Samsung Galaxy S22+ skal etter sigende ha svært lyssterk skjerm og overraskende kjapp lading

Det er ikke stort vi ikke allerede vet om Samsung Galaxy S22-serien. Endeløse mengder lekkasjer har avslørt det meste, og det vi lurer på nå er stort sett detaljer – og nå har vi faktisk blitt servert noen av disse også, for eksempel hva slags lysstyrke vi kan forvente av skjermen i Samsung Galaxy S22+, i tillegg til noen andre interessante aspekter.



Lekkasjemakeren Ishan Agarwal (i ledtog med 91Mobiles) delte nylig et knippe datagenererte bilder sammen med enkelte spesifikasjoner telefonen skal inneha, og hevder blant annet at S22+ kommer til å få støtte for hurtiglading på 45 watt.



Dette er ikke første gang vi hører nyss om at Galaxy S22-serien vil få utbedret ladeeffekt (Samsung Galaxy S21-serien kunne skilte med en effekt på 25 watt), men i den senere tid har lekkasjen ymtet om at det kun vil være Samsung Galaxy S22 Ultra som får denne oppgraderingen – så det er utvilsomt gode nyheter hvis det viser seg at Galaxy S22+ også blir med på lasset.



Agarwal hevder også at Samsung Galaxy S22+ kommer til å få en maksimal lysstyrke på 1750 nits, kontra de 1300 som var å finne i skjermen til Samsung Galaxy S21+. Dette slår til og med Galaxy S21 Ultra, som er avspist med 1500 nits.



Det hevdes også at Galaxy S22+ kommer til å få Exynos 2200-prosessoren i Storbritannia (sannsynligheten er dermed stor, hvis lekkasjen stemmer, for at vi også i Norge kommer til å ende opp med de samme Samsung-produserte brikkene, som vanlig), at den vil ha et hovedkamera på 50 MP, et batteri på 4500 mAh (alt dette har vi for øvrig hørt tidligere) og at den kommer til å veie 195 gram. Til sammenligning nevnes det at grunnmodellen Galaxy S22 skal veie 167 gram, mens Galaxy S22 Ultra vil veie 228 gram.

Tilsynelatende offisielle datagenererte bilder av Samsung Galaxy S22+ som viser fronten, sidene og baksiden. (Image credit: 91Mobiles / Ishan Agarwal)

Bildene (som etter sigende skal være offisielle) viser dog ikke mye som ikke allerede var kjent. Designet ligger for eksempel svært tett opptil det man finner i Samsung Galaxy S21+.



Det er ikke bare Agarwal som er løsmunnet for tiden. Twitter-brukeren SuperRoader, som hevder å være en tidligere ansatt hos Samsung, hevder at Galaxy S22 Ultra kommer til å fås i en variant med 1 TB lagringsplass. Det vil være første gang serien får såpass røslig med kapasitet, men også dette er noe vi har hørt tidligere fra andre kanter. Slik innlegget er formulert høres det dog ut som at nettopp denne modellen vil bli lansert senere enn de andre i serien.



I den ovennevnte tråden nevner SuperRoader at det også kommer til å bli lansert en S22 Ultra-modell med 16 GB RAM (igjen, dette har vi hørt tidligere), og gjentok spådommen om at alle land i år vil få telefoner med Snapdragon 8 Gen 1-prosessoren.

Samsung decided to support 1TB for the only Galaxy S22 Ultra.However, the release date is unknown. Maybe... after Feb?January 15, 2022 See more

Siden hen rent spesifikt snakker om Samsung Galaxy S22 Ultra, så er det mulig at hen mener at andre modeller kan ende opp med Exynos 2200, men hen har tidligere understreket at det skal være snakk om samtlige modeller – noe som i så fall stemmer dårlig overens med det ovennevnte fra Ishan Agarwal.



Siden det ikke er enighet om prosessoren har vi vanskeligheter med å stole helt og holdent på noen av påstandene. Når det gjelder resten av lekkasjene, selv om det alltid er lurt å ha klypa med salt hendig, så virker disse lite kontroversielle.

Kommentar: 45 watt er bra, men ikke best

Av alle de ovennevnte detaljene, så fester vi oss litt ekstra ved at Samsung Galaxy S22+ etter sigende vil få en ladeeffekt på 45 watt. Hvis det er tilfellet, så er det også mulig at standardmodellen, Samsung Galaxy S22, også kommer til å få forbedret hurtiglading (i tillegg til S22 Ultra, hvilket det allerede går rykter om.) Det er et ganske så stort hopp opp fra forgjengernes 25 watt.



Samtidig er det ikke direkte konkurransedyktig, med tanke på hva som sitter i rivalenes enheter. OnePlus 10 Pro tilbyr for eksempel lading på 80 watt, og Xiaomi 12 Pro livnærer seg på hele 120 watt.



Ikke for det, 45 watt kan være en grei løsning. Det vil på ingen måte føre til en direkte treg lading, og avhengig av hvordan ladeløsningene er konstruert, kan store ladeeffekter virke negativt inn på batterilevetid.



Den egentlige grunnen til at Samsung kanskje ikke direkte haster avgårde med ladeeffektene er nok likevel at selskapets aller største rival – Apple – per nå kun tilbyr 27 watt i sine iPhone 13-modeller, og vi blir overrasket om iPhone 14 karrer seg opp på 45 watt.

Kilde: PhoneArena