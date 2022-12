Beste 50" TV: Disse modellene er best i test

Included in this guide:

Techradars liste over beste 50-tommers TV akkurat nå

«Hvilken 50-tommers TV skal jeg kjøpe?»

Om du lurer på dette, har du kommet til rett sted. Her finner du nemlig vår test-oversikt over de beste 48-, 49- og 50-tommers TV-ene akkurat nå. Hos oss finner du alltid en oppdatert liste over både gamle og nye TV-modeller som er best i test og gir deg mest for pengene.

Vi tester alt fra lyd- og bildekvalitet, programvare, til funksjoner og byggkvalitet. En 50-tommers TV har en perfekt størrelse for mange rom, og vi kan tilby en komplett liste over både billig og dyrt. Enkelte TV-er kan også være ekstra gode til sport, film eller serier, noe testene vil reflektere. Dette er vår oppdaterte liste over de beste 50-tommers TV-ene på markedet akkurat nå.

Beste 50" TV 2022: Disse er best i test

Hvorfor du kan stole på TechRadar Våre ekspertvurderinger bruker timer på å teste og sammenligne produkter og tjenester, slik at du kan velge det beste for deg. Finn ut mer om hvordan vi tester.

LG C1 – best i test Samsung 50BU8500 – beste billige 50" Samsung 50Q80B LG C2 Samsung 50QN90A Samsung The Frame LG OLED48A2

De beste TVene på 48", 49" og 50"

LG OLED48C1 er en fantastisk TV. (Image credit: LG)

1. LG OLED48C1 Best 48" for de fleste Spesifikasjoner Skjermstørrelse: 48" Oppløsning: 4K panel: OLED Smart TV: webOS HDR: HDR10, HLG, Dolby Vision specifications Screen Size 48-inch Condition Ny Dagens beste tilbud Les mer hos CDON NO (Åpnes i ny fane) Les mer hos CDON NO (Åpnes i ny fane) Les mer hos CDON NO (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Nydelig bilde i 4K HDR + Fire HDMI 2.1-porter Grunner til ikke å kjøpe - Gjenskinn i glassflaten - Ikke HDR10+

LG C1 ble lansert i 2021, og den har senere sunket vesentlig i pris. Den er likevel fremtidssikret og gir en utrolig god bildekvalitet – og mye for pengene. Her kan du glede deg til fantastiske bilder i 4K HDR, med Dolby Vision (men ikke HDR10+), OLED-panelenes særegne dype svartnivåer, fyldige farger og et uendelig kontrastforhold. AI-finesser bidrar til å skille objekter fra bakgrunnen og til at oppskalert HD-innhold blir nesten like lekkert som naturlig 4K-innhold.

Denne glimrende OLED-TVen kan skilte med fire HDMI 2.1-porter med støtte for 4K 120 Hz og VRR og egner seg ypperlig til gaming. Dette er likevel ikke en feilfri TV, og vi opplevde problemer med hvordan prosessoren oppskalerer farger og hvor mye gjenskinn det kommer i skjermen på dagtid. Likevel er dette en fantastisk OLED-TV, og den er godt fremtidssikret.

Les vår test av LG C1 (Åpnes i ny fane)

Samsung 50BU8500 gir deg mye for pengene. (Image credit: samsung)

2. Samsung 50BU8500 Den beste billige 50-tommeren Spesifikasjoner Skjermstørrelse: 50" Oppløsning: 4K Panel : LED Smart TV: Tizen HDR: HDR, HDR10, HLG, Grunner til å kjøpe + Super 4K-ytelse + Svært akseptable spesifikasjoner til denne prisen + Slank og relativt elegant Grunner til ikke å kjøpe - Has its limits when upscaling - Sound is quite hard and thin

Samsung 50BU8500 er en av våre favoritter, fordi denne TVen er god på det meste. Den kan skilte med god funksjonalitet, diskret utseende og en bunnsolid konstruksjon til en billig penge. Vi mener den gir deg utrolig mye for pengene, med velkjent Samsung-kvalitet.

Her får du 4K HDR (men uten Dolby Vision), i tillegg til tre HDMI-innganger, talestyring, to fjernkontroller og Tizen-systemet som rommer det du kan ønske deg av strømme-apper til denne prisen. Den ser også flott ut. Selv om bildet ikke er like flott som på de dyreste TVene på markedet, men den gir deg mye for pengene hvis du er ute etter en liten TV til en rimelig penge.

Denne modellen får man forresten fra 43 tommer til 75 tommer, så det er et bredt spekter å velge mellom.

Les vår test av Samsung BU8500 (55BU8500) (Åpnes i ny fane)

Samsung 50Q80B er en fantastisk TV i mellomsjiktet. (Image credit: samsung)

3. Samsung 50Q80B Beste 50-tommer i mellomsjiktet Spesifikasjoner Skjermstørrelse: 49,5" Oppløsning: 4K Panel : LED Smart TV: Tizen HDR: HDR, HDR10+, HLG Dagens beste tilbud Les mer hos Elkjøp (Åpnes i ny fane) Les mer hos Dustin home (Åpnes i ny fane) Les mer hos Elkjøp (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Bredt synsfelt + Flott 4K-oppskalering Grunner til ikke å kjøpe - Svartnivåene kunne ha vært dypere

Samsung 50Q80B er en fantastisk TV i mellomsjiktet for deg som er ute etter en god 50-tommer. Denne TVen har bredt synsfelt, den har fire porter med støtte for HDMI 2.1, samt kompatibilitet for 4K 120Hz, ALLM, HGiG og VRR (inkludert Freesync Premium Pro), slik at den egner seg ypperlig til gaming.

For deg som bare vil ha en TV å se film og serier på, er denne modellen også velegnet. AI-prosessen forstår innholdet du ser på og kan justere bildet i henhold til det, samt fremheve det viktigste og skape stor dybde. Oppskaleringen er dessuten god.

Denne panelteknologien gir ikke så dype svartnivåer som man kan ønske seg, og det er en viss lyslekkasje til tider.

Vil du ha en liten TV av høy kvalitet, er LG C2 et supert valg. (Image credit: LG)

4. LG C2 En super 48-tommers OLED-TV Spesifikasjoner Skjermstørrelse: 48" Oppløsning: 4K Panel : OLED Smart TV: webOS HDR: HDR, HLG, Dolby Vision specifications Screen Size 48-inch Screen Type OLED Condition Ny Dagens beste tilbud Les mer hos Dustin home (Åpnes i ny fane) Les mer hos CDON NO (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Nydelig bilde i 4K/HDR + Fire HDMI 2.1-porter + WebOS er fantastisk Grunner til ikke å kjøpe - Manglende kabelhåndtering - Ikke støtte for HDR10+

LG C2 er den beste TV-en på markedet, så hvorfor troner den ikke øverst på denne listen? Svaret er først og fremst at den minste C2-modellen ikke har den samme lysstyrken som sine større søsken. C1 er veldig lik, og dessuten vesentlig billigere. Men resten av spesifikasjonene er som de større C2-modellene, noe som innebærer full HDMI 2.1-støtte til PS5 (Åpnes i ny fane) og Xbox Series X (Åpnes i ny fane), utrolig lav forsinkelse, svært presise farger og LGs fantastiske smart-TV-plattform webOS. Snartnivåene er herlig dype og kontrastene svært flotte, mens super HDR gjør underverker for filmer og naturdokumentarer.

Vi liker denne TVen svært godt. Her får du alle fordelene av OLED uten å måtte sette av massevis av plass eller penger. Selv om de større C2-modellene er enda mer lyssterke, er dette likevel en imponerende TV. Vil du ha en liten TV av høy kvalitet, er dette et supert valg.

Les vår test av LG C2 OLED (Åpnes i ny fane)

(Image credit: Samsung)

5. Samsung 50QN90A Beste avanserte 50-tommer med gnistrende HDR Spesifikasjoner Skjermstørrelse: 50" Oppløsning: 4K Panel : QLED Smart TV: Tizen HDR: HDR10, HLG, HDR10+ Dagens beste tilbud Besøk nettside (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Full bakgrunnsbelysning + 4K Quantum-prosessor + Høy maksimal lysstyrke Grunner til ikke å kjøpe - Ikke Dolby Vision - Ikke den flotteste QLED-modellen

Samsung QN90A var en av de tidlige modellene som var utstyrt med Samsungs omtalte Neo QLED-paneler med langt flere lysdioder enn i de foregående modellene. Dermed ble skjermen mer lyssterk enn tidligere, og det er godt gjort med en Samsung-modell, og den har dessuten fått et bredere fargespekter. Ved hjelp av nevrale nettverk analyseres bildene, noe som gir bedre HD-oppskalering og bevegelseshåndtering.

Det er likevel et par svakheter vi ikke helt klarer å ignorere, som det litt ustø stativet og den overraskende mangelfulle lyden. Det er heller ikke støtte for Dolby Vision. Det burde likevel ikke hindre deg i å ta en nærmere titt på denne modellen.

Les vår test av Samsung QN90A Neo QLED TV (Åpnes i ny fane)

Hvis du er ute etter å gi rommet et estetisk løft og samtidig få en utmerket TV, er denne et godt valg. (Image credit: Samsung)

6. Samsung The Frame Den stiligste 50-tommeren Spesifikasjoner Skjermstørrelse: 50 Oppløsning: 4K Panel : QLED Smart TV: Tizen HDR: HDR10, HLG, HDR10+ Grunner til å kjøpe + Nydelig laget + Skreddersydd ramme Grunner til ikke å kjøpe - Dyr - Lav lysstyrke

Designer-TVen Samsung The Frame er et spesielt innslag i en oversikt over de beste mindre TV-modellene, men her får du QLED-kvalitet og et flott utseende til en rimelig penge. TVen er ment å stå godt til interiøret, med Art Mode, som viser kunstverk på veggen. Du kan velge hvilken type ramme du vil ha, og hvilken farge den skal få, noe som gir en uvant høy grad av tilpasning.

The Frame er dyrere enn mange av de andre modellene i denne oversikten, men hvis du er ute etter å gi rommet et estetisk løft og samtidig få en utmerket TV, er denne et godt valg. QLED-skjermen er fargesterk og gir gode kontraster, men det finnes TVer til samme pris som gir bedre bilder.

Les vår test av Samsung The Frame (2021) (Åpnes i ny fane)

LG A2 OLED byr på super HDR-ytelse. (Image credit: Future)

7. LG OLED48A2 Beste billige OLED-TV Spesifikasjoner Skjermstørrelse: 48" Oppløsning: 4K Panel: OLED Smart TV: WebOS HDR: HDR10, HLG, HDR10 Pro, Dolby Vision specifications Screen Size 48-inch - 65-inch HDR HDR Screen Type OLED Dagens beste tilbud Les mer hos Elkjøp (Åpnes i ny fane) Les mer hos ComputerSalg (Åpnes i ny fane) Les mer hos Elkjøp (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Dype svartnivåer og detaljrike skygger + Filmmaker-modus gir gode bilder uten justering + Billig til å være OLED Grunner til ikke å kjøpe - Mangler avanserte gaming-funksjoner - Begrenset lysstyrke sammenlignet med bedre OLED-modeller - Lite imponerende lyd

Mindre OLED TVer finnes det ikke så mange av, men A2 LG viser konkurrentene hvordan dette kan gjøres. A-serien omfatter de billigste TVene fra LG, noe som innebærer at de mangler noen av de avanserte spesifikasjnene man finner på selskapets dyrere modeller, serverer den likevel en solid TV-opplevelse til denne prisen. Den er ikke det beste valget for ihuga gamere, for da burde man ha 120 Hz, men den fungerer utmerket til TV-serier og filmer.

Denne modellen er ikke like lyssterk som sine dyrere stallkompiser, så hvis du har en godt opplyst stue, er nok ikke denne det beste valget. Men OLED-panelet serverer dype svartnivåer og flotte kontraster. HDR-ytelsen er spesielt god. Det samme gjelder LGs operativsystem webOS, som er det beste grensesnittet for TV.

Les vår test av LG A2 (Åpnes i ny fane)

Beste 50" TV – Spørsmål og svar

Hvilken 50-tommers smart-TV er best? I skrivende stund er det LG C1 som etter vår mening er den beste 50-tommers TVen. Den demonstrerer alt det gode ved OLED-teknologien, med slående lysstyrke og kontrast og suverene gaming-egenskaper. Vi mener dette er den beste 50-tommeren for de aller fleste, selv om den faktisk bare er på 48 tommer. Men det finnes mange andre flotte modeller å velge mellom.

Hvor mye burde du betale for en 50-tommers TV? 50-tommers TVer kan være veldig billige. Enkelte LCD-modeller får man for under 5000 kroner. Men det blir fort fem ganger dyrere om man skal ha skjermer av god kvalitet, for eksempel OLED eller Mini LED-teknologi. En helt ny 50-tommers OLED-TV fra et anerkjent merke koster fort fra 15 000 kroner og oppover. Langt oppover.

Hva burde jeg se etter med en 50-tommers TV? Med denne beskjedne størrelsen burde du absolutt se etter noen gode egenskaper – for at du ikke skal bli sittende med en stor skjerm som har mangler og visuelle defekter. OLED- eller Mini LED-skjermer er vel verdt å se etter i dette formatet, uten de virkelig ekstravagante prispunktene til større modeller. 50-tommers TVer er en fin innfallsport til førsteklasses TV-teknologi. Skulle du likevel velge LCD, er det lurt å sikre at du får en modell med Direct Full Array Lighting, slik at belysningen blir konsekvent over hele skjermen. Ellers er 4K HDR et minimum, og du vil nok gjerne også sjekke om HDMI 2.1 er inkludert, særlig hvis du er opptatt av gaming, helst med støtte for VRR (variabel oppdateringsfrekvens) og ALLM (automatisk kort responstid).