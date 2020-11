AMD Big Navi-lanseringen var etter sigende verre enn Nvidias RTX 3000-fadese

AMD kan ha hatt enda færre Big Navi-skjermkort på lager enn rivalen Nvidia hadde med sine Ampere-kort ved lansering, dette ifølge en artikkel som støtter seg på tall fra den danske nettbutikken Proshop – ganske skuffende nyheter, særlig siden det tidlig ble forespeilet at RX 6000-serien kom til å bli enklere å få tak i enn Nvidias RTX 3000-serie.



VideoCardz har satt fokus på statistikk fra Proshop, men samtidig også tatt for seg en oversikt over andre forhandleres problemer med å få tak i RX 6800- og 6800 XT-modeller.

Tallene fra Proshop, som VideoCardz har monitorert når det gjelder Nvidia RTX 3000-tilgjengelighet den siste tiden, viste (og som alle fikk oppleve i frustrasjon) at RTX 3080 og 3090 nærmest var ikke-eksisterende ved lansering. Likevel hadde Proshop «hundrevis» av RTX 3070-kort klare ved lansering.

Selv om danskene hadde noen kort var dette selvsagt ikke på langt nær nok til å holde følge med etterspørselen, men på når det gjaldt AMD var tilstandene enda verre. Proshop fikk kun tilsendt 125 RX 6800 og 6800 XT-kort, der brorparten (100) var av den førstnevnte typen. Samtlige var såkalte referansekort.



Når det gjelder tredjepartsvariantene av RTX 3070, lansert tidligere denne uken – og som folk håpet at skulle hjelpe på med tilgjengelighet – så var situasjonen enda verre: Proshop fikk ingen tilsendt, og bare ni er på vei, ifølge artikkelen.

Dette gir selvsagt ikke en full oversikt, siden det er snakk om tall fra kun én butikk, så man kan ikke trekke noen konklusjoner, men måten AMD RX 6000-serien ble lansert på virker likevel relativt klar – dette er ikke de eneste indikasjonene vi har fått på tilstandene ved lansering – tilgjengeligheten av RX 6800 og 6800 XT virker særdeles mangelfull.



I USA har enkelte forhandlere vært helt tomhendte. Micro Center fikk for eksempel ikke et eneste kort tilsendt.

Lagersjokk over hele verden

VideoCardz-artikkelen gir også et godt inntrykk av hvordan tilstanden ser ut ellers i Europa, inkludert Norge. Ingen forhandlere har AMD-kortene på lager, og leveringsdatoene er ukjente. En representant for Overclockers (forhandler i Storbritannia) kommenterte at det er svært usannsynlig at noen kommer til å få tredjepartskort den kommende uken, og at det antageligvis kommer til å ta nok en uke før noe kommer på lager.



Overclockers mente også at de «kan ha problemer med å levere mer enn noen hundre kort før jul» – igjen, ikke spesielt oppløftende nyheter for alle som hadde håpet på å sikre seg et AMD-kort til juleferien.

De samme tegnene ser man også i resten av Europa. Nederlandske Azerty har gitt uttrykk for det samme, mer spesifikt: «Vi hører signaler i markedet om at leveringsproblemene når det gjelder disse kortene kan vare i mange måneder, et godt stykke inn i 2021. Vi råder derfor kundene våre til å regne med leveringstider på RX 6800 (XT) som strekker seg utover flere måneder.»



Alt dette er den rake motsetning til ryktene vi tidligere fikk høre, som ymtet om at AMD kom til å ordne opp i skjermkort-tørken før desember var omme. Likevel er ikke dette offisiell informasjon. Man kan ikke støtte seg helt og holdent på hva som kommer fra ryktemølla – man kan aldri vite helt sikkert før AMD selv kommer med en offentlig uttalelse, eller simpelthen begynner å sende ut kort. I beste fall vil nettbutikkene få kort inn på lager neste måned, men akkurat nå høres det ut som en vel optimistisk tanke.



AMDs sjefsarkitekt innen gamingløsninger, Frank Azor, snakket for et par måneder siden om at AMD kom til å gjøre det bedre enn Nvidia under den (da) kommende lanseringen av de nye skjermkortene – noe som nå fremstår som et lite gjennomtenkt trekk. Azors siste krumspring på Twitter – han har sagt at han klarte å bestille et RX 6800-kort fra den offisielle AMD-butikken – hjelper heller ikke spesielt på inntrykket.