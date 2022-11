Audio-Technica ATH-SQ1TW – recension

Audio-Technica ATH-SQ1TW: Kort sammanfattning

Audio-Technica ATH-SQ1TW trådlösa öronproppar är bara för coola att se på. Dessa söta men kubistiska knoppar är inte bara snygga, de kommer också få dig att bli minst lika glad över det fina ljudet som det fina utseenden – och efter att ha hört dem måste vi helt enkelt uppmärksamma dig på dem.

Audio-Technica ATH-SQ1TW kan mycket snart få en plats bland de bästa in-ear-lurarna vi har testat. Och de är tillräckligt bra för att kanske till och med ta sig in på vår topplista över bästa trådlösa hörlurar också – eftersom det utmärkta ljudet här garanterar rekommendationen oavsett pris.

Audio-Technica är ett 60 år gammalt företag och den Tokyo-baserade ljudspecialisten har varit ett legendariskt namn i över ett halvt sekel. Att packa upp dessa billiga öronsnäckor är att köpa en del av den historien, på det coolaste sättet. Dessa hörsnäckor skriker inte ut sina ljudmässiga fördelar – det behöver inte – men de är värda sitt arv.

ATH-SQ1TW är ett tydligt bevis på att Audio-Technica älskar Audio-Technica just nu. Företaget har inte försökt efterlikna några andra öronproppar, eller något konkurrerande ljudmärke. Företaget vet vad man gör på marknaden efter 60 år, och det syns i detta lilla, anspråkslösa, vinnande par hörlurar.

Lurarna kommer i inte mindre än sex läckra färger (Caramel, Popsicle, Cupcake, Blueberry, Lakrits och Popcorn) och du får Bluetooth 5.0, 20 timmars batteritid , en vacker produkt som passar bekvämt, on-ear-kontroller som fungerar bra (inklusive volym) plus ett låglatensläge, en genomhörningsfunktion och ett ljud som är mer expansivt, tydligare och generellt bättre än något annat du kan köpa i denna prisklass.

Så länge en brist på en egen app och aktiv brusreducering inte är deal-breakers, bör dessa billiga öronproppar finnas på din lista.

Audio-Technica ATH-SQ1TW: Pris och säljstart

800 kr

Lanserade: 1 december 2021

Även om de lanserades till ett redan lågt pris, kan du nu sänka kostnaden ytterligare när du köper dessa Audio-Technica-öronproppar, förutsatt att du vet var du ska leta.

Efter att ha funnits nästan ett år på marknaden har priset på dem nu sjunkit sjunkit till låga 800 kr - och till det priset är de verkligen ett fynd.

Audio-Technica ATH-SQ1TW: Funktioner

Bluetooth 5.0 och en elegant byggkvalitet

Användbar genomhörningsfunktion

Volymkontroll på örat

ATH-SQ1TW erbjuder exklusiva 5,8 mm-drivrutiner plus en "IPX4-ekvivalent" stänksäker design och massor av användarvänliga funktioner.

Som nu är normen slås hörlurarna på automatiskt när de tas ur fodralet, stängs sedan av och börjar laddas när du sätter in dem igen. Men placera dem i öronen från fodralet och propparna meddelar sin batterinivå och status, vilket är en betryggande high-end touch på denna budgetnivå. Tryck på en hörsnäcka så kommer en röst att säga "spela", "pausa" eller liknande också, vilket håller dig uppdaterad. Det finns också dubbla anslutningar så att du kan ansluta till din bärbara dator och telefon samtidigt, till exempel.

Touchkontrollerna på öronsnäckorna fungerar extremt bra under våra tester, vilket gör att du kan hantera musikuppspelning (med den högra hörluren), svara på samtal och på ett avgörande sätt justera volymen direkt från hörlurarna (via den vänstra). Ett långt tryck på vänster hörsnäcka initierar och avbryter dessutom låglatensläget (för att se till att åtgärden matchar ljudet när du spelar spel på din telefon eller när du tittar med en Bluetooth-aktiverad TV), samtidigt som du trycker länge på höger och tar bort genomhörningsfunktionen, som filtrerar in externa ljud utan att bussmotorer och liknande förstör eller förvränger kvaliteten på din musik.

Och det finns till och med en relativt effektiv sidotonsfunktion, tack vare mikrofonen inbäddad i varje hörsnäcka, som låter dig justera volymen på din egen röst genom att knacka på den vänstra hörsnäckan under samtal – som vi fann vara tydlig och stenhård.

Google Fast Pair finns också med, för en-touch-parning med Android-enheter, och du kan njuta av upp till 6,5 timmars användning med hörlurarna fulladdade plus ytterligare 13 timmar från laddningsfodralet, i totalt 19,5 timmar.

Laddning i bara 15 minuter (eller ungefär) med USB-C-laddaren ger också cirka 60 minuters kontinuerlig uppspelning, även om fodralet inte stöder trådlös laddning.

Vad du inte får är aktiv brusreducering eller en medföljande app, men på den här nivån (och tack vare de imponerande nivåerna av passiv isolering som tillhandahålls av propparna) saknar vi inte dessa förmåner. I budgetutrymmet representerar funktionsuppsättningen här ett förnuftigt beslut från Audio-Technica. Vi föreställer oss att uppdraget var att fokusera på grunderna och göra dem bra – vilket är precis vad som har uppnåtts.

Kanske det enda vi kanske har hoppats på som inte finns här är automatisk avstängningsidentifiering, men ärligt talat, ATH-SQ1TW är så sympatiska att det knappast är en stor sak.

Funktioner: 4.5/5

Audio-Technica ATH-SQ1TW: Ljudkvalitet

Utmärkt separation och tydlighet

Energiska

Behagligt musikaliska över frekvenserna

Du får inte aptX HD, LDAC eller högre upplösnings-codecs, men vad du får är en smidig, nitisk, musikaliskt tilltalande prestanda över frekvenserna. Precis som med det estetiska är ljudet här vad vi kan kalla "lite av allt rätt".

Varje seriös jämförelse mellan dessa in-ears för 800 kr och klassledande produkter från Sony, Apple, Bose eller Sennheiser blir lite orättvias – och det finns helt enkelt inte någon riktigt konkurrensttill det priset, bortsett från ÄNNU billigare (och lika välljudande) Cambridge Audio Melomania 1 Plus. Men med tanke på de detaljer, klarhet och neutralitet som erbjuds här är prestationen enorm med tanke på att dessa öronproppar är klassledande på nivån.

Vi upptäckte faktiskt att det som Audio-Technicas saknade i precision och timing när det gällde sammanhållning (vilket var en mycket liten brist) kompenserade de för i energi, i direkt jämförelse.

Streama Perfume Genius' On the Floor på Tidal och det komplexa introt kommer igenom med sådana detaljer att vi noterar diskantelement i vårt högra öra som vi aldrig hört det tidigare.

Byt till Aerosmith's Dream On, och Steven Tylers tonsatta ackord, skapade när han låg under sin pappas piano som treåring och lyssnade på honom spela klassisk musik (som avslutades när Steven var 14 år gammal) är känslosamma och får gott om utrymme i mixen.

Dessa lurar är inte blyga eller fåordiga, på något sätt. Om en inspelning är mindre än förfinad får du det utan spärrar – vilket innebär att de kommer att lysa upp dina utvalda streamingtjänster, band och sångare på sätt som du kanske inte har hört tidigare. Ge dem din musik och de kommer att fira den efter bästa förmåga – och vi måste säga att vi är stora fans.

Ljudkvalitet: 5/5

Audio-Technica ATH-SQ1TW: Design

Finns i sex aptitretande färger

Vacker kubistisk design

Hörsnäckan väger bara 5,2 g

Låt oss börja med själva hörlurarna. De är små och lätta, på 5,2 g vardera, och även om JLabs Go Air Pop bara väger 3,7 g per hörsnäcka kommer de att passa praktiskt taget alla mänskliga öron. De passar verkligen våra mindre hörselgångar, och med totalt fyra öronproppar i olika storlekar (vilket är en mer än vad som brukar erbjudas) kommer de nästan säkert att fungera för dig också.

Designen på dessa hörsnäckor är verkligen vacker, med LED Bluetooth-anslutningslampor som lyser upp små "L" och "R" i det övre hörnet av varje propp så att du inte behöver stirra på dem för att ta reda på vilken som är vilken. Sätt i dem, vrid fast dem och du är redo.

ATH-SQ1TWs fodral är lika vackert på ett minimalistiskt men unikt sätt. Detta är Audio-Technicas lösning. Vårt testexemplar är svart som "lakrits", men vi älskar särskilt färgen "Popsicle". Fodralet stängs lugnt som en resväska (snarare än en ryggsäck) och det laddas via USB-C.

En snabb laddning på bara 15 minuter ger cirka 60 minuters kontinuerlig uppspelning om du har bråttom, men laddas fullt på två timmar för att ge totalt 20 timmars speltid – 6,5 timmar från propparna och 13,5 timmar från fodralet.

Sammantaget bör den inneboende skönheten i denna lilla produkt inte underskattas. I ett hav av AirPods-imitatörer har Audio-Technica gått efter något lite annorlunda – och annorlunda kan vara bra.

Design: 5/5

Audio-Technica ATH-SQ1TW: Värde

Utmärkt anslutning och komfort för 800 kr

Svårslagen i prisnivån

Ingen medföljande app

För 800 kr representerar Audio-Technicas ATH-SQ1TW exceptionellt bra värde. Trots avsaknaden av en medföljande app eller aktiv brusreducering får du en imponerande exakt uppsättning funktioner som alla hanteras av de pålitliga on-ear-kontrollerna. Och ljudet är bra.

För konstruktion, batteritid och funktionsuppsättning på denna budgetnivå är Audio-Technicas beslut här perfekta. Dessa hörsnäckor är en värdig hyllning till allt Audio-Technica har gjort hittills inom musikbranschen, vilket förmodligen är den största komplimang vi kan ge dem.

Dessa öronproppar är inte ens ett litet dugg opålitliga (som du skulle bli förlåten att förvänta dig, med tanke på pris) och om du vill ett par av de bästa iskalla ljudkotletterna du kan få för 800 kr, kan detta vara helt rätt par.

Värde 4.5/5

Ska du köpa Audio-Technica ATH-SQ1TW?

Audio-Technica ATH-SQ1TW Attributes Notes Rating Funktioner Utmärkta förmåner på nivån, trots avsaknaden av auto-off, app eller ANC 4.5/5 Ljudkvalitet Här lyser dessa proppar med detaljer, energi och elegans 5/5 Design Minimalistisk, kubistisk skönhet och en ny form som inte borde fungera men gör det ändå 5/5 Värde Ett utmärkt köp för pengarna, så länge bristen på ANC och appstöd inte är ett problem. 4.5/5

Köp dem om …

Du vill ha de bäst klingande äkta trådlösa knopparna för 800 kr

Det här otroligt prisvärda erbjudandet har ljudkotletter som ingen annan lösning har lyckats med på den här nivån.

Du gillar att se bra ut (och lite annorlunda)

Är dessa de coolaste små hörsnäckorna på planeten? Svårt att säga. Men utseendet och färgerna sticker ut mot genomsnittet, ingen tvekan om det.

Köp dem inte om …

Du vill ha brusreducering

Det finns ingen aktiv brusreducering här, tyvärr, även om genomhörningsfunktionen fungerar vackert om du vill hålla dig medveten om din omgivning.

Du vill verkligen ha appsupport

Även om Audio-Technicas öronsnäckor klarar sig utmärkt utan en medföljande app (volymkontroll på örat, en röst i örat för att berätta om batteritiden, en användbar genomhörningsprofil) om du vill ha en visuell fingervisning om funktionerna på din enhet , du kommer inte att få det här.

Recenserade i September 2022