JBL Reflect Aero – recension

ANC är bara ok

JBL Reflect Aero: Kort sammanfattning

JBL Reflect Aero kan se ut som de flesta sporthörlurar på hyllorna med deras cirkulära ram kantad med vingspetsar för att hjälpa till att hålla dem på plats när du tränar. Men det finns mer med dessa hörlurar än vad man kan se med blotta anblicken.

Det enda uppenbara som skiljer dem från andra träningshörlurar är deras vattentäthet. Med en IP-klassning på IP68 är dessa trådlösa hörlurar inte bara vattentäta. Du kan dyka ner 1,5 meter i salt- eller sötvatten med dem på i 30 minuter, och de kommer att fortsätta spela de där låtarna (även om du måste ta hänsyn till det faktum att Bluetooth-signaler inte går fram bra i vatten).

Men vänta, det finns mer. JBL förpackar också hörlurarna med andra premiumfunktioner som aktiv brusreducering, pekkontroller, in-ear-detektering och upp till 8 timmars batteritid (totalt 24 timmar med laddningsfodralet). Redan där är priset på 1 490 kr helt ok, och lägg till deras fantastiska ljudkvalitet och det faktum att du kan anpassa pekgesterna för att hantera volymkontrollen så inser du att vi pratar om ett fynd här.

JBL Reflect Aero är inte bara en av de mest funktionsrika hörlurarna vi har testat; de är också ett par av de bästa vattentäta hörlurarna på marknaden.

JBL Reflect Aero: Pris och tillgänglighet

Hur mycket kostar de? 1 490 kr

1 490 kr När finns de att köpa? Tillgängliga nu

Tillgängliga nu Kan man köpa dem i Sverige? Jajamen!

JBL Reflect Aero: Specifikationer Gränssnitt: Bluetooth 5.2

Batteritid: 8 timmar per öronsnäcka, totalt 24 timmar med fodral

Brusreducering: Aktiv brusreducering

Vattentålighet: IP68

Vikt: 13 g per öronsnäcka

JBL Reflect Aero är förvånansvärt prisvärda. Dessa äkta trådlösa in-ear-hörlurar kostar bara 1 490 kr.

Visst, den prislappen är inte i budgetintervallet, men den placerar fortfarande dessa hörlurar i mellanmarknaden, vilket gör dem mer överkomliga än Sony WF-1000XM4, Apple AirPods Pro 2 och till och med Beats Fit Pro. För att vara rättvis ger de tre uppräknade modellerna överlägset ljud och bättre ANC. Men ingen av dem går att dränka i en pool och ingen av dem har en app med en 10-bands EQ så att du verkligen kan anpassa ljudet.

Allt som allt är JBL Reflect Aero definitivt mest prisvärda av alla dessa hörlurar. De är utmärkta hörlurar, inte bara för simmare och aktiva användare, utan också för budgetinriktade konsumenter som letar efter premiumfunktioner.

Värde: 5 / 5

(Image credit: Future / Michelle Rae Uy)

JBL Reflect Aero: Design

Örontipsen inte de bästa för mindre öron

Pekkontrollerna är fantastiska

JBL Headphones-appen utökar funktionaliteten

Designmässigt skiljer sig JBL Reflect Aero inte så mycket från andra sporthörlurar. Faktum är att de påminner väldigt mycket om Beoplay E8 Sport-hörlurarna från Bang & Olufsen, förutom att de är lite klumpigare och definitivt inte lämpar sig för mindre öron, och JBL Reflect Aero har det där fina bikakemönstret på sidan som är vänd mot dina öron.

Så vi kommer inte att gå in på den tråkiga i designen och istället fokusera på detaljerna som skiljer dem åt. Deras laddningsfodral kommer till exempel med en rem som låter dig bära dem runt handleden eller fästa dem i din ryggsäck så att de inte trillar ut när du är på resande fot.

Den kanske bästa aspekten av JBL Reflect Aeros design är touchkontrollerna, som vi måste berömma för att de är lyhörda och anpassningsbara, med hjälpsamma ljuduppmaningar. Du kan till och med programmera två av dessa beröringsgester för att kontrollera volymen – något som den populära AirPods Pro-serien inte erbjöd förrän den andra generationen släpptes, månader efter att JBL Reflect Aero kom ut på gatorna.

För att göra dessa mer inkluderande för olika öronstorlekar kommer dessa hörlurar med inte bara silikonspetsar i tre storlekar utan också tre olika stora vingspetspar. Tyvärr är dessa örontips lite stora. Deras minsta storlek kan fortfarande vara lite för stora för användare med små öron (eller hörselgångsöppningar).

JBL Reflect Aero kommer med appstöd, den appen är JBL Headphones (inte att förväxla med JBL Portable, som är för JBL-högtalare). Du behöver verkligen inte ladda ner appen för att använda hörlurarna, men den är väl värd att ha. Den utökar inte bara deras funktionalitet, utan låter dig också anpassa deras ljud med 10-bands EQ, som låter dig anpassa dessa frekvenser avsevärt.

Design: 4 / 5

(Image credit: Future / Michelle Rae Uy)

JBL Reflect Aero: Prestanda

Ambient Aware är bra, ANC bara ok

Mycket bra ljudkvalitet, basen är lite konstig

Mikrofonen har mindre low-end och inget avvisande av bakgrundsbrus

Det finns mycket att lasta av när det gäller JBL Reflect Aeros prestanda eftersom de gör det mesta bra. Ambient Aware-funktionen (JBL:s transparensläge) är till exempel utmärkt. Vi har upptäckt att den låter dig höra tillräckligt mycket av din omgivning för att ha en konversation med en annan person medan musik fortfarande spelas med cirka 50 % volym.

Du kan också para ihop två enheter samtidigt, så att du enkelt kan växla mellan din telefon och din bärbara dator, till exempel när du får ett samtal på din telefon medan du tittar på en film på din bärbara dator. Det finns också den mycket reaktiva in-ear-detekteringen som är väldigt bra på att upptäcka när du har tagit av en öronsnäcka eller satt på den igen. Samtidigt låter mikrofonen bra för att ringa telefonsamtal – så du kan vara säker på att personen i andra änden hör dig tydligt.

När det gäller ljudkvalitet (med in-app EQ avstängd) kommer sången fram tydligt och ofärgat (inte filtrerat). High end i allmänhet låter väldigt tydligt och detaljerat, om än lite på den ljusa sidan.

Resten är bara ok, i bästa fall bra. Den aktiva brusreduceringen är inget att skriva hem om eftersom den inte riktigt blockerar högre frekvensljud – allt som är i mellan- eller högläge. Det enda sättet det fungerar bra är när du har musik som spelas med högre volym.

Även om du kan ansluta till två enheter samtidigt, kan du bara lyssna från en ingång åt gången. Dessutom måste du också stoppa eller pausa en källa, vänta ett par sekunder och sedan spela upp den andra, vilket kan vara obekvämt när du har bråttom. Mikrofonen är också begränsad i sitt frekvensområde så det är mindre low-end och den har inte avvisande av bakgrundsbrus.

När det gäller ljudet låter mellantonerna lite infällda. I Gemma Hayes "Hanging Around" låter gitarrerna artiga när de borde vara mer i ansiktet eftersom det är en rocklåt. De slår helt enkelt inte så hårt som de borde. Den låga delen är lite konstig. I Taylor Swifts "Maroon" och Billie Eilishs "Happier Than Ever" blir den låga delen tjock och kraftfull. Men i Japanese Breakfasts "Paprika" låter basen anemisk.

Vår gissning är att basfrekvenserna är inkonsekventa som om det finns en dal i frekvenskurvan någonstans i den nedre delen. Och eftersom basen i "Maroon" och "Happier Than Ever" är förvrängd och hamnar lite i mellanregistret, påverkas den inte av den nedgången. Å andra sidan, eftersom den låga delen i "Paprika" är ren bas, tappar den en del av den på grund av den dippningen.

Varning: om de där silikonspetsarna inte passar ordentligt i dina öron kommer dessa hörlurar att låta hemskt. Det övergripande ljudet kommer inte att låta fullt och fylligt, med mellanregisterljudet infällt, basen är mycket återhållsam och den höga delen som inte levererar samma detaljnivå. Se till att öronen är helt ansluten innan du spelar musik eller tittar på videor.

Vi påpekar dessa brister för att göra det klart att JBL Reflect Aero inte sitter på den premium, audiofilnivån, vilket betyder att de inte kommer att ha det mest överlägsna ljudet eller de mest avancerade funktionerna. Men det spelar bara roll för folk som är mycket mer kräsna eller vana vid dyra hörlurar.

Som de står är JBL Reflect Aero bra ljud, funktionsrika öronsnäckor som, trots några egenheter, är bra träningskamrater – speciellt om vatten är inblandat. Med sin IP68-klassning kan dessa vara helt nedsänkta i upp till 30 minuter utan att det påverkar prestandan. Efter att ha testat detta själva kan vi bekräfta att bara de överlever att vara nedsänkta i vatten, men de fortsätter också att spela musik. Och så länge som din telefon är i närheten och du inte gör djupdykning kan du simma varv med dessa på. Låt oss se andra hörlurar göra det.

Prestanda: 4 / 5

Ska jag köpa JBL Reflect Aero?

(Image credit: Future / Michelle Rae Uy)

Köp dem om …

Du behöver funktionsfyllda knoppar att träna med

Från vingspetsarna för att hålla hörsnäckorna säkrade till in-ear-detektion och känsliga touchkontroller är JBL Reflect Aero fyllda med alla de bästa funktionerna för att hålla dig fokuserad på ditt träningspass.

Du vill ha vattentäta öronsnäckor

Med en IP68-klassificering kan JBL Reflect Aero motstå fullständig nedsänkning i vatten, något som de flesta andra hörsnäckor inte klarar av.

Du vill ha bra ljud men vill inte spendera för mycket

Dessa är välljudande öronsnäckor som presterar nästan lika bra som de som kostar 2 500 kr och mer men kostar mycket mindre.

Köp dem inte om …

Du behöver bra ANC

Medan JBL Reflect Aero har aktiv brusreducering, är den något överväldigande. Det finns många andra hörsnäckor där ute med bättre ANC.

Du gillar konsekvent ljudprestanda

Dessa hörsnäckor låter i allmänhet ganska bra men den låga delens inkonsekvens betyder att du aldrig vet hur basen kommer att låta från spår till spår.

JBL Reflect Aero: Sammanställning

Swipe to scroll horizontally Värde Du får många funktioner och bra prestanda för priset. 5 / 5 Design Designen är inget speciellt, men hörlurarna är laddade med så många funktioner, inklusive IP68-klassificeringen. 4 / 5 Prestanda Deras ljudkvalitet är mycket bra, och vattentätningen fungerar verkligen. 4 / 5 Summa JBL Reflect Aero är prisvärda vattentäta hörlurar som ger fantastisk prestanda och en fantastisk funktionsuppsättning. 4.5 / 5