst att lämna 750BTNC hemma.

(Image credit: TechRadar)

Alla kontroller och portar du behöver finns på den högra öronkåpan. Det inkluderar microUSB-laddningsporten på toppen av öronkåpan (dold tills du fäller ut den) och en 3,5 mm-port för att koppla in den medföljande ljudkabeln, vilket innebär att du kan använda dessa i trådbundet läge när batteriet är lågt.

Som du kanske har märkt har JBL Tune 750BTNC inte USB-C-stöd, men de laddar ganska snabbt trots detta. Mer om det senare.

Under den högra öronkåpan finns de fysiska kontrollerna. Där finns strömknappen som fungerar som Bluetooth-parningsknapp, en knapp för att inaktivera aktiv brusreducering, volymknappar och en knapp för att starta upp Google Assistant eller Siri.

Knappar kanske inte känns lika moderna och coola som pekkänsliga lösningar, men de gör jobbet bra med ett tillfredsställande klick när du trycker in dem. Du kommer inte att råka trycka på något av misstag och du behöver inte lära dig några komplicerade gester som vissa andra hörlurar kräver nuförtiden.

(Image credit: TechRadar)

Funktioner och batteritid

Äldre version av Bluetooth 4.2

15 timmars batteritid

Bra brusreducering

JBL Tune 750BTNC stöder endast Bluetooth 4.2 snarare än den senaste Bluetooth 5-standarden. Det kanske inte låter som ett stort problem, men det betyder att förutom att erbjuda kortare parningsavstånd än Bluetooth 5-hörlurar, är 750BTNC inte lika smarta med batterihantering som dem heller.

Det betyder att JBL Tune 750BTNC erbjuder en batteritid på cirka 15 timmar - en siffra som ökar till 22 timmar om du stänger av brusreduceringen (som är på som standard).

Det är bra, men inget anmärkningsvärt i en värld av trådlösa hörlurar som kan erbjuda uppemot 30 timmar med brusreducering aktiverad. Släng in det faktum att det bara finns microUSB-stöd snarare än USB-C och att hörlurarna kräver en laddningstid på två timmar.

Men det är den här typen av uppoffringar du får göra för hörlurarnas billiga pris.

(Image credit: TechRadar)

Med det sagt är den aktiva brusreduceringen som får med JBL Tune 750BTNC ganska bra. Det blockerar massor av externt brus runt omkring dig och det blir omedelbart en utmärkande egenskap i dessa prisvärda hörlurar.

Du kan inte justera funktionen via en app eller kontroller – återigen en kompromiss som är förväntad med tanke på prislappen – men det är ett litet problem när du önskar att du kunde dra upp funktionen för att blockera ut precis allt ljud från omgivningen.

JBL Tune 750BTNC erbjuder också något som kallas "Multi-Port Connection", vilket är ett fint sätt att säga att du kan ansluta till två enheter samtidigt. Det innebär att du kan växla mellan enheter när det passar dig. Det finns också stöd för handsfree-samtal med en perfekt fungerande mikrofon och den där viktiga röstassistent-knappen som låter dig starta Google Assistant och Siri.

Det finns dock inget appstöd vilket innebär att det inte finns någon chans att justera en equalizer eller något liknande. Det känns som ett konstigt utelämnande att dessa hörlurar inte stöds av My JBL Headphone-appen – stöd kan alltid släppas i framtiden, men för tillfället får du klara dig utan den.

(Image credit: TechRadar)

Ljudkvalitet

Bra ljudkvalitet med hög volym

Inget för audiofiler

JBL Tune 750BTNC är kraftfulla och ganska spännande att lyssna på. Om du slår på något som bör spelas med hög volym som exempelvis The Cardigans - My Favorite Game, kommer du få en uppslukande ljudkvalitet, med precis rätt nivå av dunkande i basen utan att de övriga detaljerna i låten blir grumliga.

De fungerar dessutom bra för låtar som ligger mycket i mellanregistret, där exempelvis Billie Eilish - No Time To Die låter smidigt och rent hela tiden. När vi bytte till Whitney Houston - I Will Always Love You, lät varje hög ton positivt förtjusande utan tecken på några vassa toner.

(Image credit: TechRadar)

Den aktiva brusreduceringen säkerställer en uppslukande ljudupplevelse, så att du verkligen kan njuta av alla dina favoritlåtar helt ostört. De låter hyfsta och har en varm ljudbild.

JBL Tune 750BTNC missar dock en viktig detalj som mycket dyrare hörlurar älskar att skryta med. Det finns nämligen inget stöd för aptX Low Latency, vilket förhindrar fördröjning mellan video och ljud.

Istället använder de en standard SBC-codec som kan kännas buggig för audiofiler och de som vill använda dessa hörlurar för att spela och titta på videor, men det är att förvänta sig till det här priset. På samma sätt, utan appstöd, kommer du inte att kunna fippla med någon equalizer. Men överlag låter JBL Tune 750BTNC mestadels bra för dem som inte orkar bry sig om att fippla med inställningar.

Omdöme

JBL Tune 750BTNC erbjuder samma standard för ljudkvalitet och brusreducering som konkurrenter som kostar mycket mer. Det är bara när det kommer till de finare detaljerna som batteritid, appstöd och avsaknaden av adaptiv brusreducering som det lägre priset blir uppenbart.

Trots dessa brister är JBL Tune 750BTNC enkla att rekommendera. De låter bra, de känns bra och blockerar ut från omgivningen tillräckligt bra, även om det inte är adaptivt som dyrare alternativ.

Men sammanfattningsvis är JBL Tune 750BTNCs ett utmärkt par hörlurar som ger dig bra kvalitet till ett bättre pris än de flesta av konkurrenterna.

