MWC 2021: datoer, nyheter og hva vi kan vente oss av denne store mobilmessen

MWC (Mobile World Congress) er den største mobilmessen, og det er her mange av årets mest spennende mobiltelefoner først blir offentliggjort – sammen med nettbrett, kroppsdingser og annen teknologi.

Eller … den pleide å være den største mobilmessen. I 2020 ble den avlyst på grunn av pandemien. Den gode nyheten er at (for øyeblikket) ligger MWC 2021 an til å bli arrangert. Dette vil imidlertid skje på et senere tidspunkt enn vanlig, noe vi ser nærmere på nedenfor.

Men hva kan du vente deg vil dukke opp på MWC 2021? Selv om ingenting er bekreftet ennå, kan vi gjøre oss noen kvalifiserte gjetninger basert på de foregående årene. Disse finner du nedenfor, og så snart vi får vite mer, vil vi oppdatere denne artikkelen med nye opplysninger. Følg med hvis du vil vite hva som skjer på MWC 2021.

Latest News MWC 2021 vil trolig gå etter planen. Selskapet som arrangerer messen har lagt ut opplysninger om hvordan arrangementet skal kunne gjennomføres på en trygg måte under pandemien. Her kan du lese om dem.

Rett på sak

Hva er dette? Verdens største årlige mobiltelefonmesse.

Verdens største årlige mobiltelefonmesse. Når arrangeres den? 28. juni – 1. juli.

Hvilke datoer vil MWC 2021 arrangeres?

MWC 2021 er planlagt å arrangeres fra 28. juni til 1. juli. Dette er ikke de opprinnelige datoene, ettersom messen egentlig ble planlagt å holdes tidlig i mars. Nå er datoen forskjøvet, i håp om at messen faktisk skal kunne arrangeres og at den dessuten kan bli godt besøkt.

Selv om den som vanlig vil bli arrangert i Barcelona, vil den få «virtuelle elementer» denne gangen.

GSMA – selskapet som arrangerer messen – bekreftet i midten av februar at planen er at messen skal arrangeres, men på et langt senere tidspunkt enn tidligere årganger.

I et intervju med Mobile World Live, bekreftet GSMAs Limited CEO John Hoffman at planen er å ha mellom 40 000 og 50 000 besøkende. Ved den foreløpig siste MWC-messen i 2019, var det rundt 110 000 besøkende.

Men ettersom ingen helt kan forutsi fremtiden, og det er fremdeles en mulighet for at denne begivenheten vil bli enda mer forsinket, eller til og med avlyst, men for øyeblikket er det slutten av juni man må sette av i kalenderen.

Ericsson er blant de største selskapene som ofte deltar på MWC, men selskapet har besluttet å trekke seg fra messen i 2021. Ingen av de andre store selskapene har gjort det samme foreløpig, men det kan jo uansett skje de kommende månedene.

Men hva er planen for MWC 2022? Mats Granryd, administrerende direktør for GSMA, bekreftet overfor TechRadar at planen er å opprettholde februarvinduet for fremtidige messer etter begivenheten i 2021.

«Vi ønsker å vende tilbake til Barcelonas februar-rytme straks 2021 er unnagjort», sa Granryd. «Det skjer mange produktlanseringer tidlig på året, og vil gjerne knytte disse til vår begivenhet.»

Hva kan vi vente oss ved MWC 2021

I skrivende stund foreligger det ingen konkrete nyheter om hva vi kan vente oss under MWC 2021, men vi har likevel en anelse på bakgrunn av typen produkter som vanligvis offentliggjøres.

Sony på MWC 2021

Sony Xperia 1 ble offentliggjort på MWC (Image credit: Future)

Sony offentliggjør ofte viktige modeller på MWC. For eksempel lanserte de under messen i 2019 sitt flaggskip Sony Xperia 1, sammen med midtsjiktsmodellene Sony Xperia 10 og Xperia 10 Plus.

Betyr det at vi vil kunne se Sony Xperia 1 III under MWC 2021? Det er mulig, men ettersom begivenheten er forskjøvet til sommeren, kan det være for sent med tanke på denne telefonen.

Vi har også snappet opp lekkasjer omkring Sony Xperia 1 III Compact og Sony Xperia 10 III, så de er også mulige kandidater.

Vi tror uansett at Sony vil komme med noe under MWC 2021.

Huawei på MWC 2021

Får vi se arvtageren til Mate XS på MWC 2021? (Image credit: TechRadar)

Selv om Huawei ikke lanserte noen av sine viktige flaggskip under MWC 2019, lanserte de den brettbare modellen Huawei Mate X, som vekket en viss oppsikt. De lanserer ofte nye nettbrett og laptoper under denne messen.

Så selv om vi trolig ikke vil få se Huawei P50 eller Huawei Mate 50 på MWC 2021, vil vi nok likevel få se noe fra selskapet. Kanskje en arvtager til Huawei Mate Xs? Huawei Mate X2 er allerede lansert, så den er uaktuell for messen.

Nokia på MWC 2021

Nokia 9 PureView var et høydepunkt på MWC 2019 (Image credit: TechRadar)

Nokia er ofte sterkt tilstedeværende på MWC, der de både har lansert flaggskip som Nokia 9 PureView (i 2019) og rimeligere modeller.

I skrivende stund er ennå ikke Nokia 10 blitt lansert, og den har vi ventet såpass lenge på at den trolig kommer før MWC 2021. Men man vet aldri, og kanskje vi får se den der likevel? Eller Nokia 11?

Kildene klarer ikke å bli enige om Nokia 10 vil komme i løpet av første eller andre halvår. I sistnevnte tilfelle, vil den jo komme etter MWC er avsluttet. Men forvirringen kan komme av at MWC skal arrangeres midt på sommeren.

Og hvis Nokia 10 ikke blir lansert der, vil vi nok temmelig sikkert se noen rimelige eller middels dyre Nokia-modeller der, som for eksempel Nokia 8.4.

LG på MWC 2021

MWC 2021 kan gi oss LG Velvet 2 (Image credit: TechRadar)

LG lanserte flaggskipet LG G8 på MWC 2019, og selv om G-serien later til å være avgått ved døden (og erstattet av LG Velvet), kan vi likevel få se noe like spennende på MWC 2021. Ettersom LG Velvet ble lansert i mai 2020, inntreffer MWC 2021 på et ganske godt tidspunkt for lansering av LG Velvet 2.

LG V70 er også en mulighet. Dette vil bli en oppfølger til flaggskipet LG V60 ThinQ, som kom på markedet i februar 2020, og som godt kunne ha vært lansert på MWC 2020 hvis denne begivenheten hadde funnet sted.

Det er også mulig at vi vil få se LG Rollable på MWC 2021. Dette blir trolig den første sammenrullbare telefonen, og LG har bekreftet at de arbeider med denne enheten. Under CES 2021 bekreftet LG offisielt navnet på telefonen, og viste også frem et kort glimt av hvordan den ser ut. Det er også en mulighet for at vi ikke vil få se noe fra LG på MWC i år.

Alle de andre

Selv om vi har dekket mange av de sannsynlige høydepunktene ovenfor, vil det sannsynligvis finnes svært mye annet å glede seg over fra andre selskaper.

På MWC 2019 fikk vi se nye mobiler fra blant andre Alcatel, Xiaomi og ZTE. Vi fikk også se flere nye Samsung-modeller, men her er det ingen grunn til å bli for entusiastisk. De senere årene har selskapet hatt egne begivenheter for lansering av sine flaggskip, og i år har vi jo allerede fått stifte bekjentskap med Samsung Galaxy S21-serien.

Vi vil nok heller få se noen A-seriemodeller i mellomsjiktet, men det er også en viss sjanse for at vi får se en nisjepreget premiumutgave som Samsung Galaxy Z Fold 3.

Andre trolige kandidater for MWC 2021 er mobiler fra Honor, Motorola og Oppo. Dessuten kan du vente deg et bredt spekter av nettbrett og laptoper, muligens ledsaget av smartklokker og aktivitetsarmbånd – selv om vi ikke så noe slikt under MWC 2019.

Noe vi trolig ikke vil møte, er produkter fra Apple eller OnePlus. Og selv om Google kanskje vil avduke noe der, er det temmelig sikkert ikke en telefon. På MWC 2019 snakket selskapet bare om forbedringer i Google Assistant og Google Fi.