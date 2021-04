Microsoft Teams er nede – fører til problemer for brukere over hele verden

Den populære videokonferansetjenesten Microsoft Teams er for øyeblikket nede – brukere over hele verden er rammet.



Ifølge data fra DownDetector begynte problemene rundt klokken 13:00 norsk tid, da brukere plutselig fikk problemer med å logge seg på eller bli med i samtaler. Brukere i Europa og Asia var de første som merket trøbbelet, men driftsproblemene ser ut til å påvirke Microsoft Teams-kunder i andre deler av verden også, for eksempel i USA.



Microsofts egen statusportal sier per nå at Teams er oppe og går, så kilden til problemene er per nå uklar.

Globale Teams-problemer

Den offisielle @MicrosoftTeams-kontoen på Twitter bekrefter at Microsoft er klar over problemene med det følgende: «[...] vårt team undersøker et problem med Microsoft Teams», og nevner i samme slengen at problemet er verdensomspennende.



«Vi har bekreftet at dette problemet påvirker brukere verden over. Vi undersøker telemetri og nye forandringer for å isolere kilden til problemet. Mer informasjon kan finnes under TM252802 i administrasjonssenteret», la Twitter-kontoen til i et senere innlegg.





Det later til at Teams-brukere med bedriftsabonnement, utdanningsabonnement og vanlige gratiskontoer er påvirket, og enkelte melder at de til og med har blitt kastet ut av aktive samtaler, mens andre sier at de råker på en 401-feilmelding.



Microsoft råder brukere til å ta kontakt med kundestøtte og følge admistrasjonssenteret for å få flere oppdateringer om saken.

Dette er den andre gangen på kort tid at Microsoft Teams har hatt en vesentlig nedetid, da et lignende problem dukket opp i mars 2021. Dette ble satt i sammenheng med et mer vidtrekkende problem selskapet hadde på dette tidspunktet, som innbefattet Xbox Live, Office 365 og Azure.



Microsoft sa at nedetiden var grunnet et problem med «en nylig forandring i et autentifiseringssystem.»