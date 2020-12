Nvidia GeForce RTX 3080 Ti-informasjon tilsynelatende lekket av HP

Nvidia GeForce RTX 3080 Ti har tatt nettet med storm de siste dagene, og med alle ryktene som flyter rundt i eteren begynner det i økende grad å virke sannsynlig at kortet eksisterer, særlig etter at HP la ut nye drivere som tilsynelatende bekrefter at GPU-en er på vei.



Som VideoCardz skriver, har en OEM-driver fra HP listet opp en rekke såkalte device ID-er for kort som ennå ikke er på markedet, og etter noen timer med etterforskning utført av brukere på Laptopvideo2go-forumet later det til å være klart at en av disse device ID-ene, NVIDIA_DEV.2205, refererer til RTX 3080 Ti. Etter sigende har annen programvare koplet 2205 ID-en til RTX 3080 Ti.

Vi har ikke sett noe til disse bevisene, og siden alt dette er spekulasjoner i foruminnlegg, så er det verdt å ta det hele med en god klype salt, men nå som det dukker opp såpass mange rykter om RTX 3080 Ti samtidig begynner vi i økende grad å bli sikre på at Nvidia forbereder lanseringen av denne GPU-en på et eller annet tidspunkt.

Hva med RTX 3080?

Det at Nvidia GeForce RTX 3080 Ti har dukket opp i en laptop og i en driver til en stasjonær-PC-produsent gjør at sannsynligheten er stor for at GPU-en snart er på markedet, og igjen ser det ut til at nye RTX 3080 Ti kommer til å ha 20 GB VRAM.



Dette vil i så fall plassere kortet mellom RTX 3080, med 10 GB VRAM og toppkortet RTX 3090, som har 24 GB. RTX 3090 er et særdeles dyrt kort (i Norge går det per nå i praksis for nærmere 20 000 kroner), ikke at du faktisk kan kjøpe det, siden det tilnærmet aldri er på lager, men RTX 3080 Ti vil antagelig bli markedsført som en ytelsesoppgradering over RTX 3080 for de som ikke har råd til RTX 3090.

Et slikt kort vil også gi Nvidia muligheten til å konkurrere med AMD, som nylig lanserte Radeon RX 6900 XT, med 16 GB GDDR6-minne.



Dette er selvfølgelig spennende saker, kanskje bortsett fra for de som kjøpte seg et RTX 3080. At det relativt nye flaggskipet såpass tidlig blir avløst av en kraftigere variant kan føre til en viss mengde surmuling (Nvidia pleier å la det gå lengre tid mellom originalvariantene og Ti- og Super-versjonene av en GPU.)

I tillegg sliter Nvidia med å produsere nok RTX 3080-kort til å holde følge med etterspørselen, noe som for så vidt også gjelder RTX 3090 og RTX 3070, så det at selskapet allerede nå planlegger nok en GPU-lansering virker noe snodig.



Hvis Nvidia GeForce RTX 3080 Ti faktisk eksisterer, så kan vi forsikre deg om at vi kommer til å få et eksemplar i hende om kort tid, og at en test dermed også er på vei.