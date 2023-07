Det første halvåret av 2023 har budt på en sterk utvikling innen OLED-TV-markedet. Her har vi opplevd kraftige ytelsessprang fra LG og Samsung, som begge bidrar til å føre OLED-teknologien fremover. Og selv om den viktigste utviklingen har skjedd innenfor det høyeste prissegmentet, ha det også skjedd en viss fremgang når det gjelder de rimeligere TV-modellene. I midtsjiktet har utviklingen vært mer beskjeden.

De beste OLED-TVene plasserer seg ofte også høyt i vår oversikt over de beste 4K-TVene, der man både finner eksklusive og prisgunstige modeller. Spennet i årets utvalg er omtrent det samme som fjorårets, der Samsung har tilføyet en enda rimeligere serie i sortimentet, mens LG har fjernet en av sine, nemlig innstegsmodellene i A-serien.

Nedenfor skal vi grave dypere i de nye OLED-TVene som har kommet så lagt i 2023. Vi tar også for oss lanseringer vi venter oss senere i år, sammen med nyheter om OLED-kategorien i TV-markedet som også kan påvirke neste års salg, enden fra et prismessig eller teknologis perspektiv. Hensikten med denne artikkelen er at alle som er interessert i OLED-TVer får en oppdatering om tilstanden, slik at de enklere kan fatte en beslutning når det er tid for å kjøpe en ny TV.

OLED-TVer i 2023: Hvilke lanseringer er de viktigste så langt i år?

Da vi for første gang hvilte blikket på Samsung nye S95C serie OLED TV under CES 2023, forsto vi umiddelbart at selskapet hadde utrettet noe helt spesielt. Forgjengeren S95B ble bare solgt i formatene 55" og 65", men med den nye serien er det også kommet enn 77-tommer.

Samsung hevder at S95C-serien kan skilte med en økning av lysstyrken på 30 % sammenlignet med forgjengeren. Begge apparatene gjør bruk av selskapets egen QD-OLED-teknologi, der et OLED-panel kombineres med et kvanteprikkfilter, slik at fargedetaljer og -metning styrkes. Som selskapet forklarte under messen, er dette fremskrittet gjort mulig av en ny Quantum HDR OLED Plus-egenskap som gjør bruk av dyplæring og kunstig intelligens for å kunne finjustere lysstyrken helt ned på pikselnivå.

Vi merket oss disse forbedringene allerede da vi da vi dannet oss et førsteinntrykk av Samsungs nye OLED-TV, og de ble bekreftet i vår test av Samsung S95C. Og ikke bare bekreftet. Økningen i lysstyrke viste seg å være enda kraftigere enn antatt. Dessuten er jevnheten i svartnivåene forbedret, og det samme gjelder renheten i fargene. Nye S95C er rett og slett den beste OLED-TVen vi har testet så langt i 2023.

LG G3 er en annen nykommer vi har vært veldig spent på helt siden vi fikk tatt vår første titt på nye G3 OLED. Hovedårsaken er at LGs nyeste OLED-flaggskip gjør bruk av Micro Lens Array (MLA) og META, to teknologiske fremskritt som øker den maksimale lysstyrken med 70 % sammenlignet med ordinære OLED-modeller som LGs nye modeller i B3 serie. G3-serien har også en ny α9 Gen 6 AI-prosessor, som forsterker det høye dynamiske området ved hjelp av en egenskap kalt OLED Dynamic Tone Mapping Pro, som deler inn bildet i 20 000 små blokker og optimaliserer hver av dem i sanntid.

Vi har også hatt vårt første møte med G3 OLED, og vi har dessuten hatt gleden av å bli bedre kjent med mellomsjiktmodellen C3 OLED, som vi opplevde som en super, prisgunstig modell som egner seg spesielt godt for både filmentusiaster og gamere. Den kan skilte med små, men likevel merkbare forbedringer av lysstyrken og bildebehandlingen sammenlignet med C2, vår favoritt-TV i 2022.

Ut over modellene vi allerede har omtalt, finner vi flere spennende modeller blant årets OLED-landeringer så langt – som Samsung S90C og Sony A80L. Denne Samsung-modellen befinner seg et trinn lavere i hierarkiet enn flaggskipet S95C, og den er noe mer omfangsrik i formen i tillegg til at HDR-prosesseringen er mindre avansert. Den er naturlig nok også priset lavere enn S95C, men den er tilgjengelig i de samme størrelsene – altså 55", 65" og 77".

Sony A80L er en ny midtsjikts-OLED som gjør bruk av standardpanelet WOLED, i stedet for det mer avanserte QD-OLED man finner i selskapets nykommer A95L, som vi tar for oss litt senere i denne artikkelen. A80L kan ikke skilte med den samme lysstyrken som LG G3 eller Samsung S95C, men vi opplevde likevel i vår test av Sony A80L at den generelt serverte glimrende bildekvalitet. Det skyldes i stor grad seskapets bildeprosessor Cognitive Processor XR.

OLED-TVer i 2023: Hvilke nykommere venter vi oss i annet halvår av 2023?

En ny TV vi virkelig venter på i spenning, er Sony A95L. Dette er selskapets OLED-flaggskip i 2023. Vi var så heldige å få dannet oss et visuelt inntrykk av A95L, og denne nye OLED-modellen fra Sony virker lovende.

Akkurat som nye Sony A80L, gjør A95L bruk av Cognitive Processor XR for å styrke detaljene i bildene samt HDR-ytelsen. Men her har man også fått en QD-OLED-skjerm samt en fysisk kjøleribbe, noe som skal bedre lysstyrken. Den lydmessige ytelsen har også vært viktig ved utviklingen av A95L, og her har man egenskapen Acoustic Surface Audio Plus, som gjør at selve skjermen vibrerer og og avgir lyd.

Sony A95L blir tilgjengelig i størrelsene 55", 65" og 75" når den kommer på markedet senere i år. Da vil den gi Samsung S95C og LG G3 sterk konkurranse i den mer eksklusive delen av OLED-sjiktet.

Panasonic kommer også med nye OLED-modeller i andre halvdel av 2023. Den vi gleder oss mest til, er MZ2000, som blir selskapets nye flaggskipmodell. I vårt førsteinntrykk av MZ2000, verdsatte vi spesielt den økte lysstyrken, som er blitt mulig ved hjelp av egenskapen Micro Lens Array. Denne finner man også i LGs OLED-TV G3. Den lydmessige ytelsen har også fått oppmerksomhet i MZ2000, med egenskapen 360° Soundscape, som gir et oppslukende lydbilde som minner om Dolby Atmos.

Philips har også et par nye OLED-TVer på trappene. OLED808 og OLED+908 kommer i løpet av andre halvår av 2023. Av de to ser OLED+908 ut til å være mest interessant. Den har et Micro Lens Array-panel og proprietær bildebehandling som gir denne TVen en maksimal lysstyrke på 2100 nits, ifølge produsenten. Det er et kraftig sprang opp, selv fra Samsung S95C. Sistnevte oppnådde maksimalt 1400 nits i våre tester. Dermed blir Philips OLED+908 en utfordrer til modellene på topplisten over de beste OLED-TVene i 2023.

Hvilke andre OLED-modeller som ligger an til å dukke opp med det første kan påvirke kundenes kjøpsbeslutninger? Vel, Samsung kommer trolig med en 83-tommer i S90C-serien, og ifølge ryktene skal den kommende 83-tommeren få det samme WOLED-panelet som benyttes av OLED-modeller som LG C3 og Sony A80L. Dette er en litt uvanlig utvikling, ettersom resten av Samsung S90C-serien er utstyrt med QD-OLED-paneler.

Et annet rykte i samme gate nevner at Samsung har kjøpt inn WOLED-paneler fra LG for å kunne produsere billigere Samsung OLED-TVer. Dette kan se ut til å gå litt på tvers av Samsungs langvarige nølen med å gå helhjertet inn i OLED-teknologien. Påstanden stammer imidlertid fra en pålitelig kilde (Reuters), og med tanke på den økende populariteten til OLED-teknologien virker den også sannferdig.

Er du lysten på å skaffe deg en 32-tommers OLED-TV? En melding fra TFTCentral kan tyde på at mindre OLED-modeller er underveis. Både 32-tommers og 27-tommers 4K-modeller skal snart kommer fra LG Display og Samsung Display. Hvor snart? Det antydes at produksjonen vil unne begynne i tredje kvartal av 2023. Det innebærer at OLED-modeller med små skjermer kan komme på markedet så snart som våren 2025. Hvis du skulle ha lyst til å benytte en OLED-TV som gamingskjerm eller soveroms-TV, med den fabelaktige bildekvaliteten denne teknologien gir, vil altså denne muligheten dukke opp om ikke så altfor lenge.

