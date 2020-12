Lekkasje avslører Nvidias neste GPU-er – inkludert RTX 3080 Ti og RTX 3050

Flere indisier som sannsynliggjør eksistensen av Nvidia RTX 3080 Ti, hvilket det har gått mange rykter om de siste ukene, og nå et RTX 3050, har dukket opp – sammen med indikasjoner på at ennå flere skjermkort er på trappene.



Det hele stammer fra trestverktøyet AIDA64, som tradisjonelt sett har vært en god kilde til informasjon om kommende skjermkort, og denne seneste lekkasjen – som slett ikke er småsaker – ble funnet av Twitter-bruker Komachi_Ensaka.

Som ovennevnt inneholder den siste betavarianten av AIDA64 ny GPU-info relatert til RTX 3080 Ti, RTX 3060 (som ventes lansert etter det nylig lanserte RTX 3060 Ti-kortet) og RTX 3050 (en budsjettvariant av Ampere, som vi også har hørt rykter om tidligere.)

3080 Ti kommer til å basere seg på Nvidias GA102-brikke (noe vi har skrevet om tidligere), RTX 3060 skal være basert på GA106, mens RTX 3050 skal ta i bruk GA107.

Det er ikke lenge siden Nvidias RTX 3080 Ti dukket opp i en ny driveroppdatering fra HP, noe som vitner om at kortet ikke er langt unna lansering, noe som sammenfaller med tidligere rykter som mener at GPU-en skal lanseres i januar, 2021 – med hele 20 GB VRAM. Det at GPU-en nå dukker opp i AIDA64 er nok et tungtveiende hint om at kortet er rett rundt hjørnet.

Et rimelig Ampere-kort?

RTX 3050 er den andre stornyheten når det gjelder skjermkort for stasjonære PC-er, og som tidligere spekulasjoner har diskutert skal dette kortet være basert på GA107, en hakket mindre prosessor enn GA106, som etter sigende skal være basisen for RTX 3060. Det kan være at RTX 3050 Ti også kommer til å ta i bruk GA106, om et tidligere rykte viser seg å stemme (dette potensielle kortet glimrer dog med sitt fravær i denne lekkasjen.)



Teorien er at Nvidia kommer til kun å gi ut RTX-kort basert på Ampere, så med andre ord vil man ikke få GTX-modeller som støtter maskinvareakselerert ray tracing.

RTX 3050 skal etter sigende ha 2304 CUDA-kjerner, mens RTX 3060 skal ha 3840, ifølge tidligere rykter.



Lekkasjen det er snakk om her inneholdt også detaljer rundt hvilke RTX 3000-kort som kan ende opp i laptoper. De bærbare variantene skal være RTX 3070 Mobile og RTX 3060 Mobile, basert henholdsvis på GA104M- og GA106M-GPU-ene, der «M» teoretisk sett skal stå for «Mobile» – og derfor indikere at disse kortene kommer til å skille seg ut fra stasjonærvariantene (for eksempel når det gjelder antall CUDA-kjerner.) Det sistnevnte er dog kun spekulasjoner, så vi har både en og to klyper salt klare.

Man tror at Nvidia kommer til å lansere disse bærbar-modellene i januar, så neste måned kan bli ganske travel for selskapet når det gjelder lanseringer – samtidig som de store problemene innen produksjon og tomme lagre fortsetter, og på tross av at Nvidia ignorerte problemene og likevel lanserte RTX 3060 Ti nå nylig, en lansering som nødvendigvis også endte opp med tomme lagre og misfornøyde kunder.

