AirPods Pro 2 – recension

AirPods Pro 2: Kort sammanfattning

När du provar nya AirPods Pro 2 kommer den första frågan: Vad är egentligen annorlunda? De första AirPods Pro var ett bra steg framåt för Apple, ljudkvaliteten var bra och den övergripande prestandan bra när du har flera Apple-enheter.

Vad kan förbättras?

Tja, även om designen inte har utvecklats så mycket sedan den första versionen (det är bara en ny ljudventil som antyder att det finns en skillnad) har det nya fodralet en högtalare och ett snörfäste, både för att enkelt hitta de förlorade lurarna och för att kunna fästa dem i väskan eller någon annanstans.

Det finns några nya funktioner som vi också njöt av när vi testade dem: Volymkontroll från stjälkarna är välkommen, även om den är svår att använda, och mikrofonerna har förbättrats för att ge bättre röstklarhet också.

Funktionen personanpassats rumsligt ljud är trevlig att ha, vilket gör att de känns som dina lurar, men vi är inte säkra på att funktionen tillför särskilt mycket.

Ljudprestandan har dock uppgraderats rejält tack vare det nya H2-chippet, och det gör dessa till en riktig utmanare på listan över de bästa äkta trådlösa öronpropparna som finns.

(Image credit: TechRadar)

Apple AirPods Pro 2nd Generation hos Computersalg SE för 3 216 kr (Öppnas i ny flik)

Den övergripande ljudbilden är bred, expansiv och AirPods Pro 2 är utmärkta på att dra ut olika instrument i ljudet. Rösttonerna är tydliga, basen dundrar men inte dominerande - vi fann oss själva att sträcka oss efter dem bara för att sjunka in i en ljudvärld när vi hade ett ledigt ögonblick.

Den känslan av ljudomslutning kommer från en förbättrad brusreduceringsförmåga, och den är lysande på AirPods Pro 2. Slå på den och världen försvinner – det är bland det bästa vi har provat i några äkta trådlösa hörlurar.

Batteritiden har förlängts, men slår inte många andra konkurrenter på marknaden. Om du slår på rumsanpassad stereo, rumsligt ljud och brusreducerande funktioner så får du cirka 4-5 timmar mellan laddningarna, och fodralet kan nu laddas på en mängd nya sätt också.

Kort sagt, även om de är dyra och en riktig investering, om du har investerat i Apples ekosystem är dessa utmärkta, uppslukande och vackert klingande proppar.

AirPods Pro 2: Pris och säljstart

Imponerande pris som förblir detsamma som originalet AirPods Pro

AirPods Pro 2 releasedatum: 23 september 2022

(Image credit: TechRadar)

Om du funderar på att köpa nya AirPods Pro, kommer du att behöva betala 3 295 kr. AirPods Pro 2 släpptes den 23 september 2022.

Detta är exakt samma officiella pris som den tidigare modellen. Men, som nämnts ovan, är den äldre modellen alltid rabatterad nuförtiden hos andra återförsäljare än Apple, så medan båda är tillgängliga kommer den nya versionen i praktiken alltid att vara dyrare.

Att hålla det officiella priset på samma nivå är faktiskt ett mer aggressivt drag från Apple än det ser ut, eftersom nästan alla andra nya flaggskeppsöronsnäckor har ökat priset. De är dyra, ingen tvekan, men många andra stora spelare är ny dyrare …

Pris: 3,5/5

AirPods Pro 2: Design och funktioner

(Image credit: TechRadar)

Designen är nästan identisk med tidigare modeller

Fodralet har samma form, men med några extra tillbehör

Volymkontroll är välkommet, men fungerar oregelbundet

Bra inbyggda mikrofoner för röst

Om du letar efter AirPods med en helt ny design, kommer du inte att få det här. AirPods Pro 2 är exakt samma som den tidigare versionen, med det kortare skaftet och det bredare fodralet att placera dem i.

Sida vid sida kommer du att märka att AirPods Pro 2 har en extra svart sektion utskuren, vilket är en ljudventil designad för att förbättra kvaliteten på ljudet som kommer ut från de diminutiva propparna - och som du kommer att se om ett ögonblick , att ljudkvaliteten är förbannat imponerande.

Den enda andra lilla designförändringen på propparna kommer faktiskt i fodralet, där Apple har packat in extra små örontips för de med tonårsöron.

Även om stjälkarna på AirPods Pro 2 kan se likadana ut, har de nu en ny funktion: Volymkontroll. Vi har sorgligt ropat efter den här funktionen sedan de första AirPods dök upp för år sedan, och den är äntligen här - förutom att den är långt ifrån perfekt.

Det fungerar genom att stryka den lilla skaftet upp och ned och vänta på att det lilla klicket bekräftar en ändring. När du får in rytmen fungerar det bra, trots att de är lite långsamma att svara.

Det är dock så svårt att få till det varje gång - även om funktionen är trevlig att ha och en vi använder den regelbundet, är den inte tillräckligt väl implementerad för att vara felfri.

Den enda andra designändringen kommer på det nya laddningsfodralet, som både håller längre på en enda laddning men också kommer med en ny snoddklämma, samt en högtalare.

(Image credit: TechRadar)

Snoddklämman är en överraskning, vilket gör att man kan bära AirPods-fodralet runt halsen eller fästa det i väskan - men högtalaren är mer av en användbar uppgradering.

Den här högtalaren låter AirPods Pro få "Hitta mina"-funktioner, så att du kan trycka på en knapp på din telefon för att få ett ljud från AirPods Pro-fodralet. Det här är en användbar uppgradering eftersom den tidigare metoden på de äldre modellerna – att få själva propparna att spela ljud – inte riktigt fungerade.

AirPods Pro 2 innehåller också U1-chippet som har lagts till på iPhones på senare tid, vilket innebär att du kan se riktningen på hörlurarna på din telefon också - användbart om ljudet inte spelas.

Det är inte perfekt, då vi ibland helt enkelt inte kunde ansluta till fodralet när vi visste att det fanns i huset någonstans, men vid de andra tillfällena när kopplingen dök upp var det roligt att följa signalen runt huset, med allt starkare vibrationer på telefonen ju närmare vi kom.

Det nya laddningsfodralet har ett annat snyggt knep: Du kan använda en Apple Watch-laddare för att ladda AirPods Pro-fodralet. Det känns så sömlöst att göra att det är svårt att förstå varför detta inte har hänt tidigare, men det är en fantastisk funktion ändå.

(Image credit: TechRadar)

Det finns också en ny AirPods-app i iOS 16, som låter dig gå in och ändra inställningarna på själva AirPods.

En av nyckelfunktionerna här är möjligheten att ställa in personanpassats rumsligt ljud, där en skanning av ditt ansikte och öron kommer att kunna omkalibrera ljudprestandan hos AirPods Pro 2.

Det är svårt att se hur man kan se inuti örat om man håller telefonen på armlängds avstånd från huvudet, men Apple är övertygad om att det gör skillnad.

Inställningen är lätt nog att uppnå, och det finns en markant skillnad med det personliga systemet - mycket mer expansivt och "intressant" att lyssna på, där olika instrument är lättare att notera i mixen.

En annan användbar funktion hos AirPods Pro 2 är den starka röstupptagningen när du använder hörlurarna som ett headset för ett Zoom-samtal eller tar ett telefonsamtal. Du kan para ihop Pro 2 med vilken Bluetooth-enhet som helst som kräver ett headset (som en bärbar dator, surfplatta eller telefon), och på så sätt ha anständiga videosamtal eller ha ett telefonsamtal utan att oroa dig för att hörlurarna inte ska ta upp det.

Det kanske låter som en liten sak, men att kunna använda de nya AirPods som ett headset är avgörande för många människor, och de nya AirPods Pro 2 gjorde ingen besviken i våra tester. Var bara varnad: om du ansluter dem till en PC som kör Windows kan den inaktivera funktionen för automatisk anslutning på din iPhone.

Design: 4,5/5

Funktion: 4,5/5

AirPods Pro 2: Ljudkvalitet och brusreducering

(Image credit: TechRadar)

Ljudkvaliteten är lysande

Brusreduceringen är fenomenal

Rumsligt ljud fungerar bra

Transparens möjliggör naturliga samtal

Okej, låt oss komma in på det som är bra: Hur AirPods Pro 2 faktiskt låter. Kort svar: Fenomenalt.

Längre svar: Trots att Apple bestämde sig för att inte göra AirPods Pro 2 kapabel till Lossless-ljud (även om dess egen Apple Music-plattform stödjer det) är ljudkvaliteten fantastiskt bra.

Det är svårt att sätta ord på hur ett par hörlurar kan ge glädje, för det handlar om hur de möjliggör en koppling till musiken som inte fanns där tidigare.

Sättet som AirPods Pro 2 gör detta på är en kombination av flera faktorer: En tydlig förmåga att separera olika element i musiken, en stark förmåga att återge bas, en skarphet i rösten i synnerhet, och allt i kombination med utmärkt rumslig ljuduppspelning och brusreducering.

Det gör det ännu mer irriterande att lossless audio inte stöds här, eftersom du känner att det kan komma ännu mer från dem, men om det är kostnaden för att hålla priset på samma nivå som 2019, antar vi att vi kan klara det.

Låt oss pausa ett ögonblick med de brusreducerande egenskaperna hos dessa hörlurar, eftersom det verkligen är fantastiskt för ett par öronsnäckor. Visst, vissa in-ear-hörlurar låter dig ställa in nivån på brusreducering beroende på din situation men du kommer att ha svårt att bry dig när du slår på den.

Vi har använt brusreducerande produkter i nästan 20 år nu, när hörlurarna kom med ett massivt extra mikrofonblock för att uppnå bedriften. Men sätt på AirPods Pro 2 i en bullrig miljö och håll i ett av skaften för att aktivera brusreducering.

(Image credit: TechRadar)

Världen blir tyst och du kommer direkt in i en mjuk, bekväm studio där det bara är du och din musik. Effekten är stark och bara den värd kostnaden.

AirPods Pro 2 kommer att ta bort vind, tåg och enkelt eliminera ljudet från en luftkonditioneringsenhet eller fläkt i bakgrunden. Detta är möjligt tack vare H2-chippet som har lanserats med Pro 2, och det är en riktigt bra uppgradering.

Om du kombinerar detta med lite Dolby Atmos-aktiverat ljud på Apple Music eller Tidal, kommer du att använda AirPods Pro 2 som en aktivitet snarare än att bara ha dem som ett soundtrack till en pendling eller promenad. Det är det som är kraften i musik, och Apple har tagit oss ännu närmare den optimala ljudupplevelsen.

Vi provade ett antal låtar för att uppleva de olika lägena och funktionerna hos AirPods Pro 2, och det viktigaste som slog oss var det stora ljudet i öronen jämfört med de ursprungliga AirPods Pro från tre år sedan.

Visst, de kommer aldrig att konkurrera med dedikerade over-ear-hörlurar, men de kompenserar mer än för det med den lätthet och bekvämlighet som äkta trådlösa hörlurar erbjuder. Det är också sant att AirPods Pro 2 definitivt har valt "säkert" ljud - det är inte "dra ner byxorna och slå dig" häpnadsväckande ljud, men det är en enormt njutbar ljudupplevelse.

När du lyssnar på Coheed och Cambria's The Embers of Fire, är det första som slår an sprakande eld som kryper upp bakom dig, rullar upp till ett crescendo av trummor som hanteras med verklig stabilitet.

Lyssna på Violence Broken av No Mono, och den känslomässiga sången bryter igenom musiken riktigt tydligt, samma stabilitet betyder att varje trumslag är rikt medan sången är skarp och känslosam.

(Image credit: TechRadar)

Flirting with June av Les Gordon visade hur rumsligt ljud verkligen skiner, och stereoljuden poppade fram och tillbaka med en liknande skarphet, och det upprepade 'Yeah!' från Prince i When Doves Cry slingrade runt vårt huvud när låten började.

Även när du inte använder Apple Music eller Dolby Atmos är ljudet anständigt. Om man jämför The Ting Tings’ Fine and Dandy, absorberas den tonliga öppningen snabbt av bakgrundssynth och elgitarr, och där den ursprungliga AirPods Pro förblev lite för tunna, finns det en tydlig utveckling till ett expansivt ljud med nya Pro 2.

Det är inte bara musik som gynnas heller. Medan vi hade en timme att döda under testet, lade vi upp nya Thor: Love and Thunder på en iPhone 14 Pro Max och aktiverade rumsanpassad stereo i AirPods Pro 2.

Ljudets rikedom, förmågan att följa huvudet perfekt i rummet och klarheten i filmen på iPhones OLED-skärm gjorde att vi kände oss helt absorberade och förlorade oss helt i upplevelsen trots att vi var mitt i en mycket bullrig matsal med människor som kom och gick.

Huvudspårningen är mycket mer subtil på AirPods Pro 2, jämfört med något som LG Tone Free T90, men vi ser fortfarande inte riktigt poängen med funktionen för det mesta.

Det finns några roliga inslag - lyssna på Weaver of Dreams av Freddie Hubbard, och den jämrande trumpeten till vänster och det mjuka trumslaget till höger är tydligt urskiljbara - och att vrida på huvudet för att "titta" på varje instrument ger plötsligt en suggestiv känsla av att vara i en rökig jazzklubb med lågt ljus.

Men för andra låtar där Dolby Atmos inte är tillgänglig är det i princip bara ljudet som kommer rakt mot dig framifrån, och att vrida på huvudet gör att det rör sig lite.

Som vi har nämnt tidigare är peronanpassad inställning värt att göra, helt enkelt för att det tar cirka 30 sekunder och verkar förbättra ljudprestandan genom att skräddarsy det efter din egen hörsel. För audiofiler kanske de uppskattar den här funktionen, men de flesta kommer att få kämpa för att veta om saker och ting verkligen är bättre.

(Image credit: TechRadar)

Den andra saken som H2-chippet nu möjliggör är ett nästan felfritt transparent läge. Om du öppnar mikrofonerna på AirPods Pro 2 (genom att trycka länge på skaftet när du är i brusreducerande läge) kommer det att öppna upp världen igen - och det är så tydligt att du enkelt kan ha en konversation med någon annan när du har på dig hörlurarna.

Du kommer att behöva stänga av musiken, eftersom det är lite för mycket att bearbeta, men det är lätt att glömma att du har hörlurarna på dig när du pratar med någon. Det får oss att önska att AirPods Pro 2 hade en automatisk transparent-funktion, där när du började prata den automatiskt skulle stänga av musiken och öppna mikrofonerna, som hos Sony WH-1000XM5.

Apple har också slängt in adaptiv transparens, där hörlurarna övervakar ljudförhållandena 48 000 gånger i sekunden för att snabbt dämpa plötsliga ljud som en siren eller borr, men vi stötte inte på något sådant i våra tester för att säga hur bra det fungerade.

Ljudkvalitet: 4,5/5

Brusreducering: 5/5

AirPods Pro 2: Batteritid

(Image credit: TechRadar)

Apple har ökat batteritiden för AirPods Pro 2 för att klara 6 timmars användning på en enda laddning, med brusreduceringen aktiverad - och det är vad vi fick i våra tester också.

Men vi hade dem mestadels i brusreducerande läge med rumsanpassad stereo och rumsligt ljud aktiverat, för att få den fulla upplevelsen, och Apple uppskattar att detta borde pågå närmare fem timmar.

Det verkar lite generöst, då en enda timmes lyssning minskar batteritiden med cirka 25 % - men enligt vår uppfattning handlar det mer om fodralets förmåga att ladda hörlurarna, eftersom ingen kommer att lyssna fyra timmar i sträck regelbundet.

AirPods Pro 2-fodralet kan nu hålla 30 timmars laddning - eller fem laddningar av AirPods - men, återigen, vi tyckte att detta var lite generöst. Missförstå oss rätt, vi hade sällan problem där både AirPods och fodralet var slut, men vi uppskattar att du behöver fylla på det en gång i veckan - och det finns massor av äkta trådlösa hörlurar som håller längre.

Du kan stoppa in AirPods Pro 2 i fodralet när de är helt döda, och fem minuter senare är du redo för ungefär en timme - det är användbart.

När du ändå behöver ladda är de ovannämnda metoderna bra. Det är det nya med att använda Apple Watch-laddaren för att ladda upp AirPods Pro 2-fodralet, Lightning-porten i botten, du kan placera dem på en iPhone MagSafe-laddare eller bara lägga fodralet på en Qi-aktiverad laddningsplatta.

I grund och botten, investera i ett par laddningsplattor för hem och arbete så kommer du förmodligen aldrig att få batteriproblem igen.

Batteritid: 4/5

AirPods Pro 2: Ska jag köpa dem?

Swipe to scroll horizontally Attributes Notes Rating Värde Inte billiga, men inte stigit i pris sedan 2019 3.5/5 Design En funktionell, lättanvänd form 4.5/5 Funktioner Bra uppgraderingar, men volymkontrollen behöver arbete 4.5/5 Ljudkvalitet Fantastisk ljudkvalitet 4.5/5 Brusreducering Världsledande brusreducering 5/5 Batteritid Tillräckligt länge utan att vara marknadsledande 4/5

Köp dem om …

Du vill ha bra ljud

AirPods Pro 2 låter briljant och stänger ute den verkliga världen så bra - om du vill unna dig själv kommer du verkligen att uppskatta det. Det är lite på den "säkra och stabila" sidan, men det är fortfarande en trevlig upplevelse.

Du har alla möjliga Apple-saker

Om du har en iPad, Apple TV, Apple Watch eller liknande, då kommer du verkligen att kunna dra nytta av fördelen med dessa hörlurar och den sömlösa växlingen.

Köp dem inte om …

Du vill spara pengar

Med så många briljanta och äkta trådlösa in-ear-hörlurar där ute är dessa kanske en onödig kostnad.

Du inte har en iPhone

Om du ären Android-användare kommer du inte att få lika stor nytta av dessa hörlurar (även om det inte är lika illa som tidigare). Men det finns massor av andra mer Android-vänliga modeller där ute, som Sony WF-1000XM4.

Överväg även

Om vår Apple AirPods Pro 2-recension får dig att överväga andra alternativ, får du här tre andra äkta trådlösa in-ear-hörlurar att titta på.

(Öppnas i ny flik) Sony WF-1000XM4

XM4 från Sony är våra favoriter bland äkta trådlösa hörlurar. De har inte Apple-faktorn eller den nu ikoniska designen med stjälkar, men brusreducering, komfort och ljud är här bäst i klassen och det till samma pris som AirPods Pro 2. Läs hela vår recension av Sony WF-1000XM4 (Öppnas i ny flik)

(Öppnas i ny flik) Audio-Technica ATH-SQ1TW

Om du letar efter ett mycket mer prisvärt alternativ för äkta trådlösa in-ear-hörlurar rekommenderar vi Audio-Technica ATH-SQ1TW. De ser ovanliga ut och det finns ingen ANC här, men för priset är prestandan utmärkt. Läs vår fullständiga recension av Audio-Technica ATH-SQ1TW (Öppnas i ny flik)