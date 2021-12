Xiaomi 12 og Xiaomi 12 Pro med Snapdragon 8 Gen 1 lansert i Kina

Xiaomis etterlengtede flaggskip Xiaomi 12 og Xiaomi 12 Pro er nå offisielt ute etter drøssevis med rykter og lekkasjer. De to telefonene er nå lansert i hjemlandet Kina, men vi regner med at de kommer til å bli tilgjengelige globalt tidlig i 2022.



De to offentliggjorte modellene, Xiaomi 12 og Xiaomi 12 Pro baserer seg på den seneste 4 nm-prosessoren Snapdragon 8 Gen 1. Dermed konkurrerer Xiaomi 12 direkte med et knippe andre telefoner som er nært forestående – Samsung Galaxy S22, Oppo Find X4 og OnePlus 10 Pro, som antas å være planlagt lanserte tidlig i 2022, med samme prosessor.



De to telefonene kommer med høyttalere skreddersydd av Harman Kardon og støtte for Dolby Atmos.



Xiaomi overrasket også med en tredje telefon ved navn Xiaomi 12X, en modell lignende Xiaomi 12, men som bruker Snapdragon 870, en noe mindre imponerende brikke kontra Snapdragon 8 Gen 1.

Pris og tilgjengelighet

(Image credit: Xiaomi)

Prisen på Xiaomi 12 ligger på 3 699 kinesiske yuan, eller 5 125 norske kroner (uten moms og andre avgifter). For dette får man 8 GB RAM og 128 GB lagringsplass. Modellen med 8 GB RAM og 256 GB lagring vil koste 3 999 yuan (5 500 norske kroner), mens toppmodellen med 12 GB RAM og 256 GB lagring går for 4 399 yuan (6 100 kroner.)



Xiaomi 12 Pro med 8 GB RAM og 128 GB lagring må man betale 4 699 yuan for (6 500 kroner). Modellen med 8 GB RAM og 256 GB lagring koster på sin side 4 999 yuan (6 900 kroner), mens toppen av kransekaka, Xiaomi 12 Pro med 12 GB RAM og 256 GB lagring koster 5 399 yuan (i underkant av 7 500 kroner.)



Vi understreker igjen at dette er priser oversatt direkte fra kinesisk valuta, og at norske priser kan avvike en hel del.



Prisene på minstemann Xiaomi 12X, med Snapdragon 870 starter på 3 199 yuan (drøye 4 400 kroner). For dette får man grunnmodellen med 8 GB RAM og 128 GB lagring. Modellen med 8 GB RAM og 256 GB lagring koster 3 499 yuan (drøye 4800 kroner), mens toppmodellen med 12 GB RAM og 256 GB lagring koster 3 799 (drøye 5 250 kroner.)

Xiaomi 12

(Image credit: Xiaomi)

Xiaomi 12 har en AMOLED-skjerm på 6,28 tommer med en oppdateringsfrekvens på 120 Hz og støtte for HDR10. Oppløsningen er på 2400 x 1080, og lysstyrken skal være på 1100 nits. Skjermen beskyttes av Corning Gorilla Glass Victus, på samme måte som Mi 11.



Under lanseringen sammenlignet Xiaomi målene til 12 med iPhone 13, og understreket at telefonen er mer kompakt enn sistnevnte – dog, det er snakk om millimetre, som vanlig i mobilverdenen. Xiaomi 12 er noe smalere og veier 180 gram.

Som ovennevnt baserer telefonen seg på Snapdragon 8 Gen 1-prosessoren, og kan fås med opptil 12 GB LPDDR5-RAM. Den innebyggede lagringplassen befinner seg på 256 GB UFS 3.1. Telefonen kjører MIUI 12-varianten av Android 12 og har et batteri på 4500 mAh som kan lades med en effekt på 67 watt kablet eller 50 watt trådløst. Den har også reversert lading på 10 watt, som den kan bruke til å lade andre enheter med.



Når det gjelder kameraer, så kan Xiaomi 12 skilte med et vidvinkelhovedkamera på 50 MP med 3x optisk zoom, et ultravidvinkelkamera på 13 MP og en separat makrosensor, alt det ovennevnte på baksiden. På fronten sitter et selfiekamera på 32 MP, bak et kikkhull plassert i skjermen.

Xiaomi 12 Pro

(Image credit: Xiaomi)

Xiaomi 12 Pro får på sin side en AMOLED-skjerm på 6,73 tommer, men er ellers nærmere identisk med Xiaomi 12. Skjermoppløsningen er på 1440 x 3200, den maksimale lysstyrken er på 1500 nits mens oppdateringsfrekvensen er på 120 Hz (og selvsagt dynamisk.)



Batteriet er i Pro-varianten noe større. Storebror 12 har 4600 mAh med kapasitet å by på, og ladeeffekten er enda mer imponerende. Xiaomi 12 Pro støtter kablet lading på 120 watt, mens den trådløse ladingen holder seg på 50 watt. I likhet med Xiaomi 12 støtter Pro-modellen også reversert lading på 10 watt.



Overraskende nok finner man tre sensorer på 50 MP på baksiden av Xiaomi 12 Pro, akkurat som hos Mi 11 Ultra. Helt avleggs er dog kamerasystemet ikke, siden Xiaomi nå tar i bruk den nyere IMX707-sensoren, som er noe større enn de som brukes i Mi 11 Ultra. Rent bortsett fra vidvinkelen er de to andre 50 MP-sensorene brukt til telefoto og ultravidvinkel.

Xiaomi 12X

(Image credit: Xiaomi)

I tillegg til de to ovennevnte telefonene avslørte Xiaomi også Xiaomi 12X, en telefon som ligner stort på Xiaomi 12 når det gjelder spesifikasjoner, rent bortsett fra den noe svakere prosessoren, en Snapdragon 870. Denne modellen har også en skjerm på 6,28 tommer, de samme kameraene på baksiden, og et batteri på 4500 mAh som også har en ladeeffekt på 67 watt – men det viktigste av alt er selvsagt at den er rimeligere enn sine familiemedlemmer.



Telefoner i Xiaomi X-serien er normalt sett ikke å finne i mange andre land utenfor Kina.