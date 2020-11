Nvidia RTX 3080 Ti ryktes lansert i januar – for å stikke kjepper i hjulene på AMDs Big Navi

Nvidia RTX 3080 Ti skal være på vei, og kortet, som er den litt mer spenstige varianten av RTX 3080, kan komme i januar 2021 ifølge det ferskeste fra ryktebørsen.



Den nye oppdateringen vedrørende den angivelige fremgangen i utviklingen av 3080 Ti kommer fra det Hong Kong-baserte teknologinettstedet HKEPC, som i tillegg hever at prislappen kommer til å ligge på rundt $999 (9000 kroner), og skal konkurrere med AMD Radeon 6900 XT. Til sammenligning ble RTX 3080 lansert for $699, og koster nå nærmere 9000 i butikkene her til lands, så noe spesielt billig kort blir det nok ikke i Norge.

Kortet skal etter sigende også få mer videominne – angivelig skal mengden dobles til 20 GB, sammenlignet med 10 GB på den ordinære RTX 3080-varianten – noe som vil gjøre at RTX 3080 Ti står bedre rustet mot AMDs Big Navi-flaggskip, som på sin side har 16 GB VRAM.



Spesifikasjonene som nevnes her forblir de samme som vi har hørt i tidligere rykter, og tidligere har teorien vært at Nvidia er ute etter å introdusere denne nye 3080-varianten for å hamle opp med RX 6800 XT, men som nevnt ovenfor tar altså HKEPC til orde for at det nye kortet faktisk skal prøve å tukte 6900 XT.

Det er liten vits i å spekulere stort videre per nå, gitt at vi ikke kan være sikre på at kortet i det hele tatt eksisterer – men om RTX 3080 Ti faktisk er på vei, så kommer prisen selvsagt til å være helt avgjørende når det gjelder å tukte Big Navi.



Som vi har hørt rykter om tidligere skal GeForce RTX 3080 Ti ha 10 496 CUDA-kjerner, noe som er samme antall som man finner i RTX 3090 – men en kan også regne med at de to kortene på et eller annet vis vil være forskjellige fra hverandre når det gjelder ytelse.

Akkurat denne ytelsesforskjellen kan man finne i minnet, som ikke bare har blitt redusert fra 24 GB til 20 GB i 3080 Ti, men skal også ta i bruk en smalere buss (320 bit vs 384 bit i 3090), og dermed ha mindre båndbredde (760 GB/s vs 936 GB/s.) Om dere ikke allerede har skjønt det, ta alt dette med en god klype salt.

Et Ti-skred?

Hvis denne nye varianten 3080-kort faktisk kommer ut i januar, som dette ryktet mener å vite, så bør vi høre mer fra ryktemølla veldig snart.



Samtidig har vi andre potensielle Ampere-baserte Ti-varianter som kan være på vei fra Nvidia, nemlig RTX 3070 Ti og RTX 3060 Ti, der det har vært absolutt mest snakk om sistnevnte. Det ferskeste om 3060 Ti er at lanseringsdatoen skal ha blitt utsatt til 2. desember, men dette skal – i teorien – være det neste skjermkortet fra Nvidias kant.

Når det gjelder hvorvidt RTX 3080 Ti kan bli lansert såpass kort tid etter, i januar, gitt at Nvidia har problemer med produksjonsvolum med RTX 3000-modellene de allerede har ute, så er det ikke vanskelig å skjønne hvorfor dette høres mindre sannsynlig ut – og at ryktene høres noe optimistiske ut.



Som alltid vil tiden vise, men uansett hva som skjer i januar, så er fasiten at gamere nå har drøssevis av nye skjermkort å velge mellom, både med og uten eventuelle Ti-varianter.

