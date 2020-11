Lanseringen av Nvidia RTX 3060 Ti etter sigende utsatt med to uker

Det går mange rykter om Nvidia RTX 3060 Ti for tiden, og det siste fra ryktemølla er at midtsjiktskortet skal ha blitt utsatt med to uker, og dermed skal lanseres 2. desember.



I løpet av helgen gikk det rykter om at Nvidia RTX 3060 Ti kunne bli lansert om under tre uker, altså den 17. november. Dette passet godt sammen med det vi tidligere har hørt fra kinesiske forhandlere, der disse gav inntrykk av at RTX 3060 Ti var på vei til hyllene i andre halvdel av november.

Nå har dog ny informasjon dukket opp fra Expreview (via Guru3D) som tyder på at RTX 3060 Ti likevel ikke skal lanseres så tidlig som først antatt. De nåværende anslagene peker mot 2. desember, og at Nvidia har «utsatt» lanseringen med to uker.



Grunnen til forsinkelsen er per nå ukjent, men det er ikke urimelig å anta at det kan ha noe med antallet kort Nvidia har klart å produsere frem til nå. Rykter vil ha det til at beholdningen av 3060 Ti kan være lignende den vi så i forkant av lanseringen av RTX 3080 og det nylig lanserte RTX 3070, hvilket betyr at det kan bli særdeles vanskelig å få kloa i også dette kortet fremover.

Vi har ingen ny informasjon om når grunnmodellen Nvidia RTX 3060 skal være på vei, men ifølge de ferskeste ryktene skal dette først være aktuelt etter at Ti-modellen er på markedet.



Ifølge spekulasjoner på nett skal Nvidia RTX 3060 Ti ha 4864 CUDA-kjerner og 8 GB GDDR6 VRAM – samme mengde som RTX 3070. Ampere-skjermkortet ser også ut til å bruke den samme brikken som RTX 3070, men med enkelte deler deaktivert.

Ifølge en tidlig oppføring hos den kinesiske nettbutikken Taobao skal midtsjiktskortet i Ampere-familien være raskere enn det Turing-baserte RTX 2080.



På tross av dette skal Nvidia RTX 3060 Ti etter sigende koste mindre enn $400 (3770 norske kroner – men merk at denne prisen ikke direkte kan oversettes til norske forhold, her til lands blir nok prisen høyere, gitt at ikke konkurransen i midtsjiktet tilspisses av priskrig mellom AMD og Nvidia i ukene frem mot jul.)