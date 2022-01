Sony WF-C500 - recension

Kort sammanfattning

Ett företag behöver vara antingen väldigt modiga eller fulla av självförtroende för att ta sig an marknaden för plånboksvänliga true wireless-hörlurar. Kan du gissa vilken kategori Sony hör till?

Sony WF-C500 har förnuftiga tekniska specifikationer, låg vikt och bra bekvämlighet. Batteritiden på totalt 20 timmar inklusive laddning i fodralet är kanske inte våldsamt imponerande, men 10 timmar direkt ur varje enskild hörlur är desto trevligare. Ljudbilden är både rapp, detaljerad och engagerande och är tydligt exempel på vad företagets expertis inom området kan bidra med.

Inom marknadssegmentet finns det dock gott om konkurrenter från minst lika modiga och kompetenta företag, något som gör att svagheter som begränsad bas, knappt godkänd batteritid och något instängt ljud lämnar målet öppet för konkurrerande produkter. För en gångs skull så är Sony inte det självklara valet för allt och alla.

Pris och lanseringsdatum

Rek. cirkapris 800 kr

I butik nu

Sony WF-C500 finns att köpa i butik redan nu och har ett rekommenderat cirkapris på 800 kr. Räkna dock med att kunna hitta de till lägre pris än så, allra helst om du springer på någon trevlig rea.

Marknaden för true wireless-hörlurar av den här typen för under 1000 kr lockar tydligen Sony och företaget skulle nog gärna ta sig an en ordentlig marknadsandel här. Även om ära och rykte från företagets dyrare produkter säkerligen spiller över till viss del på WF-C500 så kommer Sony få en tuff kamp mot andra mycket kompetenta konkurrenter.

Företag som Cambridge Audio, Jabra, Panasonic, Samsung och Sennheiser (för att nämna några) har alla liknande prissatta produkter som dessutom är riktigt trevliga. Några är rent av bättre än WF-C500, åtminstone på pappret. Ingenting är någonsin enkelt, eller hur?

Design och funktioner

20 timmar batteritid

Bluetooth 5

Lätta och välbyggda

Det är inte ofta vi får chansen att kritisera Sony för hur företagets produkter är designade och byggda. Detta inkluderar WF-C500 som på alla sätt är en uppvisning av design och byggkvalité. Med en kompakt design och låg vikt (endast 5,4 g per hörlur) så är dessa lätta att placera och passar de flesta öron. Som användare erbjuds du tre varianter av gummipluttar för att du ska kunna välja en storlek som passar dig väl.

Trots den lilla storleken så har Sony hittat plats för relativt stora fysiska kontrollytor på varje hörlur, tryckknappar som styr uppspelning, volym och aktivering av röstassistent. Det finns även mikrofon på båda hörlurarna för interaktion med röstassistent såväl som telefonsamtal.

Om du så föredrar finns även möjlighet att styra hörlurarna via Sonys exemplariska app, 'Headphones Connect', som du finner i App Store respektive Play-butiken beroende på mobilt operativsystem. Utöver generell styrning av dina hörlurar så är det även här du hittar EQ-inställningar, styra blåtandskopplingens prioriteringar, låta hörlurarna analysera dina öron (WF-C500 är kompatibla med Sonys 360 Reality Audio) samt aktivera eller avaktivera det som kallas DSEE, Digital Sound Enhancement Engine. DSEE är tänkt att kunna skala upp standardljudfiler till nära nog högupplöst standard. Möjligheten att själv kunna styra detta ger dig möjlighet att testa dig fram till om det faktiskt innebär någon praktisk skillnad eller ej.

Batteritiden är en högst medioker upplevelse på totalt 20 timmar, även om det är lite mer trevligt att se att 10 utav dessa timmar finns i hörlurarna i sig. Med 10 minuter laddning får du dessutom en hel timme uppspelning i retur och i kartongen medföljer en kort USB-C till USB-A för detta syfte. Sony WF-C500 använder Bluetooth 5 för sin trådlösa anslutning och när det digitala ljudet överförts så tar högtalarelement på 6 mm över jobbet för att leverera detta till dina öron.

IPX4 står för fukt- och stänktåligheten i hörlurarna och vad gäller det visuella så finns de i fyra olika färger, grönt och orange utöver de klassiska svarta och vita varianterna. Lägg till snabbkoppling till Android-enheter och Windows 10-datorer och du har en riktigt trevlig produkt.

Som du kanske märker så finns det dock vissa kompromisser som Sony fått göra för att få dessa hörlurar att kosta under tusenlappen. Det saknas aktiv brusreducering, det finns ingen trådlös laddning och laddningsfodralet i sig är inget man skriver långa hyllningar om, även om det gör vad det ska. Men, så länge de viktigaste delarna av ett par hörlurar finns och levererar, så är vi helt okej med dessa kompromisser.

Ljudbild och prestanda

Peppigt och välorganiserat ljud

Bra detaljnivå

Något instängt ljud

Sony WF-C500 är klart kapabla att hantera tjänsten Tidals masterformat med synnerligen högkvalitativa digitala ljudfiler. Det var ingen större utmaning att leverera 'The Magnetic Fields' låt 'You Must Be Out Of Your Mind' på ett mycket tillfredställande sätt. En bra början för att se vad dessa går för.

Att prata om stereofokus och separation kan kännas lite överflödigt när det handlar om hörlurar, men det finns tillräckligt många dåliga exempel på marknaden som inte kan leverera detta på ett korrekt sätt för att det ska vara självklarheter. WF-C500 har dessbättre inga som helst problem med att göra klart vad som är vad och låta dig följa varje enskilt instrument, trots att låten är full av instrument som delar mer eller mindre samma frekvensområde.

I lägre frekvensområden finns det dock vissa begränsningar, även om det mestadels är välformade och informativa toner som når fram men utan att samtidigt tränga sig på mellanregistret. I de högre tonerna rundas det av en smula tidigt, förmodligen av vänlighet, men ändå med en tydlig och intressant leverans.

Vad gäller mellanregistret hittar vi en bra balans när det gäller sång. Stephin Merritts barytona röst vandrar mellan bas och mellanregister men är samtidigt full av karaktär och detaljer. Den ryms i ett fint litet utrymme, något som gör den än mer närvarande och kommunikativ.

Byt till det mer allmänt breda men kanske något mindre tillfredställande soundet av Kanye Wests Jail och WF-C500 klarar mer än väl av att beskriva dynamiken i inspelningen. De gör ett bra jobb i att få tystnaden och utrymmet i låten att vara minst lika viktigt som de faktiska ljuden och visar på samma gång upp en ren och låg nivå av brus under tiden.

Det ska dock tilläggas att allt detta förutsätter att EQ-inställningarna är neutrala och platta rakt av. Även om det finns alla möjligheter att anpassa ljudet efter egna önskemål, så anser vi att den neutrala EQ-inställningen är där Sony låter bäst. Men för all del, utforska gärna 'clear bass'-läget, så länge du är medveten om att det inte finns någonting 'clear' i det hela.

Bör jag köpa Sony WF-C500?

Köp de om...

Du värdesätter komfort

WF-C500 är bland de lättaste hörlurarna du kan bära och ger bra passform och viss vattentålighet.

Du värdesätter fokuserad och väldefinerat ljud

Dessa hörlurar beskriver ljudbilden på ett övertygande sätt.

Du gillar varumärkesstämpeln

Sonys rykte vad gäller true wireless-hörlurar är bland de bästa, mycket tack vare de utmärkta hörlurarna i WF-1000-serien.

Köp de inte om...

Allt handlar om bas

Det finns bas här, men andra konkurrerande produkter som exempelvis NuraTrue Wireless Earbuds erbjuder mer av den varan.

Du vill kunna spela musik non stop

Ett stort antal konkurrerande produkter erbjuder mer imponerande batteritid, exempelvis Cambridge Audio Melomania 1 Plus och Lypertek PurePlay Z3 2.0.

Du söker aktiv brusreducering

I WF-C500 hittar du ingen aktiv brusreducering utan vill du kunna avnjuta din musik i fred ur ett par Sony-hörlurar, då kan vi starkt rekommendera Sony WF-1000XM4.