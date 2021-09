Microsoft lar brukere ta farvel med passord

Microsoft har annonsert en vesentlig endring i sikkerhetsretningslinjene sine, som vil føre til at brukere ikke lenger trenger å benytte seg av tradisjonelle passord for å bruke selskapets tjenester.



Selskapet sier at de har fullført en lovnad om å fjerne passord for godt, og at brukere nå kan logge inn på kontoene sine uten at man trenger å huske kompliserte innloggingsdetaljer.



Ifølge et blogginnlegg fra selskapet inntreffer 579 passordangrep hvert sekund, noe som vil tilsi 18 milliarder angrep i året. Selv om du klarer å lage sterke og kompliserte passord ved hjelp av en passord-generator, og klarer å lagre disse på tilfredsstillende vis via en passordhåndteringstjeneste, så vil nok mange brukere være vel så fornøyde om de kan hoppe bukk over hele prosessen – og det er altså nå mulig, ved hjelp av Microsoft.

For de som finner det ønskelig, kan passordet nå fullstendig fjernes fra Microsoft-kontoer. Istedenfor å bruke et passord til å logge seg inn på Outlook, OneDrive og programvaregigantens andre applikasjoner og tjenester, kan man nå ta i bruk Microsoft Authenticator-appen, Windows Hello, en sikkerhetsnøkkel eller en verifiseringskode som sendes enten til kundens telefon eller e-postadresse.

Slik hopper man bukk over passordet

For å komme i gang må man først ha Microsoft Authenticator-appen installert på enheten de vil logge seg inn på, så assosiere appen med Microsoft-kontoen det er snakk om.



Så må man logge seg på Microsoft-kontoen sin, velge «Avanserte sikkerhetsalternativer», for så å slå på «Konto uten passord» under «Ekstra sikkerhet». Dette valget må altså være påslått før du går videre til neste steg. Det er verdt å merke seg at du her også kan slå på såkalt 2FA (tofaktorautentisering), for å sikre deg ytterligere.



Etter du har aktivert «Konto uten passord» følger du beskjedene som dukker opp, og så bekrefter varselet du får fra Authenticator-appen. Hvis du ikke er fornøyd med hvordan den passordløse funksjonen fungerer, så kan du alltids tilbakestille til den vanlige passordvarianten.



Denne funksjonaliteten kommer til å implementeres i ukene som kommer, så om det ikke er tilgjengelig riktig ennå, så kan det være verdt å sjekke innom med jevne mellomrom. Antakeligvis er det ikke mange dagene igjen til du får oppdateringen som gir det muligheten til å hoppe bukk over passordet.