AMD Radeon RX 6800 kan være 50 % raskere enn GeForce RTX 3090 til utvinning av kryptovaluta

Hvis ryktene stemmer, så er nye AMD Radeon RX 6800 (ikke RX 6800XT) 50 % bedre på å fremstille kryptovaluta enn den foregående krypto-mesteren, Nvidia RTX 3090.



Når man tar høyde for kostnadene knyttet til å utvinne kryptovaluta, slik Videocardz forklarer, så kan RTX 3090 generere valuta verdt omtrent 30 kroner per dag, eller omtrent 930 kroner i måneden. RX 6800, på sin side, kan potensielt fremstille for omlag 45 kroner per dag, eller snaut 1400 kroner per måned.

Ryktene om denne ytelsen ble først lagt ut – passende nok – på den kinesiske meldingstjenesten QQ, og ble senere plukket opp av Chiphell. Akkurat nå er og blir dette et rykte, så ta det hele med en klype salt, men det er ikke rart om mange tar dette tungt.

Radeon RX 6800 og lagerbeholdning

Som et kapitalismens spøkelse, har kryptominere hjemsøkt PC-gamere med jevne mellomrom i årevis. I takt med kryptovalutaenes popularitet legger ofte disse graverne av digitalt gull sin elsk på enkelte skjermkort, og betaler enorme summer for å kunne ta dem i bruk til å løse komplisert matte for å ende opp med noen smuler Bitcoin og andre kryptovalutaer.



Selv om det har roet seg litt med antall folk som kjøper opp enorme mengder skjermkort på kort tid i forhold til under det store Bitcoin-rushet, så har etterspørselen sakte men sikkert kommet tilbake. Nå, med lanseringen av langt kraftigere skjermkort fra både Nvidia og AMD, og med mer ytelse til en lavere pris, så kan det se ut til at kryptogjengen igjen er i ferd med å begynne de store oppkjøpene.

En av de største problemene med Nvidias Ampere-kort var allerede at GeForce RTX 3080 og RTX 3090 ble utsolgt bare sekunder etter at de ble lagt ut for salg.



Dette kan ha vært boter og eBay-opportunister som fikk hanket til seg kortene før PC-entusiastene og gaming-folket fikk summet seg nok til å komme seg til handlekurven og betalt.

Hvis det viser seg at RX 6800 – det billigste av de tre nye AMD RX 6000-kortene annonsert – klarer å slå dagens mest lønnsomme skjermkort når det gjelder mining, så er det nær sagt garantert at dette blir neste kandidat klar for ribbing, noe som dermed kan bety tomme lagre.



Heldigvis ser det ut til at AMD er på hugget og forventer interessen. Selskapet skal ha en ny GPU på vei, spesiallaget for alle som driver med kryptovaluta. Forhåpentligvis vil dette gi gamere en mulighet til å skaffe seg de nye skjermkortene, som tross alt er laget for gaming.