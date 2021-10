Windows 11 gir deg nok en grunn til å velge Android fremfor iOS

Microsoft har ymtet om en oppdatering i Windows 11 som kommer til å bygge opp under selskapets ambisjoner om å knytte sterkere bånd mellom det nye operativsystemet og Android-enheter.



Nylig, under et Surface-evenement, viste selskapet frem en ny versjon av Din mobil-appen, som lar brukere kople Android-smarttelefoner til PC-er, slik at man får tilgang på meldinger, varsler med mer.



I likhet med Microsofts andre Windows-apper (Kalender, e-postklient, utklippsverktøyet, og så videre), får Din mobil-appen en overhaling i forkant av Windows 11-lanseringen, noe som også innebærer en oppdatering av brukergrensesnittet, som har et sterkt fokus på varsel-panelet.

Din mobil i Windows 11

Selv om Telefon-app-oppdateringen ikke ser ut til å gi brukere noen ny funksjonalitet, så vil appen nå visuelt passe bedre sammen med Windows 11-estetikken, noe som i praksis vil si mer avrundede kanter og en mykere fargepalett.



Brukergrensesnittet er også nytt, hvilket innebærer at varsler nå er å finne på venstre side, og at navigasjonslinjen (der man får tilgang til beskjeder, fotografier, apper og samtaler) er stuet bort i toppen av vinduet.



Dette fører til at det hele ser langt renere og mindre rotete ut, siden man nå får enklere tilgang til viktige varsler, som i dagens versjon er gjemt bak en fane.

Historisk sett har det vært Apple som har ført an når det gjelder synergier mellom PC-er og mobile enheter – fordelene i økosystemet selskapet har laget gjør det mer sannsynlig at brukere eier flere Apple-enheter, og mindre sannsynlig at disse eierne leter utenfor økosystemet når de skal kjøpe nytt.



Din mobil-appen forsøker å gi noen av de samme fordelene til Windows-brukere som eier Android-enheter, via å gi tilgang til blant annet meldinger og samtaler, uten å måtte grave frem mobiltelefonen.

Under Windows 11-lanseringsarrangementet avslørte Microsoft også at Android-apper vil kunne kjøre direkte på Windows 11, og at disse kan lastes ned fra Microsoft STore.



Selv om Windows 11 og Android-enheter antakeligvis aldri vil samarbeide like knirkefritt som iPhone og Mac, så er det hyggelig å se at Microsoft prøver å nå igjen forspranget.

