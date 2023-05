Smartere klokker og superkamera da Huawei lanserte nyheter

I går, tirsdag 9. mai, hadde Huawei et lanseringsarrangement i München der en rekke produkter ble avduket. Det var allerede kjent på forhånd at P60 Pro og Mate X3 skulle dukke opp. Noe som derimot var helt nytt, var selskapets nye smartklokker, Huawei Watch 4.

Vår utsendte representant har tatt en nærmere titt på de nye varene.

Luksuriøse smartklokker med eSIM

Huawei Watch 4 Pro er kanskje det største høydepunktet for oss her i Norden, sammen med Watch 4. Inntil videre er det bare bekreftet at klokken vil lanseres i Finland før sommeren. I det stille har imidlertid den eksklusive eventyrklokken Huawei Watch Ultimate begynt å smyge seg ut på det norske markedet. Dermed er det et håp om at også Watch 4-serien blir å se i flere nordiske land.

Her ble vi presentert for en utrolig luksuriøs konstruksjonskvalitet. Watch 4 Pro har et skall i titan og den selges enten med lærrem eller et litt dyrere lenkearmbånd i titan.

Klokkene fungerer med både iPhone og Android, og de kan skilte med flere dagers batteritid. I strømsparemodus skal Watch 4 Pro komme opp i 21 dager, men ved mer normal bruk ligger det like i underkant av en uke. Så langt har vi ennå ikke noen konkrete tall på hvordan det ser ut når eSIM er aktivert, men dette pleier å sluke en del strøm.

Alle de nye Huawei-klokkene leveres nemlig med innebygget eSIM som standard. Dermed kan du la telefonen ligge igjen hjemme når du er ute på løpetur, og likevel gjennomføre telefonsamtaler.

Blant de nye egenskapene finner vi en ny type helsemåling. En gjennomkjøring tar ett minutt, og ta får du data fra alt klokken kan måle, fra puls og stress til EKG i én pakke.

Klokkene kommer på markedet mot slutten av juni og koster fra 449 euro (Watch 4) til 699 euro (Watch 4 Pro med titanlenke).

P60 Pro satser tungt på kameraet

Når det gjelder Huaweis mobiltelefoner, er nok ikke dette noe vi vil få en offisiell lansering av i Norden. Dette skjer i så fall i meget liten skala. Samtidig er det jo interessant å se hva Huawei foretar seg i dette segmentet.

P60 Pro er deres nye flaggskip. Som vanlig med P-serien er det lagt mye arbeid i kamera og design.

Kameradelen består av tre objektiver, der det midterste er ganske enormt. Størrelsen gir også en større sensor og bedre innslipp av lys. Så langt vi hadde muligheten til å teste ut kamerafunksjonene på arrangementet, så dette veldig bra ut.

Samtidig har Huawei fortsatt bygge inn en periskoplinse i sine telefoner. Dette gir bedre zoom – denne gangen på 10x. Nytt på denne fronten er at dette objektivet er utstyrt med optiske bildestabilisering. Dette skal Huawei angivelig være først ute med.

Når det gjelder designet, blir vi gitt to valgmuligheter.

Den svarte modellen, eller Feather-glass Back, som de kaller den, skal være ekstremt motstandsdyktig mot fingeravtrykk. Den er dessuten utrolig stilig med sin glitrende svarte overflate. Samtidig merker vi oss at denne telefonen er utrolig glatt å holde i.

Lang mindre glatt er Rococo-modellen. Her er mønsteret inspirert av perlemor, og hver eneste telefon skal ha et unikt mønster.

Disse mobilene blir tilgjengelige på det europeiske markedet i slutten av mai, med en pris på 1199 euro.

Huawei sørget også for å vise frem Mate X3, deres nyeste brettbare mobiltelefon.

Her har de fått med seg en vannbestandighet på IPX8, samtidig som telefonen er blitt vesentlig lettere og tynnere. Vekten er lagt rett i underkant av 240 gram, drøyt 20 gram mindre enn den nærmeste konkurrenten Z Fold 4 (Åpnes i ny fane) fra Samsung. Samtidig har de klart å klemme inn en enda større skjerm på innsiden av telefonen.

Ende en nyhet er kamerablokken. Dessverre er den ikke like interessant som på P60 Pro. Men Huawei kan i det minste skryte av å være først ute med en periskoplinse i en brettbar mobiltelefon. Den gir telefonen en zoom på 5x i vidvinkelobjektivet.

Også Mate X3 blir sluppet i flere europeiske markeder i slutten av juni, og da med en pris på 2100 euro.